Otoda yeni model rüzgârı

Yılın ilk üç ayında makyajlı ya da tamamen yeni birçok model yollara çıktı. Türkiye otomotiv pazarındaki 2021 ile birlikte başlayan yeni model rüzgârı nisanda da sürüyor

2020'de pandemi sürecinde otomobil fabrikalarında üretimin kısıtlanması ve yaşanan tedarik sorunları nedeniyle, birçok modelin Türkiye'de satışa sunulmasında gecikmelere yol açtı. 2021'de ise tam tersi yaşanıyor. Yıla iyi bir başlangıç yapan Türkiye otomotiv pazarında, adeta yeni model rüzgârı esiyor. Ocak-Şubat aylarında makyajlı ya da tamamen yenilenen birçok model yollara çıktı. Bunlar arasında: Fiat Egea ailesi ve Fiat Egea Cross, Citroen C3 Aircross, Seat Leon, Nissan Juke, Opel Crossland, Peugeot 208, Audi A3, Dacia Sandero Stepway, Volkswagen Golf, Volvo S60, Renault Megane, Audi Q3, Jaguar F-PACE, Land Rover Discovery, BMW M3 Competition Sedan, BMW M4 Competition Coupe, BMW 6 Serisi Gran Turismo, elektrikli BMW iX3, Suzuki Swift hibrit ve SX4 Cross hibrit bulunuyor. Yılın ilk günleriyle birlikte başlayan yeni model rüzgârı nisanda da hız kesmeden devam ediyor. Nisanda Seat Tarraco, Dacia Sandero, elektrikli MG ZS EV ve Audi Q2 satışa sunuldu. Hatta yepyeni bir marka Cupra, ilk modeli Formentor'u tanıttı. Son olarak ise Hyundai Assan, yenilenen Elantra'nın lansmanını gerçekleştirdi. Elantra, markanın 2021'deki lansmanını yapmayı planladığı beş modelden ilki konumunda.



MODEL ATAĞI SÜRECEK

Elantra'nın online basın toplantısında konuşan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, 2021 model atağına yeni Elantra ile başladıklarını söyledi. "Sadece Elantra değil, arkaya arkaya satışa sunacağımız sıradışı ve estetik modellerimizle iddiamızı artırıyoruz" şeklinde konuşan Berkel, otomotiv pazarındaki model rüzgârının devam edeceği mesajını verdi.



30 YILDA 15 MİLYON SATTI

Tüm dünyada 30 yılda 15 milyon adetten fazla satan Hyundai Elantra, Türkiye'de ilk etapta tek motor seçeneğiyle sunuluyor. Araç, 123 bg gücünde 1.6 lt motor ve CVT şanzımana sahip. 6 ileri manuel şanzıman ise sadece Style donanım seviyesinde sunuluyor. "Style", "Style Comfort", "Smart", "Elite" ve "Elite Plus" olmak üzere beş farklı donanım seçeneği bulunan otomobil, sıradışı tasarımı ve teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor.



LÜKS ELEKTRİKLİ 2021 SONUNDA GELECEK

MERCEDES-EQ markasının lüks sınıftaki tamamen elektrikli ilk otomobili EQS, dijital dünya lansmanı ile tanıtıldı. Yeni EQS, lüks ve üst sınıf elektrikli araçlara yönelik modüler mimariye dayanan ilk model olmasıyla dikkat çekiyor.



MENZİLİ 770 KİLOMETRE

Teknoloji, tasarım, işlevsellik ve bağlanabilirlik özelliklerini birleştiren EQS, hem sürücüye hem de yolculara odaklanıyor. 770 kilometreye kadar (WLTP) menzil sunabilen ve 300 kilometreye kadar (WLTP) menzil için 15 dakikada şarj edilebilen EQS modelinin, 2021'in son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.



AĞUSTOSTA YOLLARA ÇIKACAK

YENİ model rüzgârı yılın diğer aylarında da devam edecek. Skoda yenilenen Kodiaq modelini ağustostan itibaren Türkiye'de satışa sunacak. Kodiaq, markanın SUV atağını başlatan ilk model olması açısından önemli. İlk olarak 2016'da tanıtılan model, bugüne kadar 600 bin adetin üzerinde satış rakamına ulaştı.