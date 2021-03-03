Otomobilde hedef yükseldi

Türkiye otomotiv pazarındaki canlılık şubatta da devam ediyor. Binek otomobil ve hafif ticari araç satışları 2021 Şubat ayında yüzde 24.2 artışla 58 bin 504 adete çıktı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, şubatta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.6 artarak 44 bin 749 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 46.4 artarak 13 bin 755 adet oldu. Bu sonuçlara göre otomobil satışları rekor kırdı. 2011 Şubat'ı son 10 yılda en fazla otomobil satılan şubat ayı oldu. Toplam pazarda da 2011'den sonra en iyi şubat performansı yakalandı. 2011'de 58 bin 663 adet araç satılmıştı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.4 artarak 102 bin 232 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 34.1, hafif ticari araç satışları ise yüzde 51.0 arttı. İki ayda 80 bin 107 otomobil, 22 bin 125 adet ticari araç satıldı.



PAZAR HEDEFİ YÜKSELDİ

Ocak-Şubat satışları sonrasında 800 bin adetlik pazar konuşulmaya başlandı. Hatta kalan 10 ayda satışlar bu hızla giderse pazarın yıl sonunda 1 milyon adeti bile görebileceği öne sürülüyor.



21 YIL SONRA YENİDEN KAZANDI

TOYOTA Yaris, 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili seçildi. Avrupa'da 23 ülkeden 59 otomotiv gazetecisinin verdiği toplam 266 puan, markaya bu ödülü 21 yıl sonra yeniden kazandırdı. Avrupa'da Yılın Otomobili seçilen ilk jenerasyon yenilikçi Yaris, Toyota'ya bu ödülü ilk kez getiren model olmuştu.



İZMİTLİ BAYON 40 ÜLKEYE GİDECEK

HYUNDAI'NIN Türkiye'de üretilecek yeni B-SUV modeli Bayon, resmen tanıtıldı. Bayon, markanın İzmit'teki tesislerinde üretilerek 40'tan fazla Avrupa ülkesine ihraç edilecek. Yeni otomobil, Hyundai'nin Avrupa'daki iddiasını artırmasına yardımcı olacak.