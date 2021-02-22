Küçük SUV’da büyük rekabet

SUV segmentinin pazar payı hızla artarken, talep daha uygun fiyatlı B-SUV araçlara yöneliyor. 2020’de B-SUV’ların satışları yüzde 113 artışla 29 bin adede çıktı

Türkiye otomotiv pazarında B-SUV rekabeti artıyor. Tüketiciler daha ekonomik fiyatlı B-SUV araçları tercih ediyor. 2020'de toplum SUV satışları yüzde 84 artışla 181 bin 554 adete yükseldi. SUV'ların pazar payı yüzde 29.8'e çıktı. Bu dönemde B-SUV'ların toplam SUV pazarından daha fazla büyüdüğü görüldü. 2020'de B-SUV satışları yüzde 113 artarak 29 bin 278 adete çıktı. Bu tablo markaları da harekete geçirdi. Yeni modellerini birbiri ardına piyasaya çıkarmaya başladılar. Renault 2020 sonunda yenilenen Captur'u satışa sundu. Nissan Ocak 2021'de yeni nesil Juke modelini tanıttı. Ardından Opel Crossland yollara çıktı. Şimdi de Dacia, Sandero Stepway modeliyle B-SUV segmentine giriş yaptı. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Türkiye'de B-SUV segmentinin hızla büyüdüğünü söyledi. B-SUV segmentinin 2015'te toplam otomobil pazarından yüzde 1.5 pay aldığını ifade eden Çağdaş, 2020'de bu oranın ciddi artışla yüzde 6.5'a çıktığını kaydetti. Yeni Sandero ailesiyle Dacia olarak yeni bir segmentte yer alacaklarını söyleyen Çağdaş, "Yeni Sandero ile B-HB segmentinde rekabet etmeye devam ederken, Yeni Sandero Stepway ile artık B-SUV segmentinde de söz sahibi olacağız. SUV ruhunu artık daha da fazla hissettiren Sandero Stepway'in bu segmentin en önemli oyuncularından biri olmasını hedefliyoruz" dedi.



YENİLENDİ SUV OLDU

B-SUV segmentinin en yeni ve iddialı oyuncularından Yeni Sandero Stepway, dış taraftaki tasarım detaylarıyla güçlü bir SUV kimliğine büründü. Yeni Sandero'ya kıyasla yerden yüksekliği 41 mm daha fazla olan Yeni Sandero Stepway'in aynalar kapalı halde genişliği ise 87 mm arttı. Yeni Sandero Stepway lansmana özel 160 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarıyla satışa sunuldu. Yeni Sandero ise martta 134 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla showroomlardaki yerini alacak.



PAZARDA KİMLER VAR?

