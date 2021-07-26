Rekabetin yeni ‘modeli’

Hatchback ve SUV pazarını da Türkiye’de üretilen otomobiller domine etmeye başladı. SUV pazarında Bursalı Egea Cross ikinci, İzmitli Bayon üçüncü sırada yer aldı. Hatchback pazarında ise Bursalı Clio ile İzmitli i20 en çok satan model oldu

Sedan pazarında yaşanan yerli rekabetin bir benzeri hatchback'lerden sonra, SUV'larda da görülmeye başlandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre yılın ilk altı ayında SUV segmentinde en çok satan ikinci model Bursa'da Tofaş tesislerinde üretilen Fiat Egea Cross oldu. 2021'in başında yollara çıkan Egea Cross 9 bin 14 adet satıldı. İlk altı ayda SUV pazarının lideri Dacia Duster'la aradaki farkı 309 adete kadar indirdi.







SUV'DA LİDERLİK YARIŞI

Sakarya'da üretilen Toyota C-HR ise bu dönemde bin 568 adet satıldı. Kısa bir süre önce Hyundai Assan tarafından İzmit'te üretimine başlanan Bayon modeli bir ayda 685 adet sattı. Yıl sonuna kadar 6 bin 500 adet Bayon satışı hedefleniyor. Bu gerçekleşirse SUV pazarında yerli modellerin rekabeti artacak. Yerli SUV'ların pazar payı yükselecek.







Hatchback pazarında da yerli otoların rekabeti var. Yılın ilk yarısında hatchback segmentinde en çok satan iki modelin Türkiye'deki fabrikalarda üretilen yerli otomobiller oldu. Bursa'da Oyak Renault tarafından üretilen Renault Clio 17 bin 907 adetle birinci, İzmitli Hyundai i20 ise 8 bin 120 adetle ikinci sırada yer aldı.







Sedan segmentinde ise her zaman olduğu gibi yerli modellerin hakimiyeti görülüyor. Bursa'da üretilen Fiat Egea 29 bin 515 adetle en çok satan model oldu. Sakarya'da Toyota tesislerinde üretilen Corolla 24 bin 931 adetle ikinci sırada yer aldı.

Bursalı Renault Megane ise 16 bin 311 adetle üçüncü, Gebze'de Honda tesislerinde üretilen Civic ise 12 bin 786 adetle beşinci oldu.







SEDAN HIZLA ERİYOR

Yılın ilk yarısında 310 bin adet binek otomobil satışı gerçekleşti. Son yıllarda SUV modellere karşı kan kaybetse de sedan otomobiller en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam etti. ODD verilerine göre ilk altı ayda Sedan'ların pazar payı yüzde 41.3 oldu. 2020'nin aynı döneminde bu oran 44.1 seviyesindeydi. Her yıl büyüyen SUV'ların payı yüzde 27.6'dan yüzde 34.1'e çıktı. Hatchback'lerin payı ise yüzde 25.2'den yüzde 22.6'e düştü.



