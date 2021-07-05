Elektrikli oto modasına uyduk

İlk altı ayda elektrikli otomobil satışları yüzde 415 gibi rekor seviyede artışla 891 adete çıktı. Distribütörler dışında ithal edilenlerle birlikte satılan elektrikli otomobillerin sayısı iki kat daha fazla

Türkiye, dünyadaki elektrikli modasına uydu. Son iki yıldır elektrikli otomobil satışları artıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, yılın ilk altı ayında elektrikli otomobil satışları yüzde 415 gibi rekor seviyede artışla 891 adete çıktı. Elektriklilerin pazar payı yüzde 0.3 yükseldi. 2020'nin aynı döneminde 173 adet elektrikli otomobil satılmıştı. Elektrikli otomobillerin payı yüzde 0.1 seviyesindeydi. Türkiye'de elektrikli otomobil segmentinde en çok satan model 234 adetle Porsche Taycan oldu. Onu 175 adetle Renault Zoe, 155 adetle Mercedes-Benz EQC, 144 adetle BMW ix3, 140 adetle MG ZV izledi. Elektrikli otomobil pazarına yeni giriş yapan Çinli DFSK ise 17 adet sattı. Pazarda distribütörler dışında yurtdışından ithal edilip satılan elektrikli otomobiller de var. Bunlar hesaba katıldığında Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısının daha fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz.



5 BİN OTO YOLLARDA

E-Garaj kurucu ortağı Ahmet Faruk Usta'nın sözleri de bu durumu kanıtlıyor. 2021'in ilk altı ayında 1200 elektrikli otomobil satıldığını ifade eden Usta, E-Garaj olarak bu satışlardaki paylarının yüzde 10 olduğunu kaydetti. Usta Türkiye'de bugün itibariyle yollardaki elektrikli otomobil sayısının ise 5 bin adet olduğunu söyledi. Elektrikli araçlara ilginin arttığını söyleyen Usta, talebin İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Antalya'da yoğunlaştığını kaydetti.



TOGG 2022'DE GELECEK

Yeni satışa sunulacak modellerle birlikte elektrikli otomobillerin pazar payının iki yıl içinde katlanması bekleniyor. Audi, Citroen, Hyundai, Kia, Nissan, Opel, Peugeot, Skoda, Volkswagen ve Volvo gibi markalar da yüzde 100 elektrikli otomobillerini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ilk elektrikli SUV modelinin de 2022 sonunda Gemlik'teki fabrikada üretimi başlayacak.



GLOBAL SATIŞLAR % 181 ARTTI

Yılın ilk altı ayında dünyada 1.18 milyon adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. 2020'nin aynı dönemine göre satışlar yüzde 181 gibi yüksek oranda arttı. JATO verilerine göre en çok elektrikli otomobil 625 bin adetle Çin'de satıldı. Avrupa'da 352 bin adet, ABD ve Kanada'da toplam 207 bin adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.



FİLOLAR EKONOMİK OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİYOR

OTOMOTİV sektörüne 2019'da bir start-up olarak adım atan E-Garaj, farklı mesleklere sahip Ahmet Faruk Usta, Kutay Yamacı ve Emir Tunçyürek tarafından kuruldu. Şirket, elektrikli otomobiller için satış, satış sonrası ve şarj istasyonları kurulumu hizmete veriyor. Aynı zamanda eğitim, danışmanlık ve yazılıma kadar sektöre know-how desteği de sağlıyor. E-Garaj'ın hedefi distribütör olarak tüm Türkiye'ye yayılmak. E-Garaj kurucu ortağı Kutay Yamacı, filoların da elektrikli otomobilleri tercih etmeye başladığını söyledi. Elektrikli araçların yakıt tüketiminin düşük olmasının yanı sıra bakım masraflarının yarı yarıya daha az olduğuna dikkat çeken Yamacı, "Vergilerde de fosil yakıtlı araçlara göre elektrikliler lehine yine 4'te 1'lik bir avantaj bulunuyor" dedi.