Talep çok pick-up yok

Lüks SUV araçların özelliklerini aratmayan pickup’lar büyük talep görüyor. Tüketiciler milyon TL’lik fiyat etiketine sahip lüks SUV’lar yerine pick-up’ları tercih ediyor. Ancak firmalar talebi karşılayamıyor

Pick-up'lar pandemi ile birlikte yeniden moda oldu. Koronavirüsten korunmak ve kalabalıklardan uzak durmak için şehir dışına çıkmak isteyenler off-road özelliklere sahip pick-up'lara yöneldi. Pick-up'lara olan talebin artmasının bir başka nedeni daha var. Yeni pick-up modelleri artık lüks SUV araç konforuna sahip. Bu yüzden birçok SUV araç sahibi, milyon TL'lik fiyat etiketine sahip lüks SUV'ların yerine daha düşük fiyatlarla benzer özelliklere sahip pick-up'ları tercih etmeye başladı.



PANDEMİ ENGELİ

Ancak, pandemi nedeniyle fabrikalarda üretimi durunca talep karşılanamadı. Bu nedenle 2020'de satışlar beklentilerin altında kaldı. Pazarda 10 bin 972 adet pick-up satışı gerçekleşti. Stoklarda yeterli araç olması halinde pazarın 14-15 bin adetleri zorlayacağı tahmin ediliyordu. Pick-up satışının 10 bin seviyesinde kalmasında 2020'de bazı markaların bu segmentten çekilmesi ve yenilenen modellerin gecikmeli olarak Türkiye'ye gelmesi de etkili oldu. Mercedes-Benz X-Class artık üretilmiyor. Fiat Fullback'in pick-up pazarındaki macerası da kısa sürdü. Volkswagen'in Türkiye'de büyük ilgi gören modeli Amarok ise artık Avrupa'da satılmıyor. Ayrıca Isuzu D-MAX model değişimi nedeniyle uzun bir süre ithal edilmedi. 2020 Aralık'ında üçüncü jenerasyonu Türkiye'de yollara çıktı. Toyota ise makyajlanan Hilux'ı eylülde satışa sundu.



2021'E HIZLI BAŞLADI

Pick-up segmenti 2021'de iyi başladı. Ocakta satışlar yüzde 125 artışla 744 adede çıktı. Pick-up'ların hafif ticari araç pazarındaki payı yüzde 9.2 oldu. Ocak 2020'de pick-up'ların pazar payı yüzde 6.5 seviyesindeydi.



AVRUPA'DA YÜZDE 31 DÜŞTÜ

AVRUPA'DA pick-up pazarı yüzde 31 düşüşle 119 bin 400 adet olarak gerçekleşti. Car Industry Analiz verilerine göre, Ranger 42 bin 941 adetle Avrupa'nın en çok satan pick-up modeli olurken, onu 25 bin 331 adetle Toyota Hilux, 15 bin 501 adetle Mitsubishi L200, 11 bin 489 adetle Nissan Navara, 11 bin 469 adetle Volkswagen Amarok izledi.