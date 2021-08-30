Otomatik rekabet başlıyor

Otomatik vitesin pazar payı yüzde 75.7’ye çıktı. Türkiye otomobil pazarında C-Sedan’dan sonra ikinci büyük segment olan C-SUV’da otomatik vitesin payı ise yüzde 84’e ulaştı. Rekabet yeni satışa sunulan otomatik modellerle artacak

Türkiye'de otomatik vitesli otomobillerin pazar payı yılın ilk yedi ayında yüzde 39.7 artışla yüzde 75.7'e çıktı. 2020'in aynı döneminde bu oran yüzde 68.8 seviyesindeydi. Bazı segmentlerde ise otomatik vitesin payı daha yüksek. Türkiye otomobil pazarında C-Sedan'dan sonra ikinci büyük segment olan C-SUV'da otomatik vitesin payı yüzde 84'i buluyor. 2020'de satılan her 100 C-SUV araçtan 84'ü otomatik oldu. Otomatik vitesin dominant olduğu pazarda rekabetin artması bekleniyor. Manuel vitesle C-SUV lideri olan Dacia Duster, artık otomatik vitese kavuştu.



2 MİLYON SATILDI

Makyajlan Duster'ın basın toplantısında konuşan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş da, otomatik vitese vurgu yaptı. Otomatik şanzımana talebin bu denli yüksek olduğu segmentte Duster'ın manuel versiyonları ile liderliği elde ettiğine dikkat çeken Çağdaş, "EDC şanzıman Duster'ın elini daha da güçlendirecek. Yeni Duster ile daha geniş bir kitleye hitap ederek liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Duster, dünyada yaklaşık 2 milyonluk satış adedine ulaştı. Türkiye'de bugüne kadar 144 bin 463 kullanıcıyla buluştu. 2013'den beri ise binek pazarında aralıksız 4x4 liderliğine sahip" dedi.



HİBRİT TEŞVİĞİ YAYGINLAŞMALI

ÖTV matrah düzenlemesi sonrasında "Clio hibrit modelinin Türkiye'de satışa sunulmasını ana hissedarımızla birlikte değerlendireceğiz" açıklamasını yapan Çağdaş, Dacia Duster tanıtım toplantısında konuyla ilgili şunları söyledi: "Oyak Grubu, Bursa'daki tesislerimizde Renault ile beraber önemli bir teknolojik yatırım yaptı. Bursa'da üretilen Clio'nun hibrit versiyonu Avrupa'ya ihraç ediliyor. Biz bütün Mais ekibi olarak hibrit motorlu Clio'yu Türkiye yollarına çıkarmak istiyoruz. Ancak hibrit otomobillere sunulan teşvik yaygınlaştırılmalı. İstişarelerimiz devam ediyor. Clio hibritin satışa sunulmasıyla ilgili ilgili kararı iki ortak görüşüp verecektir."



10 YILDA % 216 BÜYÜDÜ

C-SUV segmenti son 10 yılda yüzde 216 büyüdü. 2011'de pazardan yüzde 6 pay alan C-SUV araçların 2021'deki payı yüzde 19'a ulaştı. C-SUV'ların yanı sıra B-SUV segmentinde de pazar payı önemli oranda yükseldi. B-SUV'ların 2016'da yüzde 2 olan pazar payı 2019'da yüzde 4'e, 2020'de yüzde 8'e çıktı. 2021'de ise yüzde 12 oldu. C-SUV ve B-SUV segmentleri büyürken, Türkiye'nin en fazla pazar payına sahip olan C-Sedan segmentinde ise düşüş yaşandı. C-Sedan'ların payı yüzde 30'a geriledi.



ELEKTRİKLİ MODEL 2022'DE GELİYOR

DACIA'NIN yüzde 100 elektrikli modeli Spring, Türkiye'de 2022'de satışa sunulacak. Markanın ilk elektrikli modeli olacak Spring'in ulaşılabilir fiyatıyla, elektrikli otomobil pazarında dengeleri değiştirmesi bekleniyor.