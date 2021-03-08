SUV araçların payı artıyor sedan’ların ensesinde

SUV araçlarla sedan otomobiller arasındaki rekabet 2021’in ilk iki ayında tavan yaptı. SUV’ların payı şubat sonu itibarıyla yüzde 33.8’e yükseldi. Sedanların payı ise yüzde 42’ye geriledi. Yerli SUV’larla rekabet daha da artacak

Sedan ile SUV'lar arasında son birkaç yıldır yaşanan rekabet 2021 ile birlikte arttı. Yıla hızlı giren SUV araçların pazar payı yüzde 33.8'e yükseldi. Sedanların payı ise yüzde 42'ye geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Ocak-Şubat aylarında 33 bin 616 adet sedan, 27 bin 97 adet SUV satışı gerçekleşti. 2020'de SUV'ların payı 29.8, sedan'ların payı ise yüzde 44.0 olarak gerçekleşmişti.



KAN KAYBI DEVAM EDİYOR

Düne kadar sedandan sonra en çok tercih edilen kasa tipi olan hatchback'ler 2019'de yerini SUV araçlara bırakmıştı. Böylece, Türk tüketicilerin en çok tercih ettiği ikinci kasa tipi son iki yıldır SUV araçlar oldu. 2021'de hatchback'lerin kan kaybı devam etti. 2020 sonunda yüzde 23.2 olan pazar payı 2021 Ocak-Şubat aylarında yüzde 22.0'ye geriledi. SUV araçların pazar payının yeni satışa sunulan modellerle 2021 sonunda yüzde 37'yi zorlaması bekleniyor. Tahminlere göre SUV'ların payı 2022'de yüzde 40'a ulaşacak, 2023 ya da en geç 2024'te de sedanları geçecek.



YENİ MODELLER GELİYOR

Bu arada piyasadaki SUV araçların sayısı da artıyor. Ocak ayında Nissan'ın yeni nesil Juke modeli ile Opel'in Crossland modeli satışa sunuldu. Şubatta da Dacia'nın Sandero Stepway modeli tanıtıldı. Şimdi de Hyundai'nin Bayon modeli yollara çıkmak için gün sayıyor. 50 milyon euronun üzerindeki yatırımla Türkiye'de Hyundai Assan İzmit fabrikasında üretilecek Bayon, mayısta satışa sunulacak. Şirket 2021'de 30 binden fazla Bayon üretimi gerçekleştirmeyi planlıyor. Yeni i20 platformu üstüne geliştirilen Bayon, markanın popüler B-SUV modeli Kona'nın altında konumlandırılacak. Yeni i20 ile birlikte ilk kez hafif hibrit motor seçenekli araç üretimine başlayan Hyundai Assan, bu motoru Bayon modeline de taşıdı. 48V hafif hibrit teknolojisi, Bayon'da 120 bg gücündeki 1.0 T-GDI motor ile alınabilecek. Ayrıca 100 bg güç üreten 1.0 T-GDI ve 1.4 litre atmosferik motor seçenekleri de 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman (6iMT) veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile satışa sunulacak.



BAYON İÇİN BİN KİŞİ SIRAYA GİRDİ

TÜRKİYE'DE 2020'de sattığı her üç araçtan ikisi SUV olan Hyundai, Bayon ile birlikte SUV ailesine yepyeni bir model ekleyecek. Bayon'un büyük ilgi gördüğünü ve tanıtımının ardından ön sipariş için binden fazla kişinin aradığını söyleyen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, şöyle devam etti: "Bayon SUV ailemizdeki başlangıç seviyesi modelimiz olacak. Yine B-SUV segmentindeki Kona modelimizi yenilenen yüzü ile aralık ayında satışa sunduk. Tucson ise yepyeni tasarımı ile yakın zamanda geliyor. D-SUV segmentindeki Santa Fe modelimiz de yenilenen özellikleri ve 1.6 litre hibrit motoruyla kısa süre içinde yollara çıkacak. Ayrıca Kona'nın yüzde 100 elektrikli versiyonunu da yılın ikinci yarısında satışa sunacağız. SUV ailemizle Türkiye'nin en çok arzu edilen markası olmayı hedefliyoruz."

***



MARTTA REKOR İÇİN GAZA BASTILAR

Ocak ve şubatta satış rekorları kıran otomotiv sektörü mart ayına da hızlı başladı. Düzenledikleri kampanyalarla satışlarını artırmayı isteyen firmalar, yeni bir rekora hazırlanıyor. Ama bu sefer rekor kolay değil. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre en yüksek mart satışı 83 bin adetle 2015'te gerçekleşti. Son 10 yıllık mart ortalama satışları ise 67 bin adet. Bu yüzden martta rekor kırmak için pazarın 83 bin adetin üzerine çıkması gerekiyor.



Citroen, marta özel 150 bin TL'ye varan kredi veya yüzde 0 faiz fırsatları gibi çeşitli finansman kampanyaları düzenliyor.

Fiat Egea Ailesi, ay boyunca 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0.99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

Honda, Civic, CR-V ve HR-V modelleri için marta özel kredi kampanyası başlattı. Kampanyada Civic, CR-V ve HR-V modellerinde 100 bin TL'ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 aya varan vade imkânı sağlanıyor.

Hyundai i10, 50 bin TL 12 ay, i20 ise 12 ay 100 bin TL için 0 faiz fırsatı ile satışa sunuluyor. Nakit olarak satın almak isteyenlere ise i10 modelinde 10 bin 500 TL, i20'de ise 21 bin 800 TL indirim var.

Jeep, ay sonuna kadar sınırlı sayıda Renegade ve Compass modelini avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Renegade'e 70 bin TL'ye Compass'a ise 85 bin TL'ye varan indirimle sahip olunabiliyor.

Kia Rio 1.4L Prestige modeli 8 Mart Pazartesi gününden itibaren sadece kadın kullanıcılara özel indirimle 187 bin 900 TL'den satışa sunuluyor.

Opel, yeni Crossland modelinde 75 bin TL kredi için 12 ay 0 faiz imkânı veya 75 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0.99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkânı sunuyor.

Peugeot tüm modellerinde 0 faiz avantajı sunuyor. Sınırlı sayıda modeller ise 169 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Seat, Yeni Ateca modelini 27 bin 500 TL'ye varan indirim, Arona modelini ise 218 bin TL'den başlayan fiyatlar ve yüzde 0 faiz avantajı ile sunuyor.

SsangYong ocakta başlattığı kampanyasını talep üzerine uzatma kararı aldı. Kampanya kapsamında Musso Grand'da 150 bin TL'ye yüzde 0 faizle 12 ay vade fırsatı sunuluyor.

Suzuki, marta özel avantajlı kampanya düzenledi. Kampanyada Swift Hibrit 80 bin TL'ye 12 ay 0 faiz, Vitara ise 100 bin TL'ye 12 ay 0 faiz fırsatı ile satılıyor.

Toyota, Corolla Sedan için özel bir kampanya düzenledi. Kampanyada peşin ödemelerde 181 bin 250 TL'den başlayan fiyatlar veya 12 aya kadar 0 finansman oranıyla satışa sunuluyor.