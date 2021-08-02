Çevreci otoya düşük faizli kredi

Bankalar elektrikli ya da hibrit araç tercih eden tüketicilere düşük faizli kredi fırsatı sunuyor. Doğa dostu taşıt kredilerinde dosya masrafında da indirim yapılıyor

Türkiye'de alternatif yakıtlarla çalışan hibrit ve tamamen elektrikli otomobillere ilgi artıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verileri de açıkça bu durumu ortaya koyuyor. Yılın ilk altı ayında hibrit pazarı yüzde 340 gibi yüksek oranda büyüdü. Bu dönemde 25 bin 119 adet hibrit otomobil satıldı. Hibritlerin pazar payı yüzde 8.1'e yükseldi.



DOSYA MASRAFI YOK

Elektrikli otomobil satışları ise yüzde 415 gibi rekor seviyede artışla 891 adete çıktı. Elektriklilerin pazar payı yüzde 0.3 oldu.

İşte bu tablo bankaları da harekete geçirdi. Bankalar çevreci ve doğa dostu otomobil sahibi olmak isteyenlere özel taşıt kredisi fırsatı sunmaya başladı. Düşük faizli "doğa dostu taşıt kredi"lerinde 60 aya varan vade seçeneği uygulanıyor. Ayrıca dosya masraflarında da önemli indirimler gerçekleştiriliyor.



ŞARJ DOLUMU HEDİYE

elektrikliotomobilhaber.com haberine göre, bankaların uyguladıkları çevre dostu taşıt kredileri şöyle:

*Yapı Kredi Bankası'nın "Doğa Dostu Taşıt Kredisi" hem sıfır hem de ikinci el otomobiller için geçerli. Banka kredi tahsis ücretlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapıyor.

*Şekerbank, EKOkredi kapsamında, Sharz.net ile 300 TL değerinde elektrik şarj dolumu hediye ediyor. Üç ay ötelemenin de sunulduğu krediyi kullanan Şekerbank müşterileri, bir sonraki kredilerinde de yüzde 10 indirim fırsatından yararlanabiliyor.

*TEB sıfır dışında ikinci el araçlar için de "Elektrikli Taşıt Kredisi" kullandırıyor. Ancak ikinci el araçlarda yaş sınırlaması beş olarak belirlenmiş.

*Garanti BBVA'nın 12 ile 60 ay arasında vadelerin sunulduğu elektrikli ve hibrit taşıt kredisinde en düşük faiz oranı yüzde 1.59.



KEFİL İSTEMİYOR

*İş Bankası da, "Çevreci Taşıt Kredisi" ile Sharz istasyonlarında 300 TL değerinde elektrik şarj dolumu hediye ediyor. Ayrıca kredi tahsis ücreti almıyor.

*HSBC, "Doğa Dostu Taşıt Kredisi" ile aylık yüzde 0.99'dan başlayan faiz uyguluyor. Kredi için kefil istemiyor.