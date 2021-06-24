Otomobil Oscar’ı seçildi

Türkiye'de Yılın Otomobili-2021 belli oldu. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen yarışmada, OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinden toplamda 3 bin 290 puan alan Fiat Egea Cross birinciliğe ulaştı. Bursa'da Tofaş fabrikalarında üretilen Egea Cross, finalde Dacia Sandero Stepway, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris ile mücadele etti.



BÜYÜK REKABET

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, Türkiye'de yarışmanın tüketiciler için yol gösterici özelliğinin bulunduğuna dikkat çekti. Sandık, finalist otomobiller arasında büyük bir rekabetin yaşandığını da belirterek "Bizler de tüm kriterleri detaylı bir şekilde ele alıp objektif bir seçim gerçekleştirdik. Aday otomobilleri değerlendirirken fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde bulundurduk. Tüketicilerin otomobil satın alırken, yılın otomobili yarışmasını referans olarak görmesi bizler için çok önemli" şeklinde konuştu. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç da yaptığı konuşmada "Egea'nın hikâyesi uzun ve bizim için çok değerli. Egea'nın arkasında çok büyük ve yetkin bir ekip var. İlk günden bu yana Egea ailesi olarak 300 bin adetlik satışa ulaştık. Egea Cross ile de ilk beş ayda 7 bin satış adedini geçtik. Bu başarıdan dolayı emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum" dedi.



YILIN TASARIMI DA SEÇİLDİ

"Yılın Otomobili" dışında, "Yılın Tasarımı" ödülü de Land Rover Defender'a verildi. OGD üyeleri, bu yıl aday olan 27 otomobil arasından tasarımını beğendikleri üç finalist arasından en fazla oyu alan Land Rover Defender "Yılın Tasarımı" ödülünü kazandı.



HANGİ OTOMOBİL KAÇ PUAN ALDI?

1. Fiat Egea Cross 3.290

2. Skoda Octavia 3.240

3. Peugeot 208 2.980

4. Hyundai i20 2.760

5. Toyota Yaris 2.640

6. Dacia Sandero 2.150

7. Renault Captur 1.940