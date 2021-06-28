Otomobilde yaz bereketi

Nisan ve mayıs aylarında beklentilerin altında kalan otomotiv pazarının haziranda 70 bin adet civarında olması bekleniyor. Asıl hareket normalleşme ile birlikte temmuzda yaşanacak

Türkiye, normalleşmeyle birlikte tatile çıkmaya hazırlanıyor. Temmuzda hafta sonu kısıtlamaları ve seyahat yasaklarının sona ermesiyle birlikte yollarda da hareket başlayacak. YKS sınavlarının da tamamlanması ve yaklaşan Kurban Bayramı tatili de eklenince yazlıklara göç hızlanacak. Toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmekten kaçınanlar sıfır ve ikinci el otomobil pazarına yönelecek. Ya da araç kiralama seçeneklerini tercih edecek. Böylece otomotiv sektöründe yaz bereketi yaşanacak. Yaz bereketi haziranda kendini göstermeye başladı Nisan ve mayıs aylarında beklentilerin altında kalan otomotiv pazarının haziranda 70 bin adet civarında olması bekleniyor. Ancak asıl hareket temmuzda yaşanacak gibi görünüyor. Yaz kampanyalarının da etkisiyle temmuzda satışların ortalamaların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre 10 yıllık temmuz ayı satış ortalaması 63 bin adet. Bu arada firmaların stoklarını eritmek için düzenledikleri kampanyalar da hızlandı. Citroen, C3 modeli için 40 bin TL'ye 12 ay, 0 faiz ve 5 bin TL tutarında nakit desteği sunuyor. Haziranda Fiat Egea Ailesi, 157 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 50 bin TL'ye 12 ay, yüzde 0.99 faizli kredi ile satın alınabiliyor. Kia, Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.99 faiz avantajı sağlıyor. Mercedes- Benz C-Serisi Sedan otomobillerde 355 bin TL krediye bu aya özel, 12 ay, yüzde 0.79 faizli kredi fırsatları sunuluyor Opel bazı modellerinde 7 bin 500 ile 9 bin 500 TL arasında nakit indirim uyguluyor. Ayrıca 12 ay vade 0 faizli kredi imkanı sunuyor. Renault, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve 0 faiz fırsatı sunuyor. 3 bin TL takas indirimi yapıyor.



İKİNCİ EL HAREKETLİ

Sıfır araç pazarındaki hareketin bir benzeri ikinci elde de yaşanıyor. Aylardır yaprak kımıldamayan pazarda talep artışıyla birlikte fiyatlarda da yukarı yönlü bir hareket görülmeye başladı.



Kiralayacak oto kalmadı

OTO kiralama sektöründe de hareket yaşanıyor. Firmalar, haftalık ve aylık otomobil kiralama talebine yetişemiyor. Kurumsal kiralama firmalarından eli boş dönen tüketiciler, merdiven altı tabir edilen kiralama firmalarına yöneldi.



Karavan talebi patladı

Pandemi ile birlikte trend haline gelen karavan kiralamada da hareket var. Karavan imalatı yapan veya kiralama yapan firmalar, artan talebi karşılayamaz hale geldi. Karavan kiralamak için eylüle kadar sıra bekleniyor