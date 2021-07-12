Elektrikli otoda Çin işi rekabet

Çinli markalar elektrikli otoda voltajı yükseltti. Çinli DFSK ve MG ile birlikte Türkiye’de satılan elektrikli otomobil markalarının sayısı sekize yükseldi

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında rekabet artıyor. Çinli DFSK ile MG yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulmaya başladı. Böylece pazardaki elektrikli markaların sayısı sekize yükseldi. Distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Otomotiv'in yaptığı DFSK'nin C-SUV segmentindeki modeli Seres 3, ilk altı ayda 17 adet satıldı. Çin hükümeti ve özel sektörün otomotiv sektöründeki ilk ortaklığı olan DFSK, Çin'in en büyük üçüncü otomobil üreticisi konumunda bulunuyor. Şirketin yüzde 50 ortağı olan Dongfang ise Çin'nin beşinci büyük otomotiv üreticisi. Seres 3'ün 120 kW elektrikli motoru 163 bg güce sahip. 0'dan 100 km/s hıza 8.9 saniyede çıkabiliyor. 155 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. 52,5 kWh bataryanın menzili 300 km. Elektrik tüketimi ise 100 km'de 18 kWh. Hızlı şarj ile bataryanın yüzde 80'i 50 dakikada doluyor. Doğan Trend Otomotiv'in distribütörü olduğu İngiliz kökenli marka MG'nin (Morris Garages) elektrikli modeli ZS EV, yılın ilk altı ayında 140 adet satıldı. 2007'de Çin'in en büyük üreticilerinden SAIC Motor tarafından satın alınan MG'nin elektrikli modelleri, ilk kez 2019'da Avrupa'da 10 ülkede yollara çıktı. MG ZS EV, 143 bg (105 kW) güç ve 353 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. 44.5 kWsa'lik bataryanın menzili ise (WLTP) 263 km. 0-100 km/s ivmelenmesi 8.1 saniye olan yeni MG ZS EV, DC şarjla 40 dakikada bataryasını yüzde 80 seviyesine kadar şarj etme olanağı sunuyor.



TÜRK GIRIŞIMCILERDEN DISTRIBÜTÖRLÜK ATAĞI

DÜNYANIN en büyük elektrikli otomobil pazarı Çin, aynı zamanda dünyada en çok elektrikli markaya sahip ülke. Elektrikli otomobilde gelecek gören Türk girişimciler, Çinli markaların distribütörlüğünü almak için mücadele ediyor. Hatta distribütörü olmadan Türkiye'de satışa sunmanın yollarını arıyorlar.



MODEL SAYISI ARTACAK

DFSK ve MG'nin haricinde Türkiye'de BMW, Jaguar, Mercedes-BENZ, MINI, Porsche, Renault'nun tamamen elektrikli modelleri satılıyor. Distribütör firmalar dışında getirilen elektrikli otomobiller de var. Tesla, Honda-e, elektrikli Hyundai Kona gibi… Audi, Citroen, Hyundai, Kia, Nissan, Opel, Peugeot, Skoda, Volkswagen ve Volvo gibi markalar da tamamen elektrikli otomobillerini satışa sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ilk elektrikli SUV modeli de yollara çıkacak.

***



PİCK-UP SATIŞLARI YÜZDE 77 ARTTI

PANDEMİDE moda haline gelen pick-up'lara olan ilgi devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre 2021'in ilk altı ayında pick-up satışları yüzde 77 artışla, 6 bin 81 adete çıktı. Pick-up segmentinin pazar payı yüzde 7.2'e yükseldi.



ÇİP KRİZİ ETKİLEDİ

2020'nin aynı döneminde 3 bin 428 adet pickup satılmış, pazar payı yüzde 6.8 olmuştu. 2021 sonunda pazarın 12 bin adetler seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak, çip krizi nedeniyle üretimde sorunlar yaşanırsa, pazarın 10 bin adetleri yakalaması bile zor görünüyor. 2020'de fabrikalar talebi karşılamakta zorlanmış, bu yüzden satışlar beklentilerin altında 10 bin 972 seviyesinde gerçekleşmişti. Pazarın liderliğini 2 bin 231 adetle Mitsubishi L200 sürdürüyor. Onu 2 bin 83 adetle Toyota Hilux, 722 adetle Ford Ranger izliyor. Bu dönemde Nissan Navara 597 adet, Isuzu D-Max 248 adet, Ssangyong Grand Musso ise 198 adet satıldı.



LÜKS PAZARDAN DAHA FAZLA BÜYÜDÜ

YILIN ilk altı ayında Türkiye otomobil pazarı yüzde 52.4 büyüdü. Premium otomobil segmentindeki büyüme yüzde 65 oldu. Japon otomotiv devi Toyota'nın bünyesindeki Lexus ise aynı dönemde hem binek otomobil hem de premium pazardan daha fazla yüzde 105 gibi yüksek seviyede büyüdü.



TEK TEK HATIR SORDUK

Lexus'un 3 milyon 990 bin TL'lik fiyat etiketine sahip yeni modeli LC 500 Convertible'nin tanıtım toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, pandeminin yükselen markası olduklarını söyledi. Pandemi sürecinde de stok konusunda hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade eden Bozkurt, "Bu süreçte her bir Lexus kullanıcısının tek tek hatırını sorduk, varsa ihtiyaçlarını karşılamak için adımlar attık. Bu hizmetlerimiz daha çok kişi tarafından fark edildi ve Lexus'un pandemi döneminde daha fazla öne çıkmasını sağladı" dedi.



CEO'DAN SATIRBAŞLARI

Lexus'un felsefesi sadece bir otomobil üretmek değil, bir sanat eseri üretmektir. Lexus; sadece lüks bir otomobil markası değil, bir yaşam biçimidir.

Lexus'un Geri Alım Garantisi, marka konusunda müşterilerin aklındaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.

Bu sene şirket mottomuz "Hayatı Kolaylaştırmak" üzerine… Artık öyle bir çağdayız ki müşterisinin hayatını kim kolaylaştırıyorsa o kazanacaktır.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de hiçbir Lexus kullanıcısının arıza sebebiyle servise gitmediği ortaya çıktı.

Yolda kalırsanız ve ulaşılamayacak bir yerdeyseniz helikopter dahi yollarız demiştik. Beş senedir hiç helikopter kaldırmadık."