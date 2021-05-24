Yola Türkiye’den çıktı

Yılın ilk dört ayında sedan otomobillerin payı yüzde 40.86 seviyesinde gerçekleşti. Sedan pazarının iddialı modellerinden Renault Symbol, yeni isim ve tamamen yenilenen nesliyle dünyada ilk kez Türkiye’de yollara çıktı

Türkiye, artan SUV rekabetine rağmen bir sedan ülkesi. Yılın ilk dört ayında 83 bin 708 adet sedan otomobil satıldı. B-Sedan satışları 2 bin 612 adet, C-Sedan satışları 61 in 391 adet, D-Sedan satışları ise 16 bin 812 adet oldu. Sedanların toplam pazardaki payı yüzde 40.86 seviyesinde gerçekleşti.

Sedan rekabetinde şimdi yeni bir sayfa açılıyor. Bir dönem Türkiye'de üretilen ve pazarın iddialı modellerinden olan Renault Symbol, yeni ismi ve tamamen yenilenen nesliyle satışa sunuldu.

Renault'nun B-Sedan segmentindeki yeni oyuncusu Taliant, satışa sunulacağı pazarlar arasında ilk kez Türkiye'de yollara çıktı. Taliant, Türkiye'nin ardından Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde satışa sunulacak.



C-SEDAN'DAN MÜŞTERİ ALACAK

Taliant, rekabetin kısıtlı olduğu B-Sedan segmentinin yanı sıra C-Sedan segmentinde de müşteri almak konusunda iddialı.

Marka, özellikle Türkiye'de Tofaş tarafından üretilen ve C-Sedan segmentini domine eden Egea Sedan modelini gözüne kestirmiş gibi görünüyor.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş'ın açıklamaları da bu iddiayı doğruluyor.

Taliant'ın C sınıfından gelen tüketiciler için de cazip bir seçenek olacağını belirten Çağdaş, "Taliant, perakende ve filo kullanıcılarını ideal fiyat-performans oranıyla buluşturacak. X-Tronic şanzıman ve LPG seçenekleriyle segmentteki en önemli iki talebe cevap veriyoruz. Yeni modelimizin satış performansımıza ciddi katkı vermesini bekliyoruz" dedi.

2021'in başından bu yana Renault'da yenilikler tüm hızıyla devam ettiğini hatırlatan Çağdaş, şöyle devam etti: "Türkiye, Renault Grubu için çok büyük önem taşıyor. 2021 ilk çeyrek itibarıyla ülkemiz, grubun küresel çapta en büyük yedinci pazarı konumunda. Taliant modeli için Türk tüketicisinin önceliklendirilmesi, bu önemin göstergesi niteliğinde."



OTOMATİK VİTES SEGMENTİNDE TEK

Renault Taliant, sınıfının otomatik vites seçeneğine sahip olan tek modeli. 90 bg turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla sunuluyor. 100 bg gücündeki ECO LPG motorda ise 6 ileri manuel şanzıman mevcut.

Taliant, segmentindeki tek fabrika çıkışlı LPG seçeneği sunmasıyla öne çıkıyor.