Otoda son 10 yılın en iyi mart satışı

Ocakta rekorun ayak seslerinin duyulduğu otomotiv pazarında, şubattan sonra martta da satış rekoru kırıldı. Toplam pazar yüzde 92.8 artışla 96.4 bin adede çıktı. Son 10 yılın en iyi mart satışı gerçekleşti

2021'e hızlı başlayan Türkiye otomotiv pazarında, şubattan sonra martta da satış rekoru kırıldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı martta yüzde 92.8, otomobil pazarı yüzde 91.4, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 98.3 arttı. Martta 76 bin 357 adet otomobil, 20 bin 71 adet hafif ticari araç satıldı. Böylece toplam pazar 96 bin 428 adet seviyesinde gerçekleşti.







Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Mart aylarında bir önceki yıla göre yüzde 59.7 artarak 198 bin 660 adet oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 57.0 artışla 156 bin 464 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 70.3 artışla 42 bin 196 adede ulaştı.



REKORUN AYAK SESLERİ

Aslında otomotiv pazarında rekorun ayak sesleri ocakta duyulmaya başlanmıştı. Ocak 2021, son 10 yılın en çok araç satışının gerçekleştiği ikinci ay olmuştu. Şubatta ise otomobil satışları rekora imza atmıştı. 2011 Şubat'ı son 10 yılda en fazla otomobil satılan şubat ayı olurken, toplam pazarda da 2011'den sonra en iyi şubat performansı yakalanmıştı.



DİZELİN PAYI GERİLEDİ

Pazarın büyümesinde firmaların düşük faizli kampanyaları ve döviz kurlarındaki düşüş etkili oldu. Ayrıca ÖTV muafiyeti olanların ocaktan itibaren alıma geçmesi de satışlara olumlu yansıdı.

Martta benzinli otomobillerin pazar payı yüzde 63.4'e yükseldi. Dizel otomobillerin payı yüzde 24.1'e geriledi. Hibrit otomobillerin payı ise 7.9 olarak gerçekleşti. Martta 312 adet elektrikli otomobil satıldı.



LİDER DEĞİŞTİ

Martta binek otomobil pazarının lideri 9 bin 440 adetle Volkswagen oldu. 9 bin 24 adele Renault ikinci, 8 bin 781 adetle Fiat üçüncü, 8 bin 460 adetle Toyota dördüncü, 5 bin 204 adetle Skoda beşinci sırada yer aldı. Hafif ticari araç pazarında en çok satan marka olan Ford, 7 bin 978 adet sattı. Toplam pazarda en çok satan ise 12 bin 483 adetle Fiat oldu.