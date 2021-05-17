Kapanmada otomotiv durmadı

Otomotiv sektörü 17 günlük tam kapanmada boş durmadı. Bayiler evden çalışıp, online platformlar üzerinden ön sipariş aldı. Şimdi kalan iki haftada kaporası alınan otomobilleri teslim etmek için mesai yapacaklar

Kovid-19 önlemleri nedeniyle alınan 17 günlük tam kapanmada otomotiv sektörü boş durmadı. Markalar kapanma yokmuş gibi online platformlar üzerinden ön sipariş aldı, satış yaptı. Bugün itibarıyla yoğun bir mesaiye başlayan otomotiv sektörü, mayıs sonuna kadar kalan iki haftada satış bağlantısı yapılan otomobilleri teslim etmek için var gücüyle çalışacak.



Görünen o ki bütün yük, bayram dahil tam kapanmada evden müşterilerle online canlı görüşme yapan, ön satış yapan bayilerin üzerine binecek. Türkiye genelinde 500'ün üzerindeki yetkili satıcı, müşterilerin kredi, ruhsat, plaka, sigorta işlemleri için fazla mesai yapacak. Mayısın ilk iki haftasını boş geçen sektör, kalan iki haftada en az 40-45 bin adetlik satış hedefliyor. Ancak pazarın 60 bin adete çıkabileceği görüşünde olanlar bile var. Mayıs ayındaki satış kaybının haziranda telafi edileceği düşünülüyor.



KAMPANYALAR HIZLANDI

Tam kapanma döneminde firmaların kampanyaları da dikkat çekti. Firmalar mayısa özel 0 faiz, nakit alım desteği, küçük taksitlerle ödeme gibi fırsatlar sunuyor.

* BMW, kampanyasında yüzde 0.69 faiz ve 25 bin TL takas desteği sunuyor.

* Citroen, mayıs boyunca 5 bin TL nakit alım desteği veriyor.

* Dacia, sınırlı sayıdaki Sandero Comfort modelini günlük 69 TL taksitle tüketicilerle buluşturuyor.

* DS 400 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçenekleri sunuyor.

* Fiat, Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 50 bin TL, 12 ay vade yüzde sıfır faizli kredi imkânı sağlıyor.

* Hyundai 12 ay vade yüzde 0.99 faiz fırsatı sunuyor.

* Kia, binek modelleri için 12 ay yüzde 0.99 faiz uyguluyor.

* Mercedes-Benz 12 ay vade 0 faiz avantajı ve 20 bin TL takas desteği veriyor.

* Nissan 2020 model yılı araçlar için 12 ay vade yüzde 0.99 faizle ödeme seçeneği uyguluyor.

* Opel'in kampanyasında 12 ay vade ve 0 faizle ödeme imkânı sunuluyor.

* Peugeot mayıs boyunca devam edecek kampanya kapsamında yüzde 1.09 faiz avantajı sunuyor.

* Renault, sağlık çalışanları ve çiftçilere özel kampanyasında Renault Finans'tan kullanılan kredilerde dosya masrafı almıyor.