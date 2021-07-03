Otomotiv 6 ayda yüzde 55.4 büyüdü

Haziran ayında binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 12.5 artışla 78 bin 819 adet oldu. Yılın ilk altı ayında ise pazar yüzde 55.4 büyüdü. Toplam satışlar 394 bin 701 adede yükseldi

Nisan ve mayıs aylarında beklentilerin altında kalan otomotiv pazarı yazla birlikte yeniden hareketlendi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, haziranda binek otomobil ve hafif ticari araç satışları 78 bin 819 adet oldu. Pazar yüzde 12.5 seviyesinde büyüdü. Haziranda binek otomobil satışları yüzde 9.3 artarak 62 bin 348 adete, hafif ticari araç satışları ise yüzde 25.6 artarak 17 bin 471 adete yükseldi.



YIL SONU BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Toplam pazar 10 yıllık haziran ortalama satışlara göre yüzde 12 seviyesinde arttı. 2021 Haziran son 10 yıldaki en yüksek beşinci haziran satışı olarak kayıtlara geçti. En yüksek haziran satışı 91 bin adetle 2016'da gerçekleşmişti. Haziranda ertelenen talep, pandemi nedeniyle bireysel mobilite ihtiyacı, ÖTV artacak endişesi gibi nedenler satışların artmasına neden oldu. Ocak-haziran döneminde ise toplam pazar 2020'ye göre yüzde 55.4 artarak 394 bin 701 adet oldu. Yılın ilk altı ayında otomobil satışları yüzde 52.4 artışla 310 bin 325 adete, hafif ticari araç satışları ise yüzde 67.2 artışla 84 bin 376 adet seviyesinde gerçekleşti. ODD, otomotiv pazarının ikinci yarıda tedarik sıkıntısı, çip krizi ve kurlardaki artış ile birlikte olumsuz etkileneceğini ifade ediyor. Ayrıca taşıt kredilerinde taksit sayısında yapılan düzenlemenin de aylık ödeme yükünü artıracağı ve bu durumun tüketici talebini etkileyeceği tahmin ediliyor. ODD'nin yıl sonu pazar beklentisi ise 775-825 bin adet.



LİDERLİK REKABETİ KIZIŞTI

İlk altı ayda otomobil pazarının lideri 41 bin 110 adetle Fiat oldu. Renault 38 bin 278 adetle ikinci, Volkswagen 34 bin 690 adetle üçüncü, Toyota 27 bin 590 adetle dördüncü, Skoda 17 bin 577 adetle beşinci sırada yer aldı. Toplam pazarın liderlik koltuğunda ise 61 bin 295 adetle Fiat var. Onu 43 bin 358 adetle Volkswagen ve 40 bin 947 adetle Renault izledi. Ford 35 bin 667 adetle dördüncü, Toyota 31 bin 7 adetle beşinci oldu.



DİZEL GERİLEDİ

Türkiye'de dizel otomobil satışları yılın ilk altı ayında rekor seviyede düştü. Ocak-haziranda dizel satışları yüzde 20.9 azalışla 68 bin 451 oldu.



2021'E HIZLI BAŞLADI

OTOMOTİV sektörü 2021'e hızlı başladı. Ocak, şubat ve mart aylarında satışlar yükseldi. Nisan ve mayısta satışlar 2020'ye göre arttı. Ama ilk üç aya göre büyüme hızı yavaşladı. Bunun en önemli nedenlerinden biri mayıstaki kısıtlamalar oldu. Haziranla birlikte yükseliş kaldığı yerden devam etti. Temmuzda pazarın hazirana benzer gerçekleşmesi bekleniyor.