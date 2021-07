Kiralık otoda voltaj yükseldi

Şirket filolarında hibrit ve tamamen elektrikli araçların sayısı artıyor. Birçok şirket alternatif enerjiyle çalışan doğa dostu araçları tercih ediyor. Günlük kiralamada da elektrikli araç dönemi başladı

Türkiye'de filoların alternatif enerjiye geçişi hızlandı. Filolardaki dizel otomobillerin yerini hibrit ve tamamen elektrikli araçlar almaya başladı. 2021'in ilk çeyreğinde kiralama sektörünün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların oranı yükseldi. Dizel araçların payının ise gerilediği görüldü.

Kiralama şirketlerini bir çatı altında toplayan TOKKDER'in raporuna göre, araç parkının büyük bölümünü yüzde 82.2 ile dizel yakıtlı araçlar oluşturmaya devam etti. İlk üç ayda benzinli araçların payı yüzde 14.2 oldu. Hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 3.6'ya ulaştı.



HİBRİT OTOLARLA BAŞLADI

Aslında filolardaki değişim, küresel ısınma ile birlikte çevre konusunda bilincin artmasıyla birlikte hız kazandı. Birçok şirket alternatif enerjiyle çalışan doğa dostu araçları tercih etmeye başladı. Böylece filolardaki hibrit araç sayısı hızla arttı. Hatta bazı şirketler tüm araç filosunu hibrit modellerle değiştirdi. 2021 ile birlikte ise filoların araç parkına hibritin yanı sıra tamamen elektrikli otomobillerin de girdiği görüldü.



ŞİRKETE ÇEVRECİ İMAJ

Şirketlerin hibrit ve elektrikli araçları tercih etmesinin nedenleri arasında son yıllarda giderek artan çevre bilinci yer alıyor. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sorumluluk alan şirketler, enerji ve doğal kaynakları daha verimli şekilde kullanarak, toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyor. Karbon ayak izini azaltarak, tüketicilerin gözündeki çevreci imajını güçlendiriyor. Bunun yanı sıra yakıt tüketiminin ve bakım masraflarının daha düşük olması da hibrit ve elektrikli araçların tercih edilmesinde etkili oluyor. Ayrıca sessiz ve konforlu bir sürüş sunması, böylece insan sağlığına olumlu katkı sağlaması da tercih nedenleri arasında bulunuyor.







Kısa dönemli kiralamada da alternatif yakıtlarla çalışan araçlara ilgi artıyor. Birçok kiralama şirketi filosunda hibrit ve elektrikli araçlara yer veriyor. Son olarak 75 adet elektrikli BMW iX3 yatırımı gerçekleştiren Enterprise, Türkiye'nin en büyük elektrikli araç filosuna sahip oldu. Elektrikli araç sayısını 200 adete çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Gelecek elektrikli ve sıfır emisyonlu araçlar üzerine kuruluyor. Elektrikli araçların sağladığı konforu ve teknolojisini anlamanın yani deneyimlemenin en kolay yolu kiralama yapmak. Biz de, filomuzu elektrikli ve hibrit araçlarla büyüterek önemli bir misyon üstleniyoruz" dedi.



EN BÜYÜK AVANTAJI DÜŞÜK YAKIT MALİYETİ

Türkiye'de TEB Arval'in desteğiyle gerçekleştirilen bir araştırma filolardaki değişime dikkat çekiyor. Araştırmaya göre 2020'de her 10 şirketten yedisi hibrit, plug-in hibrit araçları filosuna dahil etti ya da önümüzdeki üç yıl içerisinde dahil etmeyi planladığını belirtti. 2019'da yalnızca her 10 şirketin üçü bu seçenekleri değerlendiriyordu. Alternatif teknolojilere artan talebin nedenleri yakıt maliyetlerini düşürmek (yüzde 82), çevresel etkileri azaltmak (yüzde 76), şirket imajını güçlendirmek (yüzde 73) olarak öne çıkıyor.



HEDEF 2030'DA SIFIR EMİSYON

Araç ve filo kiralama pazarında sıfır emisyonlu bir gelecek için adımlar atan LeasePlan da, elektrikli araçlara yatırım yapıyor. Şirket elektrikli MG araçları filosuna dahil etti. 2030'a kadar globalde tüm LeasePlan filosunun sıfır emisyonlu araçlara dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, Türkiye'de de somut adımlar attıklarını kaydetti. Oktay, "Bu konuda Avrupa'daki örneklerinden biraz daha geriden takip eden pazarımızı, sıfır emisyon dönüşümüne hazırlamayı sürdürüyoruz. Elektrikli araçlar, şirketin online kiralama kanalı olan tiklakirala. com ve tüm diğer satış kanallarında kullanıma sunuldu" dedi.