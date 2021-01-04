2021 yeni modellerle geliyor

2020’de pandemi nedeniyle Türkiye’ye gelmesi geciken yeni modeller yollara çıkmaya hazırlanıyor. 2021’de 50’den fazla yeni otomobilin Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor

Türkiye otomotiv pazarında son üç yıldır yeni modellerin gelişinde gecikmeler yaşanıyor. 2018 ve 2019'da pazarın daralması nedeniyle birçok yeni modelin Türkiye'ye gelişi ötelendi. Distribütör firmalar lansmanı yapılan modellerini daha önceki yıllarda olduğu Avrupa ile eşzamanlı olarak satışa sunmadı.

2020'de de benzer bir durum yaşandı. Ancak gecikme bu sefer pandeminden kaynaklandı. Koranavirüs nedeniyle fabrikalarda üretimin durması yeni modellerin Türkiye'ye gelişini engelledi. Bu nedenle 2020'de satışa sunulan yeni model sayısı daha önceki yıllara kıyasla düştü.

2021'de bu durum değişecek gibi görünüyor. Firmaların lansman tarihleri şimdiden belli. 2020'de pandemi nedeniyle satışa sunulmayan yeni modellerini yollara çıkarmaya hazırlanıyorlar.



50'DEN FAZLA YENİ MODEL



2021'de satışa sunulması beklenen yeni modellerin sayısı 50'yi geçecek. 2021'in ilk yeniliği makyajlı Fiat Egea olacak. Tofaş'ın Bursa tesislerinde üretilen Egea ailesi ocakta satışa sunulacak. Ayrıca ailenin yeni üyesi Cross da yollara çıkacak.

✸ Hyundai ilk çeyrekte Türkiye'de ürettiği yeni i20 N Line modelini satışa sunacak. Yeni Tucson martta, Elantra ise nisanda gelecek. Markanın 2021'deki en büyük yeniliği ise İzmit'te üretilecek C-SUV modeli Bayon olacak. Bayon, ilk çeyrekte tüketicilerin beğenisine sunulacak.

✸ Renault'nun Bursa'daki tesislerinde üretilen Megane Sedan da makyajlanarak yeni görünümüne kavuştu. Makyajlı Megane Sedan, ilk çeyrek içinde satışa sunulacak. Markanın yenilikleri arasında yeni isimle ilk yarıda gelecek Symbol var. Renault, ikinci yarıda ticari aracı Express'i, son çeyrekte de ise Trafic'i getirecek.

✸ Dacia yeni Sandero-Sandero Stepway ilk çeyrekte, makyajlı Duster ise ikinci yarıda ithal edilecek.

✸ Peugeot, 208 modelini 2020 Eylül'ünde satışa sunmayı planlıyordu. Ancak pandemi nedeniyle gerçekleşmedi. 208, ilk çeyrekte yollara çıkacak.

✸ Citroen C4, yılın ilk yarısında Türkiye'ye gelecek.

✸ BMW 430i Convertible, BMW M3 Competition, BMW 630i Gran Turismo ilk çeyrek, BMW 2 Serisi Active Tourer ve BMW 420i Gran Coupe yılın son çeyreğinde tüketicilerin beğenisine sunulacak.



TİCARİLER DE YENİLENİYOR



✸ 2021'de lansmanı yapılacak yeni Mercedes-Benz C-Serisi üçüncü çeyrek, Mercedes-Benz GLB, GLB 200 4MATIC seçeneği ile yılın ikinci çeyreğinde gelecek.

✸ Makyajlı Land Rover Discovery ilk yarıda, yeni Land Rover Defender 90 ve Defender X ise yıl içinde satılacak.

✸ Yeni nesil Volkswagen Golf de 2020'de lansmanı ertelenen modellerden. Golf'ün yılın ilk yarısında satışa sunulması planlanıyor. VW ayrıca yeni Passat Alltrack ve T-Cross ile ticari araç modeli Caddy'i tüketicilerin beğenisine sunacak.

✸ Türkiye'de ticari araç pazarına yeniden girmeye hazırlanan Toyota'nın 2021'deki en büyük yeniliği Proace olacak. Marka, Proace modelini ilk çeyrekte satışa sunmayı planlıyor.

✸ Nissan yeni Juke ve Qashqai modellerinin lansmanını yapacak. Qashqai yılın son çeyreğinde gelecek.

✸ Yenilenen Audi A3 Sportback, Audi Q3, Audi A1, makyajlı Audi Q2 ve Q5, Honda Civic Sedan, Kia Sorento, Opel Mokka, Seat Leon, Seat Tarraco, Skoda Fabia, makyajlı Kodiaq, Lexus NX, makyajlı Jaguar E-PACE, F-PACE ve XF 2021'de yollara çıkacak modeller arasında yer alıyor.



HİBRİT VE ELEKTRİK YILI OLACAK



✸ 2021 hibrit ve elektrikli otomobillerin yılı olacak. 2020'de yollara çıkan Renault Clio'nun hibrit versiyonu 2021'in ilk çeyreğinde, Captur'un hibrit versiyonu ise son çeyrekte gelecek.

✸ Dacia ise sürpriz yapacak. Markanın ilk elektrikli modeli Spring'in satışına yılın son çeyreğinde başlanacak.

✸ BMW'nin tamamen elektrikli ilk SAV modeli olan iX3'de ilk çeyrekte yollara çıkacak. Elektrikli iX ise dördüncü çeyrekte satışa sunulacak.

✸ Hyundai'nin 2020'de satışa sunduğu makyajlı Kona'nın elektrikli versiyonu da 2021'in yenilikleri arasında bulunuyor. Elektrikli Kona'nın yılın son çeyreğinde gelmesi planlanıyor.

✸ Nissan Leaf de 2021'de satışa sunulacak elektrikli modellerden biri olacak.

✸ Mercedes-Benz'in elektrikli markası EQ'nun ilk modeli EQS 2020 Aralık'ta satışa sunulmuştu. Tamamen elektrikli EQA 250, yılın ilk çeyreğinde gelecek. EQ markası, Türkiye'deki yolculuğuna yılın üçüncü çeyreğinde ailenin 'amiral gemisi' Mercedes-Benz EQS (580 4MATIC) ile devam edecek.

✸ 2020'de SUV modeli C-RV'nin hibrit versiyonunu tanıtan Honda, 2021'in ikinci çeyreğinde Jazz modelini sadece hibrit seçeceği ile satışa sunacak.



PAZAR TAHMİNİ 650-700 BİN



2020 Türkiye otomotiv pazarı için ilginç bir yıl oldu. Yıla iyi bir başlangıç yapan otomotiv pazarı, pandemi ile birlikte düşüşe geçti. Nisan ve mayıstan sonra haziranla birlikte canlılık yaşanmaya başladı. Eylül ve ekimde rekor satışlar görüldü. Kasımda ise tahminler tutmadı. Satışlar beklentilerin altında gerçekleşti. Henüz rakamlar açıklanmadı ama Türkiye otomotiv pazarında en çok satışın yapıldığı ay olan aralıkta beklentilerin altında kapatacak gibi görünüyor. Aralıkta toplam satışın 100 bin adet olacağı tahmin ediliyor. Bu gerçekleşirse pazar 770 bin adetin üstünde kapanacak.

2021 satış tahminleri de konuşulmaya başlandı. 2021'in ilk yarısının zorlu geçeceğini ve satışlarda düşüş yaşanacağını söyleyen otomotivciler, yılın ikinci yarısından umutlu. Yaz aylarından itibaren canlanma yaşanacağını bekliyorlar. Yapılan tahminlere göre 2021'de pazar 2020 civarında gerçekleşecek. Pazarda 650- 700 bin adet araç satılacak.