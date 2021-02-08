4 yılda 22’ye katlandı

Hibrit otomobil satışları son dört yılda yüzde 2.105 gibi yüksek oranda arttı. 2016’da bin 10 olan hibrit satışları 2020’de 22 bin 272 adete çıktı. Türkiye yollarında bugün itibarıyla 47 bin hibrit otomobil var

Hibrit otomobil pazarı hızla büyüyor. 2020'de 22 bin 272 adet hibrit (melez-hem benzinli hem elektrik motorlu) otomobil satıldı. Hibritlerin satışları 2019'a göre yüzde 85.5 arttı. Pazar payı ise yüzde 3.7 olarak gerçekleşti. Melez otomobiller 2021'e de hızlı başladı. Ocakta hibrit satışları yüzde 313 artışla 3 bin 292 adete çıktı. Hibritlerin pazar payı yüzde 3.6'dan yüzde 9.3'e yükseldi. 2021'de hibrit otomobillerin pazar payının yeni modellerle birlikte yüzde 10'un üzerine çıkması bekleniyor. Bugün itibarıyla Türkiye'de BMW, Citroen, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mercedes- Benz, Porsche, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, Skoda gibi markaların hibrit modelleri satılıyor. Son olarak bu markalara Seat eklendi. Seat yenilenen Leon modelinde 1.0 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 110 bg seçeneği sunmaya başladı. 1.5 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 150 bg DSG motorun ise 2021 ikinci çeyrekte satışta olması planlanıyor. 2020'de yollara çıkan Renault Clio'nun hibrit versiyonu 2021'in ilk çeyreğinde, Captur'un hibrit versiyonu ise son çeyrekte gelecek. 2021'in ikinci çeyreğinde Jazz modelini sadece hibrit seçeceği ile satışa sunacak. Bu sayede rekabet artacak, pazar büyüyecek.



HİBRİT LOBİSİ ANKARA'DA

Ancak, hibrit pazarının gerçek potansiyeline ulaşması için sadece 1.8 lt ve 2.5 lt motorlu hibrit otomobillere uygulanan teşvik kapsamının genişletilmesi gerekiyor. ÖTV avantajından ağırlıklı olarak Türkiye'de üretilen Toyota'nın C-HR modeli faydalanıyor. Ancak hem Toyota'nın hem de diğer markaların daha düşük hacimli motorlu modelleri teşvik kapsamına girmiyor.

Bu nedenle Toyota dahil tüm markalar ÖTV desteğinin değiştirilmesini istiyor. Özellikle Türkiye'deki tesislerinde hibrit üretimine başlayan Renault ile Hyundai Assan hibrit teşviği lobisi yapan markaların başında geliyor. Ankara'nın yollarını aşındırıyor.



DİZEL MOTORU BİTİRDİLER

Hibrit segmentinin büyümesinde dizel otomobil satışına son veren markaların etkisi var. Birçok marka modellerinde dizel yerine hibrit seçeneği sunmaya başladı. Toyota, Honda, Volvo gibi markalar dizele son veren öncü markalar oldu. Volkswagen yeni Golf modelinde, Seat Leon ve Ibiza modellerinde, Citroen C3 modelinde dizel motor seçeneğini kaldırdı.



YOLLARDA 47 BİN HİBRİT

Hibrit otomobil satışları son 4 yılda katlandı. 2016'da 1010 adet olan satışlar 2017'de 4 bin 507, 2018'de 3 bin 899, 2019'da 11 bin 974, 2020'de 22 bin 272 adet olarak gerçekleşti. 2021 Ocak'ta ise 3 bin 292 adet hibrit satıldı. Türkiye yollarındaki hibrit otomobil sayısı 46 bin 954 adet oldu.