Oto pandemi dinlemedi

Türkiye otomotiv pazarı pandemide Avrupa’dan pozitif ayrıştı. Avrupa’da satışlar düştü, Türkiye’de arttı. Toplam pazar % 61.3 artışla 772 bin 788 adet oldu. Kasım ve aralıkta beklentiler gerçekleşseydi 800 bine çıkacaktı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61.3 artarak 772 bin 788 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, binek otomobil satışları 2020'de yüzde 57.6, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 77.2 arttı. 2020'de 610 bin 109 adet otomobil, 162 bin 679 adet hafif ticari araç satıldı. Böylece pandemi sürecinde Avrupa'dan pozitif ayrışan Türkiye satışlarını artıran tek ülke oldu. 2018 ve 2019'da pazardaki daralma dikkate alındığında 2020'de büyümenin yüksek görünmesine rağmen, Türkiye'nin gösterdiği performans dikkat çekti. Eylül ve ekimdeki rekor satışların ardından aralıkta beklenti yüksekti. Ancak Türkiye otomotiv pazarında en çok satışın yapıldığı ay olan aralık beklentilerin altında kaldı. Buna rağmen toplam pazar 2019'a göre yüzde 15.2 artışla 104 bin 293 adet oldu. Aralıkta otomobil satışları yüzde 14.0, hafif ticari araç satışları ise yüzde 19.8 arttı. En az 28 bin araç satışı gerçekleşseydi, pazar 800 bin hedefine ulaşacaktı. 2020'de pazarın yüzde 87.6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 384 bin 457 adetle yüzde 63, B segmenti otomobiller 146 bin 821 adetle yüzde 24.1 pay aldı.



HİBRİTİN PAYI ARTTI

2020'de 319 bin 489 adet benzinli otomobil, 240 bin 819 adet dizel otomobil satıldı. Benzinlilerin pazardan aldıkları pay yüzde 52.4'e yükselirken, dizel otomobillerin payı yüzde 39.5'e geriledi. Otogazlı otomobil satışları 26.685 adetle pazardan yüzde 4.4 pay aldı. Ocak-Aralık döneminde 844 tam elektrikli otomobil satıldı. Satışları 22 bin 272 adete çıkan hibritlerin payı yüzde 3.7 oldu.



EYLÜL VE EKİMDE REKOR KIRILDI

YILA iyi başlangıç yapan otomotiv pazarı ocakta yüzde 88.8, şubatta yüzde 89.4 büyüdü. Pandemi ile birlikte dengeler değişti, pazar martta yüzde 1.6 büyüdü. Nisanda yüzde 14.6, mayısta ise 2.4 küçüldü. Pazar satışların arttığı haziranda yüzde 66.3, temmuzda yüzde 387.5, ağustosta yüzde 134. 4, eylülde 115.8, ekimde 93.0, kasımda yüzde 37.8, aralıkta 15.2 büyüdü. Eylül ve ekimde tarihi rekorlar kırıldı. Kasım ve aralık artan kurlar, taşıt kredi faizlerindeki artış ve kredi vadelerinde yapılan değişiklik nedeniyle beklentilerin altında kaldı.



FABRİKALAR TALEBE YETİŞEMEDİ

PANDEMI bireysel mobilite tercihini artırdı. Otomobile talep büyüdü. Ancak Kovid-19 nedeniyle fabrikalarda üretimin kesintiye uğraması, stok sorunu yarattı. Fabrikalar tüketicinin talebine yetişemedi. Tedarik sorunu yılın son gününe kadar sürdü.