14 Ağustos 2021

ÖTV düzenlemesiyle otoda fiyat düştü

Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. Araçlarda uygulanan yüzde 45, 50 ve yüzde 80'lik ÖTV oranları ise korundu. Uzun süreden beri beklenen yeni düzenlemeyle birlikte sıfır kilometre otomobillerde yüzde 17'ye varan düşüş gerçekleşecek. Ayrıca kullanılmış otomobil fiyatlarında da gerileme bekleniyor.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 1.600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi. Motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü geçen, 2.000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin- 170 bin TL aralığına yükseltildi.Matrah güncellemesi ile birlikte anahtar teslim fiyatı 320 bin TL'ye kadar olan otomobillerde 40 bin ile 53 bin TL arasında ucuzlama bekleniyor. Ancak, otomobil markalarının, ÖTV matrah değişikliğiyle birlikte indirimin tamamını satış fiyatlarına yansıtıp yansıtmayacağını göreceğiz. Otomobilde son matrah değişikliği Ağustos 2020'de yapılmıştı. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışla pazarda yüzde 45-50'lik ÖTV diliminde otomobil kalmamış, giriş sınıfındaki otomobiller bile yüzde 80'lik ÖTV dilimine girmişti.Düzenleme en çok Türkiye'deki fabrikalarda üretilen otomobiller ile hibrit modellere yarayacak. Düzenleme sonrasında Adapazarı'nda üretilen Toyota modellerinde yaklaşık yüzde 17 indirim gerçekleşti.Corolla 1.5 Dream modelinin satış fiyatı 288 bin 950'den 241 bin 50 TL'ye indi. Corolla 1.8 Hybrid'in fiyatı 345 bin 800 TL'den 288 bin 550 TL'ye geriledi.Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Fiyatların aşağıya çekilmesiyle birlikte sakin geçen yaz aylarının ardından pazarda pozitif bir rüzgâr bekliyoruz" dedi.ÖTV matrah düzenlemesiyle hem sıfır hem de ikinci el otomobil pazarında hareket bekleniyor. Taksit sayısına sınırlama getiren düzenleme sonrasında hız kesen satışların toparlanacağı öngörülüyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, yeni ÖTV matrah düzenlemesinin son dönemde ulaşılmaz boyutlara çıkan yeni araç fiyatlarında bir nebze rahatlama sağlayacağını ve piyasayı canlandıracağını söyledi. Mersin, "Yıl sonuna kadar canlı bir pazara sahip olmamız hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de yatırım açısından ülkemizi yeniden cazibe merkezi haline getirecek" şeklinde konuştu.MotorluAraç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ÖTV oranlarına esas matrah limitlerinde yapılan değişikliğin ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıyacağını belirterek, "Matrah güncellemesi sayesinde piyasa hareketlenecek ve düzenleme, daralan otomotiv sektörüne can suyu olacaktır" dedi. Yapılan değişikliğin belirli sıfır otomobil fiyatlarını düşüreceğine işaret eden Erkoç, yapılan düzenlemeyle bazı sıfır araç fiyatlarında 60 bin liraya kadar düşüş olacağını söyledi.Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, vergi avantajının gelmesiyle temmuzda durağan bir dönem geçiren pazarda canlanmanın tekrar başlamasını beklediklerini söyledi. Bozkurt, "Tam zamanında yapılan bu düzenleme, özellikle ülkemizde üretilen yerli modellerin çok büyük kısmının yeniden yüzde 50'lik ÖTV diliminde yer almasını sağlayacaktır ve yerli üretimi destekleyecektir" dedi.Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ÖTV matrahlarında yapılan düzenlemenin, satışlara olumlu yansıyacağını düşündüklerini kaydetti. Çelik, "Sektörün uzun süredir beklediği bu değişikliği memnuniyetle karşılıyor ve sektöre soluk aldıracak bir dokunuş olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizin yatırım çekiciliği ve ihracat rekabetçiliği için iç pazarın gelişimi önemli. Yapılan düzenlemenin iç pazarı canlandırıcı bir etki yaratması, pazarın desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak görüyor ve rekabet gücünü artırmak sureti ile ihracata dolaylı pozitif yansıyacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.