Küçük SUV’da rekabet büyüyor

Türkiye otomobil pazarının yeni kalbi B-SUV araçlar oldu. Tüketiciler son yıllarda daha ekonomik fiyatlı B-SUV’lara yöneldi. Yılın ilk beş ayında 24 bin 440 adet B-SUV satıldı

Son dönemde Türkiye otomotiv pazarına B-SUV araçlar damga vurdu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2021 Ocak-Mayıs döneminde 24 bin 440 adet B-SUV araç satıldı. B-SUV'ların toplam SUV pazarındaki payı yüzde 29.11 oldu. Bu dönemde tüketicilerin daha ekonomik fiyatlı B-SUV'lara yöneldiği görüldü. Paralel olarak pazarda satışa sunulan model sayısı da artarak, 20'nin üzerine çıktı.



PAZARIN YENİ KALBİ

Türkiye'de Citroen C3 Aircross, Dacia Sandero Stepway, DS 3 Crossback, Fiat 500XL, Ford Puma, Hyundai Kona, Kia Stonic, Nissan Juke, Opel Crossland, Peugeot 2008, Renault Captur, Skoda Kamiq, Suzuki Vitara, Suzuki SX4 S-Cross gibi modellerin rekabeti dikkat çekiyor. B-SUV pazarına yeni Mokka ile iddialı giriş yapan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin de pazardaki büyümeye dikkat çekti. Türkiye otomobil pazarında B-SUV araçların payının son 10 yılda 14'e katlandığını söyleyen Girgin, pazarın yeni kalbinin B-SUV'lar olduğunu ifade etti. Segment liderliğini hedeflediklerini kaydeden Girgin, şöyle devam etti: "Yeni Mokka'ya ilk andan itibaren çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Öyle ki, daha fiyatını açıklamadan, 250'den fazla Yeni Mokka sattık. Ay sonuna kadar bunun 500 adedi aşmasını bekliyoruz. 2021 sonunda 5 bin adet, 2022'de ise 10 bin adet Mokka satışı hedefliyoruz."



TÜRKİYE 6'NCI BÜYÜK PAZAR

OPEL dünyası içinde Türkiye'nin oldukça önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Girgin, "Avrupa'daki ilk beş büyük ülke Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya'nın ardından markanın globalde en büyük altıncı pazarıyız. Hedeflerimizi gerçekleştirmemiz durumunda ki bundan adım gibi eminim, 2022'de beşinci hatta dördüncü büyük pazar olma imkânımız olacak. Bugüne kadar Türkiye'de 1 milyondan fazla araç sattık. 2022, 60 bin adetle Opel'in kendi satış rekorunu kıracağı yıl olacak" dedi.



DİZEL MOTOR YOK

YENİ Mokka, Türkiye'de Elegance, GS Line ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle satışa çıktı. 130 bg gücündeki 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ve AT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebilen Mokka'da dizel motor seçeneği sunulmuyor. Opel, Corsa'nın elektrikli versiyonunu 2022'nin ikinci yarısından itibaren Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor.