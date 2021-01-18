İhracatın kilosu 10 doları aştı

Türkiye otomotiv ana sanayisinde kilogram başına ihracat fiyatı 2020’de 10.8 dolara çıktı. Bu rakam 5 yıl önce 7.97 dolardı. Söz konusu artışta hibrit araç ihracatının büyük payı var

2020'de Türkiye otomotiv sanayisinin ihracat katma değerinde artış yaşandı. Otomotiv ana sanayisinin kilogram başına ihracat fiyatı 9.37 dolardan, 10.8 dolara çıktı. 2015'te bu rakam 7.97, 2016'da 8.36, 2017'de 8.88, 2018'de 9.53 dolar seviyesindeydi. Kilogram başına ihracat gelişiminde en önemli neden Türkiye otomotiv sanayisindeki dönüşüm oldu. Otomotiv sanayisi son yıllarda katma değeri yüksek hibrit araç (melez-hem benzinli hem elektrik motorlu) üretmeye başladı. Bugün Toyota, Hyundai, Oyak Renault ve Ford Otosan hibrit araç üretip, ihraç ediyor. Şimdi de elektrikli araç üretimine hazırlık yapıyor. 2022'de Ford Otosan ve TOGG elektrikli araç üretimine başlayacak. Dolayısıyla Türkiye otomotiv sanayisinin ihracat gelirinde ciddi artış yaşanacak.



YÜKSELİŞ SÜRECEK

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, önümüzdeki dönemde kilogram başına ihracat fiyatındaki artışın yükselerek devam edeceğini ifade etti. Yenigün, "Buna sadece inanmıyorum bunun böyle olduğunu biliyorum. Özellikle AB'nin 'Green Deal' dediği, 'Yeşil Mutabakatı' destekleyecek şekilde hibrit ve daha çok elektrikli araçlarda yoğunlaşan talepleri nedeniyle rakamlar yukarıya çıkmaya devam edecek" dedi.



2021'DE ÜRETİM ARTACAK

2020'de otomotiv üretimi 2019'a göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adet oldu. Traktörle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 335 bin 957 adede ulaştı. Kapasite kullanımı yüzde 65 seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv sanayisi 2021'e umutlu girdi. OSD üyeleri üretimin yüzde 11-18 artışla 1 milyon 440-1 milyon 530 bin seviyesinde gerçekleşeceği tahmini yapıyor. İhracatın ise yüzde 24-29 artışla 1 milyon 140 bin-1 milyon 180 bin adete çıkması bekleniyor.



15'İNCİ KEZ İHRACAT ŞAMPİYONU

2020'DE 25.5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sanayisi 15'inci kez ihracat şampiyonu oldu. Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 15.1 seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv sanayisi 2020'de 6 milyar 284 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi



İSTİHDAM YÜZDE 7 ARTTI

OTOMOTİV pandemide istihdamını artıran nadir sektörler arasında yer aldı. Ana sanayi istihdamı 2020'de yüzde 7 artışla 53 bin 600 kişiye yükseldi. Yeni projeler ve pandemi sürecinde üretimin sürekliliğini sağlamak için ilave çalışan istihdam edildi.



664 MİLYON DOLAR YATIRIM

OTOMOTİV sanayisi 2020'de yatırıma devam etti. Ana sanayi firmaları 2020'de yeni model, kapasite artışı, modernizasyon ve yerlileştirmeye yönelik 664 milyon dolar yatırım yaptı. En büyük yatırım 477 milyon dolarla yeni modeller için yapılan harcamalar oldu. Yenigün, "2015'ten 2020'ye kadar toplamda bir azalma görülse de burada önemli olan yeni model yatırımlarına bakmak lazım. Dükkân kapanmadı, çarklar durmadı, yeni model yatırımları ciddi bir şekilde devam etti" şeklinde konuştu.



BURSA'YA STRATEJİK GÖREV

Renault Grubu'nun hibrit üssü haline gelen Bursa, markanın 2025'teki elektrikli ve hibrit hedeflerine ulaşmasında en büyük desteği verecek

RENAULT Grubu'nda büyük değişimin ilk adımları atıldı. Kısa bir süre önce göreve başlayan yeni CEO Luca De Meo, markayı otomotiv dünyasındaki yeni döneme hazırlamak için stratejik planı 'Renaulution'u devreye aldı. Beş yıllık plan kapsamında karlılığa ve verimliliğe odaklanan grupta, platform sayısı 6'dan 3'e inecek, aktarma sistemlerinin sayısı 8'den 4'e düşürülecek. 2019'da 4 milyon adet olan üretim kapasitesi, 2025'te 3.1 milyon adete indirilecek. Böylece 3 milyar euroluk tasarruf sağlanacak. Ayrıca 2023'e kadar araç başına 600 euro iyileştirme yapılması hedefleniyor. Renault Grubu bu plan doğrultusunda 2025'e kadar 24 araç (yarısı C/D segmenti) ve en az 10 elektrikli aracı piyasaya çıkarmayı planlıyor. En büyük yenilik grubun amiral markası Renault'da yaşanacak. Renault, 5 yıl içinde 14 ana model piyasaya sürecek. Bunların 7'si tamamen elektrikli olacak. Tüm yeni modellerde elektrikli veya hibrit versiyonlar bulunacak. Elektrikli ve hidrojen çözümleriyle enerji geçişindeki liderliğini sürdürecek olan marka, Avrupa'daki en çevreci ürün gamını sunacak. İşte tam bu noktada Bursa'daki Oyak Renault tesislerinin önemi ortaya çıkıyor. Renault'nun hibrit üssü haline gelen Bursa, Renault Grubu'nun 2025'teki elektrikli ve hibrit hedeflerini gerçekleştirmesine büyük destek olacak.



FRANSA'DA ÜRETİM PAHALI

Ayrıca Renault Grubu, Bursa'dan sonra Clio üretimi yapan Fransa Flins'teki fabrikasına yeni bir rol vermeyi planlıyor. Tesiste yılda 100 binden fazla ikinci el araç yenilenecek. Dizel motorlu hafif ticari araçlar biyogazlı ve yüzde 100 elektrikli araçlara dönüştürülecek. Böylece Clio'nun tek üretim merkezi Bursa olacak. Ayrıca Bursa, stratejik planda açıklanan 600 euroluk iyileştirme hedefinin gerçekleşmesine de önemli katkı sunacak. Fransa'da üretilen Clio, Bursa'da üretilen aynı araçtan 1300 euro daha pahalıya mal oluyor. Renault, bu maliyeti 2012'deki Fransız Parlamentosu'na yapılan bir sunumda gündeme getirmişti. Luca De Melo da yaptığı açıklamada Bursa'ya işaret etti. Grubun uluslararası ayak izini yüksek karlı faaliyetlerle yönlendireceklerini ifade eden CEO, Türkiye'deki rekabetçi konumlarından faydalanıp, diğer ülkelerle sinerji yaratmaya çalışacaklarını söyledi.



TEKNOLOJi ŞİRKETINE DÖNÜŞECEK

RENAULT Grubu CEO'su Luca de Meo, stratejik planı açıklarken yaptığı konuşmada verimlilik artışının gelecekteki teknolojiyle iç içe elektrikli ve rekabetçi otomobillere güç vereceğini ifade etti. Luca de Meo, "Teknolojiyle çalışan bir otomobil şirketinden, otomobillerle çalışan bir teknoloji şirketine evrilecek ve 2030'a kadar gelirimizin en az yüzde 20'sini hizmetler, veri ve enerji ticaretinden elde edeceğiz" dedi.



HİBRİT ÜRETİM MERKEZİ OLDU

TÜRKİYE, Fransız otomotiv grubunun hibrit üssü haline geldi. Oyak Renault Bursa tesisleri üretilen hibrit motorlar grup markalarında kullanılmak üzere ihraç ediliyor. Ayrıca Bursa'da Clio'nun hibrit versiyonu da üretiliyor