TOGG’a dünyadan işbirliği teklifi yağıyor

Marka ismi TOGG olarak açıklanan Türkiye’nin otomobiline işbirliği teklifleri yağıyor. Projenin ilk günden itibaren uluslararası ölçekte büyük ses getirdiğini söyleyen CEO Karakaş, “Üretim yaklaştıkça işbirliği talepleri artıyor. 10 küresel firmayla gizlilik anlaşması yaptık” dedi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) dünyadan işbirliği teklifleri geliyor. Projeyle ilgili yeni gelişmeleri online bir toplantıda açıklayan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, TOGG'un küresel şirketler için çekim merkezi haline geldiğini söyledi. Projenin ilk açıklandığı günden itibaren uluslararası ölçekte büyük ses getirdiğinin altını çizen Karakaş, üretim yaklaştıkça kendilerine işbirliği taleplerinin arttığını kaydetti. Yakın bir zamanda 10 küresel firmayla gizlilik anlaşması imzaladıklarını ifade eden Karakaş, işbirliği tekliflerinin TOGG ve Türkiye için önemli bir değer olduğunun altını çizdi. Karakaş, "TOGG'u dünya küresel oyuncular sınıfında önemli bir noktada gördükleri için gizlilik anlaşmaları yapıyorlar" dedi. Karakaş, gizlilik anlaşması yapılan şirketlerle ortak projeler üzerinde çalıştıkları bilgisini verdi.







MARKA İSMİ BELLİ OLDU

Karakaş, Türkiye'nin otomobilinin marka ismine de karar verdiklerini açıkladı. Yaptıkları araştırmada TOGG'un marka endeksinin yüzde 73'e çıktığını gözlemlediklerini söyleyen Karakaş, TOGG markasıyla devam etmeye karar verdiklerini ifade etti. Karakaş, markanın Avrupa, Japonya, ABD, Çin, Rusya, Kanada, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri'nde tescil edildiğini söyledi.



İŞE ALIMLAR 2022'DE

Bursa Gemlik'teki tesisin inşaatının zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacağını hatırlatan Karakaş, zemine 38-40 bin adet beton kazık çakılacağı bilgisini paylaştı. Üretim ve montaj hatların kurulmasının ardından, 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan ineceğini açıklayan Karakaş, "İşe alımlar 2022'den itibaren başlayacak. Üretim yılda 175 bin adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı 4 bin 300 kişiye çıkacak. İşgücümüzü Bursa ve Gemlik'ten bulacağız. Çalışanlarımızın yüzde 30'dan fazlası kadın olacak" dedi.







OSD'YE SİTEM

Toplantıda TOGG'un Otomotiv Sanayi Derneği'ne (OSD) üyelik başvurusu yapıp yapmadığı da soruldu. OSD Başkanı'nın daha önce yönetmeliğe atıf yaparak üyeliğin garanti olmadığı şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Karakaş, şunları söyledi: "Samimi bir cevap vermek istiyorum. 2018'de ilk ziyaretlerimden birini OSD'ye yaptım. Sağolsunlar beni yönetim kurulu toplantısına davet ettiler. Bu toplantı sırasında TOGG'un üyeliği gündeme geldi. Orada da benzer bir cevap almıştım. Açıkçası yazılı bir başvuru yapmadık. Belki 10 sene sonra o derneğin isminin de değişmesi gerekebilir. Çünkü her şey dönüşüyor."



HONDA'NIN FABRİKASI OLMADI

Karakaş, global bir kararla 2021 sonunda üretimin durdurulacağı Honda Türkiye'nin Gebze Şekerpınar'da bulunan fabrikasının neden satın alınmadığıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi: "Konuyu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Honda Türkiye ve Japon Honda ile değerlendirdik. Ancak Honda'nın fabrikayı kapatma tarihleri ile bizim süreçlerimizde bir uyuşmazlık oldu. Bunu hayata geçiremedik. Bizim açımızdan oradaki değer 25 yılda oluşturulmuş bir üretim altyapısından ziyade, oradaki otomotiv birikimiydi."



YERLİLİK HEDEFİ BAŞLANGIÇTA YÜZDE 51

Türkiye'de üretim yapan firmaların yerlilik oranının yüzde 19.6 ile 66.3 arasında olduğunu söyleyen Karakaş, TOGG'un yerlilik oranının başlangıçta yüzde 51 olacağını kaydetti. Karakaş, 2025 hedeflerinin yüzde 68 olduğunu belirtti.



700 MİLYON AR-GE HARCAMASI

2030'a kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'ye ait, doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek TOGG için şu ana kadar 700 milyon liranın üzerinde Ar-Ge yatırımı yapıldı.



İLK İHRACAT ALMANYA'YA

İlk seri araç 2022 son çeyreğinde banttan inecek. Karakaş, ilk ihracat yapılacak ülkelerin başında Almanya, Fransa ve İtalya'nın geldiğini kaydetti.