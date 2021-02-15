Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ufuk Sandık Talep çok pick-up yok
UFUK SANDIK
15 Şubat 2021, Pazartesi UFUK SANDIK

Talep çok pick-up yok

Lüks araçların özelliklerini aratmayan pickup’lar büyük talep görüyor. Tüketiciler milyon TL’lik fiyat etiketine sahip lüks SUV’lar yerine ’ları tercih ediyor. Ancak firmalar talebi karşılayamıyor

'lar pandemi ile birlikte yeniden moda oldu. Koronavirüsten korunmak ve kalabalıklardan uzak durmak için şehir dışına çıkmak isteyenler off-road özelliklere sahip pick-up'lara yöneldi. Pick-up'lara olan talebin artmasının bir başka nedeni daha var. Yeni pick-up modelleri artık lüks araç konforuna sahip. Bu yüzden birçok SUV araç sahibi, milyon TL'lik fiyat etiketine sahip lüks SUV'ların yerine daha düşük fiyatlarla benzer özelliklere sahip pick-up'ları tercih etmeye başladı.

PANDEMİ ENGELİ
Ancak, pandemi nedeniyle fabrikalarda üretimi durunca talep karşılanamadı. Bu nedenle 2020'de satışlar beklentilerin altında kaldı. Pazarda 10 bin 972 adet pick-up satışı gerçekleşti. Stoklarda yeterli araç olması halinde pazarın 14-15 bin adetleri zorlayacağı tahmin ediliyordu. Pick-up satışının 10 bin seviyesinde kalmasında 2020'de bazı markaların bu segmentten çekilmesi ve yenilenen modellerin gecikmeli olarak 'ye gelmesi de etkili oldu. Mercedes-Benz X-Class artık üretilmiyor. 'in pick-up pazarındaki macerası da kısa sürdü. 'in Türkiye'de büyük ilgi gören modeli Amarok ise artık Avrupa'da satılmıyor. Ayrıca Isuzu D-MAX model değişimi nedeniyle uzun bir süre ithal edilmedi. 2020 Aralık'ında üçüncü jenerasyonu Türkiye'de yollara çıktı. ise makyajlanan Hilux'ı eylülde satışa sundu.

2021'E HIZLI BAŞLADI
Pick-up segmenti 2021'de iyi başladı. Ocakta satışlar yüzde 125 artışla 744 adede çıktı. Pick-up'ların hafif ticari araç pazarındaki payı yüzde 9.2 oldu. Ocak 2020'de pick-up'ların pazar payı yüzde 6.5 seviyesindeydi.

AVRUPA'DA YÜZDE 31 DÜŞTÜ
AVRUPA'DA pick-up pazarı yüzde 31 düşüşle 119 bin 400 adet olarak gerçekleşti. Car Industry Analiz verilerine göre, Ranger 42 bin 941 adetle Avrupa'nın en çok satan pick-up modeli olurken, onu 25 bin 331 adetle Toyota Hilux, 15 bin 501 adetle Mitsubishi L200, 11 bin 489 adetle Nissan Navara, 11 bin 469 adetle Volkswagen Amarok izledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA