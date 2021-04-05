Yerli sedanda ortalık karıştı

Sedan pazarında ezber bozuldu. Türkiye’de üretilen sedan otomobiller arasındaki rekabette sıralama değişti. Önümüzdeki aylarda katlanarak büyümesi beklenen rekabeti, pandemi süreci ile çip krizi belirleyecek

Türkiye'de üretilen sedan otomobiller arasında yaşanan rekabette, dengeler martta değişti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (OSD) verilerine göre, Toyota'nın Adapazarı tesislerinde üretilen Corolla Sedan 7 bin 827 adetle pazarda en çok satan model oldu. Yerli sedan pazarında en iddialı iki markasının önünde yer aldı. Tofaş Bursa fabrikalarında üretilen Fiat Egea Sedan 6 bin 288 adetle ikinci, Bursa'daki Oyak Renault fabrikalarında üretilen Megane Sedan ise 3 bin 919 adetle üçüncü sırada yer aldı. İzmit Honda tesislerinde üretilen Civic Sedan da 2 bin 393 adet sattı. İlk üç aylık satış rakamlarına bakıldığında ise Toyota Corolla Sedan'ın lider olduğu görüldü. Corolla Sedan ocak-mart döneminde 15 bin 369 adet, Fiat Egea Sedan 14 bin 273 adet, Renault Megane Sedan ise 7 bin 116 adet satıldı. Honda Civic Sedan da ilk üç ayda 5 bin 284 adet sattı. Dengelerin değişmesinde yerli sedan pazarının en önemli oyuncuları Tofaş ve Oyak Renault'nun çip krizi nedeniyle üretime ara vermesi de etkili oldu. Türkiye'de üretilen sedan modeller hem filolar hem de bireysel müşteriler tarafından büyük ilgi görüyor. Önümüzdeki aylarda katlanarak büyümesi beklenen yerli sedan rekabetini, pandemi süreci ile çip krizi belirleyecek.



REKABETİ 'ÇİP' BELİRLEYECEK

Dünyada otomotiv üretiminin durmasına neden olan çip krizi, martta Türkiye'ye sıçradı. Oyak Renault, 15-22 Mart tarihleri arasında üretime ara verdi. 19 Mart'ta üretimin durduğu Tofaş'ta bugün itibarıyla mesai yeniden başlayacak. Oyak Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan da mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle 3 Nisan'dan itibaren 9 Nisan'a kadar üretime ara verdi. Çip krizinin Türkiye'deki diğer fabrikaları da etkilemesinden endişe ediliyor. Çip krizini en az hasarla kapatan ve fabrikada üretimine devam eden marka, rekabette öne çıkacak.



SUV ARAÇLAR ARAYI KAPATIYOR

SUV araçlar karşısında kan kaybetse de Türkiye otomotiv pazarında sedan hakimiyeti devam ediyor. Martta sedanların pazar payı yüzde 48.7'den yüzde 39.3'e düştü. Sedanlardan sonra en çok satılan SUV'ların payı yüzde 26.2'den yüzde 34.9'a çıktı.



İTHALAT OTONUN PAYI YÜKSELDİ

MARTTA yerli ve ithal dengesi de değişti. ÖTV matrahı nedeniyle bir süredir yerli otomobillerin pazar payı yükseliyordu, ancak martta ithal otomobillerin payı yükseldi. Şubatta yüzde 41.59'a çıkan yerli otomobillerin pazar payı, martta yüzde 38.35'e düştü.