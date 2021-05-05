Otomobil satışı nisan ayında % 121 arttı

Türkiye otomobil satışları nisanda yüzde 121.6 artışla 48 bin 375 adete, hafif ticari araç satışları ise yüzde 183.1 artışla 13 bin 113 adete yükseldi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı nisanda yüzde 132.4 artarak 61 bin 488 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 121.6 artışla 48 bin 375 adete, hafif ticari araç satışları ise yüzde 183.1 artışla 13 bin 113 adete yükseldi. Pandeminin etkilerini yaşamaya başladığımız Nisan 2020'de, fabrikalarda üretimin durması ve yaşanan tedarik sorunu gibi nedenlerden dolayı 26 bin 457 adet araç satışı gerçekleşmişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72.4 artışla 260 bin 148 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk dört ayında otomobil satışları yüzde 68.7 artarak 204 bin 839 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 88.1 artarak 55 bin 309 adede ulaştı.



DİZELİN PAYI GERİLEDİ

İlk dört ayda 131 bin 463 adet benzinli, 48 bin 417 adet dizel otomobil satıldı. Dizel otomobillerin pazar payı yüzde 23.6'ya geriledi. Benzinli otomobillerin payı ise yüzde 64.2'ye yükseldi. Aynı dönemde 15 bin 101 adet hibrit, 444 adet elektrikli otomobil satıldı. Ocak-mart döneminde en fazla sedan otomobil satıldı. Sedanların payı yüzde 40.9 oldu.



LİDERLİK YARIŞI SÜRÜYOR

Nisanda otomobil pazarının lideri 6 bin 250 adetle Renault oldu. Fiat 5 bin 920 adetle ikinci, VW 5 bin 759'le üçüncü, Toyota 3 bin 600'le dördüncü, Hyundai 2 bin 880 adetle beşinci sırada yer aldı. ODD verilerine göre nisanda hafif ticari araç pazarında en çok satan marka 4 bin 67 adetle Ford oldu. Fiat 2 bin 796 adet, VW ise bin 366 adet satış gerçekleştirdi. Toplam pazarda liderlik koltuğuna ismini 8 bin 716 adetle Fiat yazdırdı. İkinci sırada 7 bin 125 adetle VW, üçüncü sırada 6 bin 674 adetle Renault yer aldı. İlk dört ay sonunda binek otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri 37 bin 176 adetle Fiat oldu. VW 28 bin 384 adet, Renault 26 bin 785 adet satış gerçekleştirdi.