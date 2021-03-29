Samuray ‘ticarete’ hızlı başladı

Türkiye’de kompakt hafif ticari araç pazarındaki rekabet artıyor. Samuray da hafif ticari araç pazarına giriyor. 2021’de pazarın 180-200 bin adet olması bekleniyor

Türkiye otomotiv pazarında C, SUV ve B segmentinden sonra en büyük dördüncü segment yüzde 13 ile Mini Van-Camlı Van'lar. İlk sıradaki C segmentinin yüzde 31, SUV segmentinin yüzde 22, B segmentinin yüzde 14 pazar payı var. Hafif ticari araçlar pazarında ise Mini Van-Camlı Van'ların payı yüzde 59 gibi yüksek seviyede. Minibüs ve servis araçların yüzde 18, kamyonetlerin yüzde 11, Pickup'ların yüzde 7, Orta Boy Van ve Camlı Van'ların yüzde 5 payı bulunuyor. Bu rakamlar Türkiye otomotiv pazarında Mini Van-Camlı Van segmentinde büyük rekabet yaşandığını gösteriyor. 2021'de bu rekabetin daha artması bekleniyor. Çünkü birçok markanın yer aldığı kompakt hafif ticari araç pazarına son olarak Toyota da iddialı giriyor. Hilux ile Türkiye'de hafif ticari araç pazarının yüzde 7'sine hitap eden marka, Proace City modeliyle kapsama alanını yüzde 70'e çıkaracak. 2021'de 5 bin-5 bin 500 adet aralığında Proace City satışı planladıklarını söyleyen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, pazar payı hedeflerinin yüzde 4.5-5 olduğunu ifade etti. Toyota'nın 2021 toplam satış hedefini 60 bin adet olarak açıklayan Bozkurt, "Satışlarımıza müşteri beklentisinin yüksek olduğu camlı van modelimizle başlıyoruz. Proace City, toplam satışlarımızın yüzde 8'ini karşılayacak. Eğer ek adetler alabilirsek satış adetleri ve bu oran yukarıya çıkacaktır" dedi. Aracın toplam maliyeti, satın alma maliyeti ve ikinci el değerinin ticari araç müşterisinin tercihini etkilediğini anlatan Bozkurt, şöyle devam etti: "Ticari araç müşterisi için tekerleğin bir gün bile geç dönmemesi gerekiyor. İşte tam da burada satış sonrası hizmet kalitesi ve hızlı çözümler ortaya çıkıyor. Toyota Professional, müşterilerin hayatını kolaylaştıracak hizmetleri de sunacak. Online servis randevusu, servis vale hizmeti, Toyota Forever Card avantajları gibi birçok hizmet bu yeni oluşumda yer alacak."



5 YIL 150 BİN KM GARANTİ

PROACE City'nin binek otomobil konforunu sunduğunu söyleyen Bozkurt, "Müşterilerimiz iş hayatlarında da aileleriyle birlikte özel hayatlarında da severek kullanacaklar. Ancak segmentinde tek olarak beş yıl 150 bin kilometre garanti kapsamında olması markamızı ve Proace City'i farklı kılıyor" dedi.



İKİ FARKLI MOTOR

TÜRKİYE'DE Dream, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan Proace City'de, 100 bg ve 130 bg güç üreten iki farklı 1.5 lt dizel motor seçeneği bulunuyor. Proace City'in fiyatı ise lansmana özel 199 bin 500 TL'den başlıyor.

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HİBRİT AİLESİNİ TAMAMLADI

Hibrit rekabeti yeni modellerle artıyor. 2021'de hibrit otomobil satışlarının 25 bin adedin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor

2021 Ocak-Şubat döneminde 6 bin 979 adet hibrit satıldı. Hibritlerin payı yüzde 8.7'e yükseldi. 2021 sonunda hibrit satışlarının 25 bin adedin üzerinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Hibritlerin pazar payının artmasında Türkiye'de satışa sunulan hibrit modellerinin sayısının çoğalması etkili. Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, 2021'de hibrit atağına kalktı. Martta hem Vitara'nın hem de SX4 S-Cross modellerinin hibrit versiyonlarını satışa sundu.



HEDEF 4 BİN ADET

Türkiye pazarında Jimny hariç tüm modellerde hibrit olacağını söyleyen Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, Swift Hibrit ile yakaladıkları ivmeyi Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit'le birlikte güçlendireceklerini ifade etti. Yurtseven, şunları anlattı: "2020 sonundan bu yılın ilk çeyreğine kadar olan dönem bizim için bir geçiş süreciydi. Ailenin tamamlanmasıyla pazardaki varlığımızı artıracağımıza inanıyoruz. Son tüketicilerin yanı sıra, Türkiye'de filo araç yapısını hibrit araçlarla değiştirmek isteyen çevreye duyarlı şirketler de potansiyel müşterilerimiz arasında. Yıl sonuna kadar 4 bin adede yakın hibrit satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."



İLK HAFTA 100 ADET SATTI

SADIK müşterileri için sınırlı sayıda özel fırsatlar sunduklarını söyleyen Yurtseven, ilk haftada 100 adet Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit'in ön satışını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Suzuki Vitara ve SX4 S-Cross'ta 48V hibrit teknolojisi kullanılıyor.



AVRUPA'DAKİ BÜYÜME İHRACATÇIYI SEVİNDİRDİ

AVRUPA binek otomobil pazarında düşüş sürerken, hafif ticari araç pazarı büyüme sinyali verdi. ACEA verilerine göre 2021 Şubat'ta Avrupa'da hafif ticari araç satışları yüzde 2.5 arttı. Şubatta Avrupa Birliği, İngiltere ve EFTA olmak üzere 30 ülke arasından 17'sinde büyüme yaşandı. En yüksek büyüme yüzde 50.9 ile İrlanda, yüzde 39.6 ile Litvanya, yüzde 24.4 ile Polonya ve yüzde 22.0 ile İngiltere'de gerçekleşti. Türkiye yüzde 46.4 ile İrlanda'nın hemen ardından Avrupa'da en yüksek büyüyen ülke oldu. Şubatta 13 bin 755 hafif ticari satıldı. Bu sonuçlara göre Türkiye, hafif ticari araç satışlarında Avrupa'da beşinci sırada yer aldı. Bu arada Avrupa'da hafif ticari araç satışlarındaki artış, en çok Türkiye'yi sevindirdi. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren Avrupa ülkelerine gerçekleşen hafif ticari araç ihracatında artış bekleniyor.