Çin işi elektrikli

Pandemi dönemindeki ilk otomobil fuarı Çin’de düzenlendi. Şangay Otomobil Fuarı’nda sergilenen modellerin yüzde 90’ının elektrikli olması dikkat çekti. Özellikle Çinli markaların modelleri ilgi gördü

Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de düzenlenen Şangay Otomobil Fuarı, katı hijyen kurallarına uygun olarak kapılarını açtı. Böylece Şangay Otomobil Fuarı, Kovid-19 salgının başlamasından bu yana dünyada gerçekleşen ilk halka açık organizasyon oldu. 2020'de tüm otomobil fuarları pandemi nedeniyle birer birer iptal olmuştu. Bazı fuarlar dijital ortamda düzenlenmişti. "Değişimi Kucaklamak" sloganıyla açılan Şangay Otomobil Fuarı'na katılan yaklaşık 1000 uluslararası üretici ve tedarikçi firma, yeni modellerinin yanı sıra elektromobilite, bağlanabilirlik ve otonom sürüşle ilgili akıllı çözümlerini sergiledi. Ancak Şangay elektrikli otomobiller şovuna sahne oldu. Sergilenen otomobillerin yüzde 90'ına yakınının elektrikli olması dikkat çekti. Özellikle Çinli markaların ürettiği elektrikli modeller büyük ilgi gördü. Fuarda BYD, SAIC, Nio, Hengchi, Great Wall, Geely, Zeekr, Hongguang yeni modelleriyle gövde gösterisi yaptı.



2020'DE KURULDU

2020'de kurulan Hengchi, tamamen elektrikli otomobiller üreten bir marka. Fuarda sergilenen Hengchi 1, eski Mini ve Borgward tasarımcısı Anders Warming tarafından tasarlandı. Otomobil 760 km menziliyle, şu anda seri üretim en uzun menzilli elektrikli Tesla Model S'den daha fazla kilometre yapabiliyor. Çinli marka Xpeng'in üçüncü seri üretim modeli olan P5 sedan, dünyanın ilk lidar teknolojisine sahip olan seri üretim aracı olarak dikkat çekiyor. Bu teknoloji sayesinde otonom sürüş imkânı sunuyor. Hongguang Mini EV, 3 bin 200 paund fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. 160 km menzile sahip otomobil, 3 metreden daha kısa boyuyla yollardaki en küçük modellerden biri olacak.



2022'DE TÜRKİYE'YE GELECEK

MERCEDES-Benz yeni EQB'nin Çin pazarı için olan versiyonu Şangay Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Yeni EQB, EQA'nin ardından Mercedes- EQ ailesinin tamamen elektrikli ikinci kompakt modeli. Yedi kişilik oturma kapasitesine kadar kullanım alanı sunan EQB, Avrupa pazarları için Macaristan'da üretilecek. EQB'nin 2022'de Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.



BEŞ YILDA 70 MODEL TANITACAK

TOYOTA, Şangay Otomobil Fuarı'nda elektrikli Toyota bZ4X modelinin konsept versiyonunu gösterdi. Ön gösterimi gerçekleştirilen bu yeni konsept, sıfır emisyonlu bataryalı elektrikli araçlar serisinin ilki olarak öne çıkıyor. Toyota bZ4X Concept'in üretim versiyonunun 2022'nin ortasında satışa sunulması planlanıyor. Toyota bZ (beyond Zero/ Sıfırın ötesinde) yeni ürün gamıyla birlikte global olarak yeni elektrikli araçlar da tanıtacak. 2025'e kadar 70'ten fazla elektrik motorlu araç sunacak. Bunların en az 15 adedi ise bataryalı elektrikli araç olacak.



MENZİLİ 800 KİLOMETRE

MG, Şanghay Otomobil Fuarı'nda Cyberster isimli konsept modelini sergiledi. MG markasının sahibi olan SAIC'in uluslararası tasarım ekibi tarafından tasarlanan Cyberster, markanın geçmişindeki en önemli modellerden biri olan MGB Roadster'dan esinlenen tasarım öğeleriyle markanın geleneklerine olan bağlılığını simgeliyor. 800 kilometrelik menzile sahip MG Cyberster, 0'dan 100 km/s hıza üç saniyenin altında çıkıyor.



KÜRESEL SATIŞ TAHMINI 4.6 MILYON

2020'DE küresel elektrikli otomobil satışları yüzde 43 artışla 3.2 milyon adet oldu. Elektrikli araçların toplam pazardaki payı yüzde 4.2'ye yükseldi. Dünyadaki toplam elektrikli araç sayısı ise 10 milyonu aştı. 2021'de küresel elektrikli araç satışlarının 4.6 milyon adet seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.



İLK ÜÇ AYDA PAZAR % 280 BÜYÜDÜ

2020'DE dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı Çin'de 1.3 milyon adet elektrikli araç satıldı. 2021 sonunda bu sayının 1.9 milyon adete çıkması bekleniyor. Çin'de ilk üç ayda 515 bin adet plug-in hibrit ve elektrikli otomobil satıldı. Satışlar bir önceki yıla göre yüzde 280 arttı. Ocak-Mart döneminde tamamen elektrikli araç satışı yüzde 310 artışla 433 bin adet oldu. Plug in hibrit satışları ise yüzde 180 artarak 82 bin adete yükseldi.