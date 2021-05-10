Kral dizel tacını kaptırdı

Dizel otomobillerin pazar payı son beş yılda 22 puan geriledi. 2021’in ilk dört ayında tarihi düşüş yaşandı. Dizelin payı yüzde 23.6 oldu. Dizelin yerini benzinli ve hibrit otomobiller aldı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dizel otomobillerin satışları ve pazar payı hızla düşüyor. 2015'te yüzde 61.7 olan dizelin payı, 2016'da yüzde 61.5'e, 2017'de yüzde 60.67, 2018'de yüzde 58.09'a, 2019'da 52.1, 2020'de ise 39.5'e geriledi. Son beş yıldaki düşüş 22 puan oldu. Bu tablo 2021'de de devam etti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (OSD) verilerine göre ocaknisan aylarında 48 bin 417 adet dizel otomobil satıldı. Dizelin payı yüzde 23.6 gibi düşük seviyeye geriledi. Dizelin yerini benzinli ve hibrit otomobiller aldı. Yılın ilk dört ayında benzinli otomobillerin payı rekor artışla yüzde 64.2 oldu. Hibritlerin pazar payı ise yüzde 7.4'e yükseldi. Bu dönemde 131 bin 463 adet benzinli, 15 bin 101 adet hibrit otomobil satıldı.



AVRUPA'DA YÜZDE 24

Avrupa'da da benzer bir durum yaşanıyor. JATO verilerine göre Mart 2021'de Avrupa Birliği ülkelerinde satılan otomobillerin yüzde 58'i benzinli, yüzde 24'ü dizel, yüzde 16'sı elektrikli (hibrit+tamamen elektrikli) oldu. Böylece dizelin payı tarihinin en düşük seviyesine indi. Hibrit ve elektrikli otomobillerin payının Türkiye'den yüksek olmasının en önemli nedeni, Avrupa'da bu otomobillere ciddi teşvikler uygulanması. Benzinli ve hibrit otomobillerin pazar payının yükselmesinin en önemli nedeni birçok markanın dizel motordan vazgeçmesi… Toyota, Volvo, Honda dizel motorlu araç satışına tamamen son verdi. Volkswagen, Seat, Citroen, Hyundai, Nissan ise bazı modellerinde dizelden vazgeçti. Dizelden vazgeçen otomotiv firmalarının sayısının artması bekleniyor.



SATILAN 100 OTONUN 64'Ü BENZİNLİ

BENZINLI otomobillerin yükselişi ise sürüyor. 2018'de yüzde 37.6 olan benzinli otomobillerin payı 2019'da yüzde 40'a, 2020'de ise 52.4'e çıktı. 2021 Ocak-nisan aylarında ise yüzde 64.2 oldu. Böylece benzinli otoların payı son üç yılda 26.6 puan arttı.



ELEKTRİKLİ OTODA POTANSİYEL VAR

TÜRKİYE'DE elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 0.1 seviyesinde. Ancak satışlarda gözle görülür bir artış var. 2018'de 222 adet elektrikli otomobil satılırken, 2019'da bu sayı 844 adete çıktı. 2021 Ocak-Nisan aylarında ise satışlar 444 adet oldu.

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2021'DE TARİHİ SATIŞ REKORU HEDEFLİYOR

TÜRKİYE'DE Mart 2019'dan itibaren PSA Grup bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Citroen, 2021'de rekor satış hedefliyor. Markanın baştan aşağı yenilenen C4 modelinin online düzenlenen basın toplantısında konuşan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, yıl sonu satış hedeflerinin 40 bin adet olduğunu söyledi. 2021'de pandemi şartlarına rağmen bu hedefi koruduklarını ifade eden Alkım, "Citroen'in bütün Türkiye'deki faaliyet yılları içerisindeki en büyük satış performansını bu sene gerçekleştireceğiz. Daha önceki yıllarda markanın satışları 30-32 bin adetlerin üzerine çıkmadı" dedi. C4'ün lansmanının tam kapanma dönemine gelmesine rağmen, Citroen bayilerinin evlerinden hizmet vermeye devam ettiklerini kaydeden Alkım, şöyle devam etti: "Online satış platformunu C4 lansmanıyla birlikte devreye aldık. Müşterilerimiz site üzerinden istedikleri aracın versiyonunu, rengini, opsiyonunu, bayisini, nereden teslim almak istediğini seçebilecek ve ufak bir kaparoyla da rezervasyonunu gerçekleştirebilecek. Bu rezervasyonlara paralel olarak bayilerimizde araç teslim ve tahsilatları gerçekleştireceğiz. Yıl sonu satış hedefimiz 4 bin adet. Toplam satışlarımızın yüzde 10'u C4 olacak."



ELEKTRİKLİ VERSİYON SON ÇEYREKTE

TÜRKİYE'DE tüketicilerin son teknolojilere ilgili olduğunu söyleyen Alkım, elektrikli otomobil talebinin her geçen gün arttığını kaydetti. Alkım, bu doğrultuda C4'ün elektrikli versiyonunu yılın son çeyreğinden itibaren tanıtmayı planladıklarını açıkladı.

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AVRUPA'YA İLK ADIMI ALMANYA'DA ATIYOR

KÜRESEL mobilite dünyasının yeni liginde Türkiye'yi temsil eden TOGG, kullanıcı odaklı yaklaşımla oluşturup, dünyada tescil ettirdiği use-case mobility değer zincirini Avrupa'ya taşıyor. Almanya'nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart'taki de:hub'da Kullanıcı Araştırmaları Merkezi kurmak için başvuru yapan TOGG, küresel kullanıcıların beklentilerine uygun mobilite çözümleri geliştirecek. TOGG'un Avrupa'ya açılan ilk kapısı olacak TOGG Europe GmbH'ın en temel faaliyetlerinden biri de kullanıcı araştırmaları olacak. Yeni trendlerin ortaya çıkardığı, kullanıcı ihtiyaç ve beklentilere uygun mobilite çözümleri geliştirilecek olan merkezde bu alandaki ortaklıkların ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi yönünde de faaliyetlerde bulunulacak.



BEŞ FARKLI MODEL

TOGG Europe, aynı zamanda nesnelerin interneti, büyük veri, dijital işgücü ve yapay zekâ konularındaki çalışmalar için de önemli bir üs olacak. TOGG, üretime başlayacağı 2022 yılı itibarıyla Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak. TOGG, 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı beş farklı model üretecek.



27 OTOMOBİL 'YILIN TASARIMI' İÇİN YARIŞIYOR

OTOMOTİV Gazetecileri Derneği "Türkiye'de Yılın Otomobili-2021" yarışmasında bir yeniliğe imza atıyor. Bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmada "Yılın Tasarımı" ödülü de verilecek. "Yılın Tasarımı" ödülü için yarışacak aday otomobiller ise şöyle: "Audi A3, BMW 4 Serisi Coupe, BMW 2 Gran Coupe, Dacia Sandero, Fiat Egea Cross, Ford Puma, Ford Kuga, Hyundai i10, Hyundai i20, Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Mercedes-Benz EQC, Mercedes-Benz GLAGLB- S Serisi, Mini Cooper SE, Nissan Juke, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Captur, Renault Zoe, Seat Leon, Skoda Kamiq-Scala- Octavia, Toyota Yaris ve Volvo S60."

Yılın Otomobili yarışması, ALJ Finans, Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları ve TÜVTÜRK sponsorluğunda gerçekleştiriliyor



DÖRT AYDA 470 BİN ARAÇ ÜRETİLDİ

YILIN ilk dört ayında otomotiv üretimi yüzde 28 artarak 415 bin 187 adet, otomobil üretimi yüzde 18 artarak 288 bin 211 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 470 bin 859 adet oldu. Geçtiğimiz yıl pandemi tedbirleri kapsamında otomotiv sanayinin üretimine büyük ölçüde ara vermesi nedeniyle oluşan baz etkisi, 2021 Ocak-Nisan döneminin artış oranlarına yansıdı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 69 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanımı otomobil ve hafif ticaride yüzde 69, ağır ticaride yüzde 62, traktörde yüzde 79 oldu.