Elektrikli otoda lüks rekabet

Elektrikli otomobil pazarındaki rekabet lüks markalarla hareketleniyor. BMW, Mercedes- Benz ve Porsche’nin yeni elektrikli modelleri 2021’de Türkiye’de yollara çıkmaya hazırlanıyor

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı premium markalarla hareketlenecek. İlk elektrikli otomobili EQC'yi 2020 sonunda satışa sunan Mercedes-Benz, ikinci elektrikli modeli EQA'yı yılın ilk çeyreğinde getirecek. EQA'dan sonra ise sırada EQS var. EQS yılın üçüncü çeyreğinde yollarda olacak. BMW de elektrikli otomobil rekabetine hazırlanan premium markalar arasında. Borusan Otomotiv, BMW'nin tamamen elektrikli SAV modeli iX3'ün ön siparişle satışına başladı. Yeni BMW iX3, nisandan itibaren Türkiye'de yollara çıkacak. Markanın elektrikli iX modeli ise dördüncü çeyrekte satışa sunulacak. 2020'de Porsche'nin tamamen elektrikli ilk spor modeli Taycan'ın Turbo S, Turbo ve 4S'ten sonra yeni versiyonunu da Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Porsche Taycan ailesine yeni katılan arkadan itişli modelin yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bir başka premium marka Audi de, elektrikli rekabetine girecek. Ancak Audi'nin elektrikli SUV aracı e-Tron 2021'e yetişmeyecek. e-Tron'un 2022'nin ilk yarısında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.



MODEL SAYISI ARTACAK

Türkiye'de bugün itibariyle yüzde 100 elektrikli BMW i3, Jaguar i-Pace, MINI Cooper SE, Mercedes-Benz EQC, Renault ZOE ve Smart EQ satılıyor. MG'nin (Morris Garages) elektrikli SUV modeli ZS EV'i ön siparişle online satışına başlandı. Elektrikli MG, mayıs itibariyle müşterilere teslim edilecek. Hyundai Kona'nın elektrikli versiyonu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak. Nissan'ın elektrikli modeli Leaf'in 2021'de satışa sunulması planlanıyor. Dacia'nın ilk elektrikli modeli Spring'in satışına yılın son çeyreğinde başlanacak. Peugeot'nun da 208'in elektrikli versiyonlarını planlanandan önce 2021'in ikinci yarısında getireceği tahmin ediliyor. 2022-2023 yıllarında Türkiye elektrikli otomobil pazarında satılan model sayısının yenilerle birlikte katlanması bekleniyor.



TEŞVİK YETERSİZ

Elektrikli otomobillere Türkiye'de 2012'den bu yana vergi desteği var. 85 kW'ın altında motor gücü olan elektrikli otomobillerin ÖTV'si yüzde 3, 85-120 kW motor gücü olan otomobillerin ÖTV'si yüzde 7. 120 kW'ın üzerinde motor gücü olan elektrikli otomobillerde ise yüzde 15 ÖTV uygulanıyor. Bu önemli bir teşvik ancak yetersiz. Çünkü elektrikli otomobillerin maliyetleri benzinli ve dizel otomobillere göre daha yüksek. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli otomobil satın alanlara nakit para desteği gibi teşviklerin uygulanması isteniyor.



PAZAR TAYCAN'LA BÜYÜDÜ

PORSCHE'NIN tamamen elektrikli spor modeli Taycan, 2020 Ekim'de Türkiye'de satışa sunuldu. Ancak Taycan, üç ay gibi kısa bir süre içinde 303 adetlik satış rakamına ulaştı. 2020'de 844 adet gerçekleşen toplam elektrikli otomobil pazarından yüzde 35.90 pay aldı.



SEKİZ YILDA BİN 698 ADET SATILDI

TÜRKİYE'DE teşviğin başladığı 2012'den bu yana toplam 1.698 adet elektrikli otomobil satıldı. 8 yıl içinde en düşük satış 22 ile 2014, en yüksek satış 844 adetle 2020'de gerçekleşti.