Türkiye SUV ülkesi oluyor

2020’de SUV araçların pazar payı yüzde 29.8’e yükselirken, sedanların payı 4 puan düşüşle yüzde 44.0’e geriledi. Bu hızla giderse Türkiye sedan ülkesi olma özelliğini kaybedecek

Türkiye otomobil pazarında ezber bozuldu. Açık ara sedan ülkesi olan Türkiye'de SUV araçlar yükselişini sürdürüyor. SUV'ların pazar payı artarken, sedanların payı düşüyor. 2020'de SUV araçların payı 4 puan artarak yüzde 29.8'e yükselirken, sedanların payı 4 puan düşüşle yüzde 44.0'e geriledi. Bu hızla giderse Türkiye sedan ülkesi olma özelliğini kaybedecek. Birkaç yıl içinde SUV ülkesi olacak. Türkiye'deki fabrikalarda üretilen SUV araçların katkısıyla bu süreç hızlanacak.



PAZAR PAYINI İKİYE KATLADI

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre SUV'ların pazar payı son beş yılda ikiye katlandı. 2016'da yüzde 16.1 olan pazar payı, 2017'de yüzde 17.9'a, 2018'de yüzde 21.9, 2019'da yüzde 25.4'e, 2020'de yüzde 29.8'e yükseldi. Türkiye'de satılan her 10 araçtan Üçü SUV oldu.



HATCHBACK KAN KAYBETTİ

Bu arada düne kadar sedandan sonra en çok tercih edilen hatchbackler ise yerini 2019'la birlikte SUV araçlara bıraktı. Böylece, Türk tüketicilerin en çok tercih ettiği ikinci kasa tipi son iki yıldır SUV araçlar oldu. 2012'de yüzde 39.1'e kadar yükselen hatcbacklerin pazar payı, 2017'de 27.8, 2018'de 23.5'e, 2019'da 20.9'a indi. 2020'de ise 23.2 seviyesinde gerçekleşti. SUV araçlara olan talep pazardaki rekabeti de artırıyor. Ocakta Fiat Egea Cross modeli satışa sunuldu. Ardından Nissan, Juke'un yeni neslini tanıttı. Hyundai Assan, yenilenen Tuscon'u martta, İzmit'te üreteceği yeni Crossover SUV modeli Bayon'u mayısta satışa sunacak. Yeni Nissan Qashqai ise son çeyrekte gelecek.



DÜNYA YOLLARINDA 200 MILYON SUV VAR

SUV araçların global pazardaki payları hızla artıyor. 2010'da yüzde 10 olan SUV'ların payı 2014'de yüzde 22.4'e, 2015'de 26.5'e, 2016'da yüzde 30.8'e, 2017'de yüzde 33.8'e, 2018'de 36.4'e, 2019'da yüzde 40 seviyesine çıktı. Dünya yollarındaki SUV araç sayısı ise 200 milyon adet oldu.



TEK MOTOR ÜÇ SÜRÜŞ MODU

Yenı Juke, Tekna, Platinum, Platinum Perso (İç dizaynı kişiselleştirilebilir özel versiyon) ve Platinum Premium olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği ile 229 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 115 beygir gücünde, üç silindirli, 1.0 litrelik DIG-T turbo şarjlı motorlu Juke'da 6 ileri manuel vites ya da 7 ileri çift kavramalı otomatik vites (DCT) seçenekleri ve 3 farklı sürüş modu (Eco, Standart, Spor) bulunuyor.





YENİ JUKE'LA HEDEF BÜYÜTTÜ

SUV pazarının iddialı markalarından Nissan, 2021'e hızlı başlangıç yaptı. Yenilenen Juke modelini tanıtan Nissan, hedef büyüttü. Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü Emre Doğueri, yıl sonunda toplam 25 bin adet satış ve yüzde 3 pazar payı hedeflediklerini söyledi. Doğueri, yeni Juke ve üçüncü çeyrekte satışa sunulacak yeni Qashqai'nin, yıl sonu hedeflerine ulaşılmasında önemli rol oynayacağını ifade etti. Marka Türkiye'de son 13 yılda üç modeliyle toplam 200 bin adet SUV satışı gerçekleştirdi.