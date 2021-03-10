Otodaki çip sorunu Türkiye’ye sıçradı

Küresel otomotivde yaşanan çip krizi Türkiye’yi de etkiledi. Oyak Renault Bursa’daki fabrikasında 15-22 Mart tarihleri arasında üretime zorunlu ara verecek

Küresel otomotiv sektöründe 2021 başından itibaren yaşanan çip krizi, Türkiye'ye de sıçradı. Oyak Renault Bursa'daki fabrikasında elektronik parça tedariki sorunu nedeniyle 15-22 Mart tarihleri arasında üretime bir hafta ara verecek.

Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, dünya genelinde yaşanan çip sorununun kendi şirketlerini de etkilediğini belirtti. Tedarik sıkıntısı nedeniyle üretim programında bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Aoun, 15-22 Mart tarihleri arasında Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretime kısa bir süreliğine ara verileceğini duyurdu.



ÜRETİM DURDU

Özellikle sektör için hayati öneme sahip elektronik bileşenlerde tedarik sorunu yaşandığına dikkat çeken Aoun, "Bursa'da ürettiğimiz Yeni Clio, Clio E-tech ve Megane Sedan ile Mekanik Fabrikamızda en son teknolojileri kullanıyoruz. Bu da fabrikamızı yüksek hacimli elektronik bileşenlere ihtiyaç duyan başlıca üretim tesislerinden biri haline getiriyor" dedi. Çip ve diğer elektronik parça tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle bazı fabrikalar üretimi durdurdu. Bazıları ise belli modellerin üretimine ara verdi.

Çip sorunu en çok ABD, Çin, Kanada, Meksika ve Japonya'daki otomotiv fabrikalarını etkiledi.



PANDEMİ ETKİLİ OLDU

Sorunun en büyük nedeni, otomotiv fabrikalarının satışlar düşecek beklentisiyle çip siparişi vermemesi. Ayrıca pandemi sürecinde bilgisayar, akıllı telefonlar, tablete talep artınca üreticiler öncelikle onların çip ihtiyacını karşıladı.