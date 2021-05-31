Şirket imajına Hibrit makyajı

Hibrit pazarı yılın ilk dört ayında yüzde 294 büyüdü. Ocak-Nisan aylarında 15 bin 101 adet hibrit satıldı. Bireysel müşterilerin yanı sıra şirketler de imajlarını güçlendirmek için hibrite yöneldi

Türkiye'de hibrit otomobil satışları artıyor. Yılın ilk dört ayında 15 bin 101 adet hibrit satışı gerçekleşti. Hibritlerin pazar payı yüzde 7.4'e yükseldi. 2020'nin aynı döneminde sadece 3 bin 834 adet hibrit satılmıştı. Son yıllarda pazardaki model sayısının artması, hibrit satışlarına olumlu yansıdı. Bireysel müşteriler dışında şirketlerin talebi de eklenince hibrit pazarı hızla büyümeye başladı. Arval Mobility Observatory tarafından hazırlanan 2021 Mobilite ve Filo Barometresi'nin sonuçları da şirketlerin hibrite olan ilgisini ortaya koyuyor. Türkiye'de TEB Arval'in desteğiyle gerçekleştirilen araştırma filolardaki değişime dikkat çekiyor. Son dönemde artan çevresel etkiye kurumların verdiği önemin artmasıyla birlikte şirketler de bu konuda üstüne düşeni yapmak istiyor. Araştırmaya göre 2020'de her 10 şirketten yedisi hibrit, plug-in hibrit araçları filosuna dahil etti ya da önümüzdeki üç yıl içerisinde dahil etmeyi planladığını belirtti. 2019'da yalnızca her 10 şirketin üçü bu seçenekleri değerlendiriyordu. Alternatif teknolojilere artan talebin nedenleri yakıt maliyetlerini düşürmek (yüzde 82), çevresel etkileri azaltmak (yüzde 76), şirket imajını güçlendirmek (yüzde 73) olarak öne çıkıyor.



BANKALARIN TALEBİ ARTIYOR

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, küresel ısınma, çevre konusunda bilincin artması ve pandeminin etkisiyle doğa dostu araçlara olan talebin arttığını ve Türkiye'de de bunu yakından gözlemlediklerini söyledi. Hibrit araç talebinin özel kurumlara, kamu kurumlarına ve filo taleplerine de yoğun olarak yansıdığına dikkat çeken Bozkurt, "Özellikle son dönemde bankalar gibi birçok kuruluşun filo araçları için hibrit otomobil tercihlerinin yoğunlaştığını görüyoruz" dedi. Türkiye'de 7-8 yıl öncesine kadar hibrit teknolojisinin pek bilinmediğini ifade eden Bozkurt, gelinen noktayı şöyle anlattı: "Bugün kullanıcılar yakıt tüketimi, çevresel faktörler, sessiz ve konforlu bir sürüş için hibritleri tercih ettiklerini belirtiyorlar. Hibrit teknolojisini tercih edenler, otomatik vitesli araçlara geçtikten sonra tekrar düz vitese dönmeyenler gibi bundan sonra hibrit dışında araç kullanmayacaklarını ifade ediyorlar."



MELEZ REKABETİ BÜYÜYOR

TÜRKİYE'DE satışa sunulan hibrit ve plug-in hibrit (hem elektrikli hem benzinli motoru bulunan melez) modellerin sayısı artıyor. Bugün itibarıyla BMW, Cupra, DS, Fiat, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Toyota, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Volvo'nun hibrit modelleri satılıyor. Honda, Jazz e:HEV ile hibrit otomobil pazarına yeni bir model daha sunuyor. Yeni Honda Jazz'ın tanıtım toplantısında konuşma yapan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, Honda'nın 'Elektrikli Vizyon Stratejisi' kapsamında oluşturulan e:TECHNOLOGY markası altında e:HEV logosunu taşıyan ilk modelin Jazz olduğunu belirtti.



HEDEF YÜZDE 15

Türkiye'de ilk hibrit otomobili 2007'de Civic Hybrid modeli ile sunduklarını hatırlatan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, 2011'de de ikinci hibrit modelleri Sport Hybrid CR-Z'yi müşterilerle tanıştırdıklarını belirtti. Son olarak da 2019'da CR-V Hybrid'i ürün gamına eklediklerini söyleyen Kılıçer, "Hibrit teknolojisinde de sektöre öncü olan Honda, Jazz ile yeniden hedef yükselttiği pazara 2021'de de HR-V'nin hibrit modelini sunacak. Jazz ve HR-V hibrit modellerimiz ile 2022'de toplam hibrit otomobillerin payını tüm satışlarımız içerisinde yüzde 15'e çıkartacağız" dedi.



ÖN ORTA HAVA YASTIĞI STANDART

HONDA Jazz ve aileye katılan Crosstar versiyonu 5 Haziran'da Türkiye'de satışa çıkıyor. Jazz için geliştirilen e:HEV teknolojisi, elektrikli sürüşe en yakın deneyimi sunuyor. Sistem bir adet elektrik motoru, bir adet jeneratör, bir adet 1.5 i-VTEC benzinli motor, lityum iyon batarya ve yenilikçi bir şanzımandan oluşuyor. Markanın imzası haline gelen 'sihirli koltuklar' ile sunduğu bagaj hacmi ile dikkat çeken Jazz, Avrupa'da standart olarak ön orta hava yastığı ile donatılan ilk Honda modeli olarak da öne çıkıyor. Ön orta hava yastığı ön yolcuların bir kaza sırasında birbirlerine çarpmalarını engelliyor.



ONLINE SATIŞA BAŞLIYOR

KILIÇER, Jazz modeliyle birlikte online satış projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Kılıçer, "Satış süreçleri için özel olarak geliştirilen görüntülü görüşme sistemi, WhatsApp veya Facetime gibi farklı bir uygulama kullanmadan, tamamen bilgi güvenliği içerisinde müşterilerimize uzaktan tanıtım fırsatı sunuyor" dedi.