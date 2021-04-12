İhracatın kilosu 11 dolara gidiyor

Otomotiv sanayisinin ihracat katma değeri 2021’de de yükselişini sürdürdü. İlk üç ayda kilogram başına ihracat fiyatı 10.18 dolardan 10.37 dolara çıktı. 2015’ten bu yana gerçekleşen artış ise yüzde 30 oldu

Türkiye otomotiv sanayisinin ihracat katma değeri artmaya devam ediyor. Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verilerine göre 2021'in ilk üç ayında kilogram başına ihracat fiyatı 10.37 dolara yükseldi. Kilogram başına ihracat fiyatı 2020 sonunda 10.18 dolardı. 2015'te kilogram başına ihracat geliri 7.97, 2016'da 8.36, 2017'de 8.88, 2018'de 9.53 dolar seviyesindeydi. 2019'da 9.37 dolara gerileyen bu rakam 2020'de 10.18 dolara çıktı. Böylece son 6 yıldaki artış 2.47 dolar oldu. İhracatın katma değerinin artmasında Türkiye otomotiv sanayisindeki dönüşüm etkili oldu. Son yıllarda hibrit araç üretimi yapan fabrikaların sayısının çoğalması, ihracat gelirlerinin artmasını sağladı. Sadece ana sanayi değil tedarik sanayisinde de benzer bir durum var. Tedarik sanayisinin 2020 sonunda 4.65 dolar olan kilogram başına ihracat fiyatı, 2021'in ilk üç ayında 4.86 dolara çıktı. Böylece toplam otomotiv sanayisinin ihracat katma değeri aynı dönemde 7.07 dolardan, 7.35 dolara yükseldi. Otomotiv, Türkiye'nin ihracat katma değerini de olumlu etkiliyor. 2020 sonu itibarıyla 1.0 dolar olan kilogram başına ihracat fiyatı, 2021 OcakŞubat aylarında 1.12 dolara çıktı. OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv ana sanayisinin ihracat katma değerinde son 6 yıldır sürekli bir artış yaşandığını söyledi. Tedarik sanayisinde de benzer bir yükseliş olduğunu ifade eden Yenigün, "Toplam otomotiv sanayisindeki artışın önümüzdeki dönem daha da yukarıya çıkacağını öngörüyorum" dedi.



KAMYONDA REKOR ARTIŞ

Ocak-mart döneminde toplam üretim yüzde 1 artarak 345 bin 619 adet, otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 211 bin 877 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte ise toplam üretim 360 bin 766 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde en dikkat çeken gelişme ticari araç üretiminde yaşandı. Ticari araç üretimi yüzde 26 arttı. Ağır ticari araçtaki artış yüzde 46, kamyondaki artış ise yüzde 105 gibi yüksek seviyede gerçekleşti.



KAPASİTE KULLANIMI % 75

TÜRKİYE otomotiv sanayisinde kapasite kullanım oranlarında da artış görülüyor. Yılın ilk üç ayında kapasite kullanımı yüzde 70.1'e çıktı. Martta ise yüzde 75.0 olarak gerçekleşti. 2020'nin aynı döneminde kapasite kullanımı yüzde 67.8, 2020 sonu itibarıyla ise yüzde 65.0 seviyesindeydi.



ÇİP SORUNU 2-3 AY DEVAM EDER

TÜRKİYE'nin de mikroçip tedarikinde yaşanan sıkıntıdan etkilendiğini anlatan Yenigün, "Bugüne kadar dünyadan daha yumuşak atlattık. Önümüzdeki 2-3 ay boyunca tedarik sıkıntısı devam edecek gibi görünüyor. Ancak yıl sonuna kadar bu eksiklikleri toparlayacağımızı düşünüyorum" dedi.



KONTEYNER KRİZİ YAŞANIYOR

2021'DE dünya otomotiv sanayisinin yaşadığı sıkıntılardan söz eden, Yenigün, şöyle devam etti: "Bu sene olmayacak şeyler oluyor. Zaten pandemiyi yaşıyorduk, sıkıntılı bir üretim vardı. Bunun üzerine Japonya'daki depremde çip fabrikası yandı. Teksas'taki soğuk hava dalgası, çip üretimini etkiledi. Ardından Süveyş Kanalı tıkandı. Sıkıntılarımız büyük. Konteyner bulamıyoruz. Hammadde fiyatlarında inanılmaz artışlar var."

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ELEKTRİKLİDE GARANTİLİ GERİ ALIM MODELİ

İNGİLİZ kökenli efsane otomobil markası MG, Türkiye'ye hızlı girdi. Doğan Trend Otomotiv'in distribütörlüğünü üstlendiği MG, Türkiye'deki ilk modeli yüzde 100 elektrikli ZS EV'i tanıttı. Türkiye'nin en ulaşılabilir elektrikli SUV modeli olma hedefiyle yola çıkan ZS EV, 7 yıl-150 bin km'lik bataryayı da kapsayan üretici garantisi ve ülkemizde ilk kez devreye alınacak "MG Değer Koruma Programıyla" dikkat çekiyor.



ARACIN DEĞERİNİ KORUYOR

Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin, değer koruma uygulaması ile ilk kez elektrikli otomobil sahibi olmayı düşünenlerin akıllarındaki soru işaretlerini gidermeyi hedeflediklerini söyledi. MG ZS EV'yi Türkiye'de sıra dışı bir şekilde pazara arz ettiğini vurgulayan Dağtekin, şöyle devam etti: "Aracın değerini koruyan bu program ile müşterimiz bir senenin sonunda aracını başka bir MG ile değiştirmek isterse 409 bin TL'ye sattığımız ZS EV Luxury'sini 390 bin TL'den almayı garanti edeceğiz. Bizim aracımıza güvenimiz tam ama bir elektrikli araçla hayata uyum sağlayamadığını hisseden müşterilerimize de araçlarını 370 bin TL'den geri almayı garanti edeceğiz." MG'nin Çinli SAIC Motor bünyesinde faaliyetlerini yürüttüğünü söyleyen Dağtekin, "Volkswagen ve GM ile ortaklığı olan, 130 milyar dolarlık cirosuyla dünyanın en büyük yedinci otomotivcisi olan SAIC'in iş elektriklilere gelince Tesla ve VW'nin ardından dünya üçüncüsü olduğunu hatırlatmak lazım" şeklinde konuştu.



2020'DE 500 BİN ADET SATTI

1924'TE İngiltere'de kurulan MG, 2019'da MG Electric adı altında Avrupa pazarına yeniden giriş yaptı. Aralarında Fransa, Almanya, Norveç, İtalya, İspanya'nın da bulunduğu 14 ülkede bulunuyor. 2020'de tüm dünyada 500 bin adedin üzerinde araç satışı gerçekleştirdi.