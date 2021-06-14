5 ayda ihracat % 37 arttı

Türkiye otomotiv sanayisinin pandemide düşen ihracatı, Avrupa ülkelerindeki toparlanmayla birlikte artmaya başladı. İlk beş ayda ihracat adet bazında yüzde 18, dolar bazında ise yüzde 37 yükseldi

Avrupa, Türkiye otomotiv sanayisinin ana ihracat pazarı. 2020'de ihracatın yüzde 77.3'ü başta Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine yapıldı. Bu yüzden 2021'le birlikte Avrupa'da otomotiv satışlarının artmaya başlaması, Türkiye otomotiv sanayisinde yüzlerin gülmesine neden oldu. Pandemide düşen ihracat rakamları yeniden yükselmeye başladı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre yılın ilk beş ayında otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 18 artarak 556 bin 513 adede ulaştı. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 18 artarak 391 bin 70 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 10 oranında artarak 256 bin 621 adet oldu. Traktör ihracatı da yüzde 106 artarak 9 bin 700 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 37, euro bazında ise yüzde 26 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 12.3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 22 artarak 4.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 11 artarak 3.5 milyar euro oldu.



2021 HEDEFİ 30 MİLYAR $

Ocak-Mayıs döneminde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 30 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 50 oranında arttı. Ana sanayi ihracatı 5.6 milyar dolar, tedarik sanayi ihracatı 3.3 milyar dolara ulaştı.

2020'de otomotiv sanayisi 25 milyar 548 milyon 566 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam 2019'da 30 milyar 587 milyon 64 bin dolar düzeyinde bulunuyordu. 2018 ise 32 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatı olarak kayıtlara geçmişti. 2019'da ihracat yüzde 3.1, 2020'de ise yüzde 16.5 azaldı.

İhracatın 2021 sonunda 30 milyar dolar olması bekleniyor.



İHRACATIN KATMA DEĞERİ ARTIYOR

Türkiye otomotiv sanayisinin ihracat katma değeri artmaya devam ediyor. 2021'de kilogram başına ihracat fiyatı 10.37 dolara yükseldi. 2015'te kilogram başına ihracat geliri 7.97, 2016'da 8.36, 2017'de 8.88, 2018'de 9.53 dolar seviyesindeydi. 2019'da ise 9.37 dolara gerileyen ihracatın kilogramı 2020'de 10.18 dolara çıktı. Böylece altı yıldaki artış 2.47 dolar oldu.



TOPLAM ÜRETİM 532 BİN OLDU

Yılın ilk beş ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 532 bin 441 adet, otomobil üretimi de yüzde 23 artarak 353 bin 580 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 556 bin 513 adet oldu. Ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi. Ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 86 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 37 arttı. Aynı dönemde, toplam ticari araç üretimi 178 bin 861 adet olarak gerçekleşti.



KAPASİTE KULLANIMI YÜZDE 65

Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 65, ağır ticari araçlarda yüzde 60, traktörde yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti.

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İZMİT'TE ÜÇÜNCÜ MODELİ ÜRETMEYE BAŞLADI

Hyundai Assan, Türkiye'de ürettiği i10 ve i20 modellerine üçüncü bir ürün daha ekledi. B-SUV segmentinde konumlandırılan üçüncü model BAYON, markanın SUV dünyasındaki en yeni temsilcisi durumunda. Yıllık 230 bin adet üretim kapasitesine sahip Hyundai Assan İzmit Fabrikası, i10 ve i20'den sonra BAYON'u da hatlardan indirerek, Türk ve Avrupalı müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına anında yanıt verecek.



EN HIZLI YERLİ MODEL

Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen BAYON, ayrıca markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynayacak. BAYON, kompakt bir gövde tipine, geniş bir iç mekana ve uzun bir güvenlik donanım listesine sahip. Ayrıca, gelişmiş bağlantı özellikleriyle de mobilite çözümlerini sunan otomobil, segmentindeki beklentileri rahatlıkla karşılayabiliyor. Hyundai Assan'ın bantlardan indirdiği diğer modeller ise 204 bg motor gücüyle dikkat çeken i20 N ve yarışçı N kostümüyle farkındalık yaratan i20 N Line versiyonu. Bugüne kadar Türkiye'de üretilmiş en hızlı otomobil unvanını elinde bulunduran i20 N bambaşka bir karaktere sahip. Yüksek performanslı turbo motoru ve dinamik teknolojik yenilikleri sayesinde maksimum sürüş keyfi sunan i20 N, 0-100 km/s arasını 6.2 saniyede tamamlıyor.