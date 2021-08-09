Otomotiv kabuk değiştiriyor

Türkiye otomotiv sanayisinde büyük bir değişim yaşanıyor. Fosil yakıtlı araçlar yerini, hibrit ve elektrikli araçlara bırakıyor. Dünyada yeni trend olan SUV araç üreten fabrikaların sayısı artıyor

Dünyada otomotiv pazarında büyük bir değişim yaşanıyor. Fosil yakıtlı araç talebi azalırken, alternatif yakıtlarla çalışan hibrit ve tamamen elektrikli otomobil satışları artıyor. Bu değişime ayak uyduran otomotiv firmaları, yeni nesil araç projeleri için milyarca euro yatırım yapıyor. Hibrit ve elektrikli araç üretimine hız veriyor.

Bu değişimden etkilenen Türkiye otomotiv sanayisi de kabuk değiştiriyor. Türkiye'de hibrit araç üreten fabrikaların sayısı artıyor. 2016'da hibrit üretimine başlayan Toyota'yı sırasıyla Ford Otosan, Hyundai Assan, Oyak Renault ve Toyota hibrit üretimi gerçekleştiriyor.

Türkiye otomotiv sanayisinde elektrikli araç projeleri de var. Ford Otosan ve Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) elektrikli araç üretimine hazırlanıyor. Ford Otosan, 2 milyar euro yatırım açıkladığı elektrikli ticari araç üretimine 2022'de ilk çeyreğinde başlayacak. TOGG'un ilk elektrikli SUV modeli de 2022 sonunda bantlardan inecek. TOGG fabrika dahil toplam 3.7 milyar dolar yatırım yapacak. Her iki firma da batarya montajını kendi bünyesinde gerçekleştirecek.



YENİ NESİL OTO ÜRETECEK

Son olarak Türkiye otomotiv sanayisinin değişimini hızlandıracak bir gelişme daha yaşandı. Oyak Renault, Karsan'la imzaladığı anlaşma ile Türkiye'nin çok satan modellerinden Renault Megane Sedan'ın üretimini Karsan'a devretti. Karsan, 2022 sonundan itibaren beş yıl boyunca yılda 55 bin adet Megane Sedan üretecek. Oyak Renault bu iş birliği ile birlikte Bursa fabrikasının kapasitesinde yeni nesil hibrit ve elektrikli araçlara yer açmayı amaçlıyor.

Yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesi olan Oyak Renault, halihazırda yeni Clio, yeni Clio Hibrit ve Megane sedan modellerini, ayrıca bu modellerde kullanılan hibrit motor ve mekanik aksamı üretip ihraç ediyor.



SUV DÖNEMİ BAŞLADI

Hibrit ve elektrikli araç üretimine hız veren Türkiye otomotiv sanayisinde bir değişim daha yaşanıyor. Ağırlıklı olarak sedan ve hatchback kasa tiplerinin üretildiği Türkiye'de, artık daha fazla sayıda SUV modelin bantlardan indiği görülüyor. SUV üreten fabrikaların sayısı artıyor. Toyota'dan sonra Hyundai Assan ve Tofaş da SUV modasına uydu. Türkiye otomotiv sanayisinde hem hibrit-elektrikli, hem de SUV üretimi konusunda yaşanan değişime diğer fabrikalarında katılması bekleniyor.



DÖNÜŞÜMLE İHRACATIN KATMA DEĞERİ ARTIYOR

Türkiye otomotiv sanayisindeki dönüşüm, ihracatın katma değerini de artıyor. Son yıllarda hibrit araç (melez-hem benzinli hem elektrik motorlu) üretimi yapan fabrikaların sayısının çoğalması, ihracat gelirlerinin artmasını sağladı. Ayrıca sedan ve hatchback'lere göre daha karlı olan SUV araçlar da ihracat gelirine olumlu katkı yaptı. 2015'te kilogram başına ihracat geliri 7.97, 2016'da 8.36, 2017'de 8.88, 2018'de 9.53 dolar seviyesindeydi. 2019'da 9.37 dolara gerileyen bu rakam 2020'de 10.18 dolara çıktı. 2021'de ise 10.37 dolara yükseldi.



BURSA'YA SUV MU, ELEKTRIKLI MI GELECEK?

OYAK Renault'nun, Megane Sedan üretimini Karsan'a devredeceği açıklamasının ardından Bursa'ya hangi modelin geleceğin konuşulmaya başlandı. İlk alternatif Megane Sedan ile aynı platformu paylaşan SUV model Arkana. Hibrit motorları ile Avrupa'da başarılı olan Arkana'nın Türkiye'de üretilmesi gündeme gelebilir. İkinci alternatif ise tamamen elektrikli üretilecek yeni Megane E olabilir.

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OTOMOTİV İHRACATINI BAYRAM VE ÇİP KRİZİ FRENLEDİ

Türkiye ekonomisinin son 15 yıldır sektörel bazda ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisi, nisandan bu yana baz etkisi ile gösterdiği çift haneli artışa temmuzda ara verdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin temmuz ihracatı yüzde 9 düşüşle 2 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12.2 oldu.



16.4 MİLYAR DOLAR

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Yarı iletken çip sorunu nedeni ile yaşanan üretim problemleri ve uzun bayram tatili nedeniyle işgünü sayısının az olması, temmuz rakamlarının aylık ortalamaların altında kalmasında etkili oldu" dedi. Yılın ilk yedi ayında ise yüzde 26 artarak 16.4 milyar dolar ihracat yapan otomotiv sektörü, toplam ihracatta yine ilk sırada yer aldı. İlk yedi aydaki ortalama aylık ihracat ise 2.3 milyar dolar oldu