Otomatik yerine düz vites

Düne kadar otomatik vitesli otomobilleri tercih eden tüketiciler, ÖTV matrahı nedeniyle artık düz vitesli otomobillere sıcak bakmaya başladı

Otomobilde ÖTV matrahına göre vergilendirme, tüketici tercihlerinde değişime yol açtı. Düne kadar otomatik vitesli otomobilleri tercih eden tüketiciler, ÖTV matrahı nedeniyle artık düz vitesli otomobillere sıcak bakmaya başladı. Düz vites sadece filo müşterilerin değil, bireysel müşterilerin de gözdesi oldu. Düz vitesle otomatik vites arasındaki fiyat farkı ortalama 10-15 bin TL'yi buluyor. Bu fark otomobilin ÖTV matrahını etkiliyor ve bir üst dilime çıkarıyor.



ANADOLU'DA YAYGIN

Dolayısıyla otomobilin fiyatını yükseltiyor. Bu yüzden firmalar modellerinde düz vites seçeneği sunarak, giriş versiyonlarını alt dilimdeki ÖTV matrahına girmesi için çabalıyor. Türkiye'de satışına başlanan Yeni Volkswagen Golf'de de benzer bir durum yaşandı. Sekizinci nesil Golf'ün düz vitesli giriş versiyonu büyük talep gördü. Yeni Golf'ün tanıtım toplantısında konuşan Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, düz vitesli otomobillere olan talebin arttığını söyledi. İstanbul gibi büyük şehirlerde mesai öncesi ve mesai çıkışında yaşanan yoğun trafiğine girmeyen, otomobillerini az kullananların düz vitesli otomobilleri tercih ettiğini ifade eden Battaro, "En çok düz vitesli otomobil talebi Anadolu'da. Bu bölgelerdeki tüketiciler uzun yıllardır düz vitesli otomobil kullanıyor. Ancak bugünlerde İstanbul gibi büyükşehirlerde de düz vites talebinin arttığını görüyoruz" dedi.



PAZAR PAYI 5 PUAN ARTTI

Türkiye'de otomatik vitesli otomobillerin pazar payı Şubat 2021'de yüzde 71.8 olarak gerçekleşti. Satılan her 10 otodan 7'si otomatik vitesli oldu. Ancak bu tablonun değişmeye başlaması bekleniyor. Aslında Türkiye'de otomatik vitesli otomobillere talep son yıllarda artmaya başladı. 2000'li yılların başında otomatik vitesli otomobillerin pazar payı yüzde 20 civarındaydı. 2010'da bu oran yüzde 31 oldu. Son 10 yıldır ise katlanarak büyüdü ve 2020'de yüzde 71.5'e çıktı. Otomobilde ÖTV matrahına göre vergilendirme ile birlikte A, B ve C segmentindeki otomobillerin pazar payında artış yaşandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre vergi oranları düşük otomobillerin 2015'de yüzde 82.9 olan pazar payı, 2020'de beş puan artışla yüzde 87.6'a çıktı. 2021'de de benzer bir durum yaşanıyor. Tüketiciler vergi oranları düşük A, B ve C segmentindeki otomobilleri tercih etmeye devam ediyor.



AKSESUARLARDAN DA VAZGEÇTIK

TÜRK tüketicilerin otomobilin bir üst vergi dilimine girmemesi için konfor ve güvenlik aksesuarlarından da uzaklaştığı görülüyor. Bu yüzden cam tavan, deri koltuk ve deri direksiyon simidi gibi konfor aksesuarları ile cruise kontrol, sis farı, geri görüş kamerası, kör nokta uyarı ve kendi kendine park sistemi gibi güvenlik aksesuarları gözden düştü. Oysa ki sis farı, deri koltuk, cam tavan düne kadar birçok tüketici için olmazsa olmaz aksesuarlar arasında ilk sırada yer alıyordu.



TÜRKİYE'DE 210 BİN ADET SATTI

GOLF modelinin Türkiye'de satışına 1994'de başladıklarını söyleyen Bottaro, "Bugüne kadar 210 binden fazla Golf'ü tüketicilerle buluşturduk. Golf ikonik hale gelmiş zamansız bir model. Tamamen dijitalleşen iç mekânı, ilerici teknolojileri ile Yeni Golf, markanın başarısına katkı sağlamaya devam edecek" dedi.



GOLF DİJİTALLEŞTİ

YENİ Golf'te standart olarak sunulan Dijital Kokpit'te 10 inçlik dijital gösterge paneli ve 8.25 inçlik bilgi, eğlence sistemi dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra far grubu, klima ve radyo ayarları tamamen dokunmatik özelliğe sahip düğmelerle yapılabiliyor. Üç silindirli 110 bg'lik TSI ve mild hibrit teknolojisine sahip (eTSI) motorun yanı sıra, 150 bg gücüne sahip (eTSI) mild hibrit teknolojisi içeren benzinli motor seçenekleri bulunan Yeni Golf, 223 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.