Pandemiden kaçış için oto aldık

Otomotiv pazarı ocakta olduğu gibi şubatta da hareketliydi. Pandemide evde oturmaktan bunalıp hafta sonu şehir dışına kaçanlar, büyük şehirlerden küçük kasabalara göç edenler oto talebini patlattı

Türkiye otomotiv pazarında ocak ayında yaşanan canlılık şubatta da devam etti. Tahminlere göre ocakta 60 bin civarında araç satılacak. Bu gerçekleşirse pazar 2020 Şubat'ına göre yaklaşık yüzde 27 büyüyecek. Avrupa'da satışlar bir iki ülke dışında düşmeye devam ediyor. Ancak Türkiye ise 2020'de olduğu gibi 2021'de de pozitif ayrışıyor. Türkiye'deki canlılığın birden fazla nedeni var. 2020 Kasım ve Aralık aylarında beklentilerin altında gerçekleşen satış nedeniyle firmalar, 2021'e stokla girdi. Şirketler model yılı değişimini de dikkate alıp, stoktaki araçları elden çıkarmak için satış kampanyaları düzenliyor. Döviz kurlarındaki gevşeme de firmaların kampanyalarda cazip fırsatlar sunmasını sağlıyor. Sıfır faizli ve uzun vadeli kampanyalar büyük ilgi görüyor.



EVDE BUNALAN ARAÇ ALDI

Ancak pazardaki canlılığın tek nedeni kampanyalar değil. 2020'de hayatımıza giren pandemi ile bireysel ulaşım ihtiyacı arttı. Bu yüzden tüketicilerin otomobil iştahı artarak devam ediyor. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamalarında evde bunalıp hafta sonlarını şehir dışında geçirmek isteyenler otomobile yöneldi. Kovid-19'dan korunmak için büyük şehirlerden toplu taşımanın kısıtlı olduğu küçük tatil beldelerine göç edenlerin ulaşım için otomobile ihtiyaç duymaları da talepte etkili oldu. Martta pandemi kısıtlamalarının yumuşatılması bekleniyor. Normalleşme ile birlikte büyük şehirlerden yazlıklara, yaylalara akın yaşanacak. Pandemiden bunalan Türkiye, tatilde rahatlamaya çalışacak. Şehirlerarası yolculuklarda kendi araçlarıyla seyahat etmek isteyenlerin talebi ilkbaharla birlikte artacak.



OTOMOBİLE SIĞINDIK

BU arada pandemide otomobili sadece ulaşım için değil, farklı amaçlar için de kullandık. "2021 Geleceğe Bakış" trend raporuna göre otomobil pandemide kaçış aracı oldu. İnsanlar evde kapalı kalmanın tekdüzeliğini aşmak için otomobillere sığındı. Aracını rahatlamak, yalnız kalıp kafa dinlemek için kullandı. Ev yerine, otomobilde çalışmayı tercih eden, otomobillerini ofise dönüştürenlerin sayısı da bir hayli fazla.