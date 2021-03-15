Elektrikli otoda voltaj düştü

Elektrikli otomobillerin ÖTV’sinde yapılan düzenleme sonrasında talep hız kesti. Şubatta elektrikli otomobil pazarı yüzde 16.7 gerilerken, ÖTV artışından en çok etkilenen lüks otoların satışları yüzde 22.9 düştü

1 Şubat'ta elektrikli otomobillerin Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan düzenleme etkisini hemen gösterdi. ÖTV oranlarındaki artışla birlikte elektrikli otomobil fiyatları yükselince, son birkaç aydır katlanarak büyüyen talep hız kesti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Şubat 2021'de 55 adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobil pazarı 2020'nin aynı dönemine göre 16.7 geriledi. Motor gücü 85 kW kadar olan elektrikli modellerin satışları yüzde 9.6 azalarak 28 adet oldu. Ancak, ÖTV düzenlemesinden en çok motor gücü 120 kW üzerindeki lüks elektrikli otomobiller etkilendi. Şubat 2021'de 120 kW üzerindeki elektrikli otomobillerin satışı yüzde 22.9 düşüşle 27 adet olarak gerçekleşti.



ÖTV ARTTI BÜYÜME DURDU

Şubatta 1 adet BMW i3, 2 adet Jaguar I-Pace, 11 adet Mercedes-Benz EQC, 2 adet MINI, 15 adet Porsche Taycan, 24 adet Renault Zoe satıldı. Yılın ilk iki ayındaki elektrikli otomobil satışları ise 138 adet oldu. 2020'nin aynı döneminde bu rakam 80 adetti. Şubat sonu itibarıyla elektriklilerin otomobil pazarındaki payı yüzde 0.2 seviyesinde gerçekleşti. Şubat başında motor gücü 85 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobillerin ÖTV'si yüzde 3'den 10'a, motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında olanların yüzde 7'den 25'e yükseltildi. En yüksek artış motor gücü 120 kW'ı geçen elektrikli otomobillerde yapıldı. Bu otomobillerin ÖTV oranı yüzde 15'ten 60'a çıktı. Aslında ÖTV ayarlamasına kadar elektrikli otomobil segmenti hızla büyüyordu. Özellikle 2020'nin son üç ayındaki artış dikkat çekiciydi. Elektrikli otomobil satışları eylülde yüzde 100, ekimde yüzde 112, kasımda yüzde 104, aralıkta ise yüzde 500 gibi yüksek oranlarda artmıştı. ÖTV artışıyla birlikte elektrikli otomobil pazarındaki hızlı büyüme durdu.



LÜKS MARKALARLA BÜYÜDÜ

2020'de elektrikli otomobil pazarı lüks markalarla büyüdü. Aralarında en dikkat çeken ise Porsche oldu. 2020 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulan Porsche'nin elektrikli spor modeli Taycan, üç ay gibi kısa bir süre içinde 303 adetlik satış rakamına ulaştı. 2020'de toplam elektrikli otomobil pazarından yüzde 35.9 pay aldı.



TÜRK TÜKETİCİLER HIZLI ŞARJ İSTİYOR

astrolog'un "Elektrikli Geleceğe Bağlanın" araştırması, Türkiye'de elektrikli araçların yaygınlaşmasını etkileyen faktörleri ortaya çıkardı. Tüketiciler açısından en önemli faktörler sırasıyla; fiyat, araç marka ve modeli, altyapı, menzil ve şarj süresi. Araştırmaya göre, tüketiciler ortalamada, benzinli bir araca kıyasla elektrikli bir araca ortalama yüzde 19 daha fazla ödeyebileceklerini söylüyor. Aynı zamanda ortalama şarj süresi beklentilerini 28 dakika ve ortalama menzil beklentilerinin 406 kilometre olduğunu ifade ediyorlar.



8 YILDA 1.753 ADET SATILDI

2012'DEN bu yana toplam bin 753 adet elektrikli otomobil satıldı. Sekiz yıl içinde en düşük satış 22 ile 2014, en yüksek satış 844 adetle 2020'de gerçekleşti.



ÖTV ARTIŞINA RAĞMEN YENİLER GELİYOR

Elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde yapılan artışa rağmen 2021'de yeni modeller yollara çıkacak:

➥Elektrikli Dacia Spring yılın son çeyreği.

➥Yeni BMW iX3 nisan, iX ise dördüncü çeyrek.

➥Porsche Taycan Cross Turismo haziran.

➥Hyundai Kona'nın elektrikli versiyonu yılın son çeyreği.

➥Elektrikli Nissan Leaf yılın ikinci yarısı.

➥Mercedes-Benz EQA 250, yılın ilk çeyreği.