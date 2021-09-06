Türk malı otobüsün Avrupa çıkarması

IAA Mobility 2021 Fuarı, Frankfurt’tan Münih’e taşındı. Fuarda, hibrit ve elektrikli araçların yanı sıra, elektrikli bisiklet, scooter ve uçan taksiler de sergilenecek. TEMSA elektrikli otobüslerini tanıtacak

Dünyanın dört bir yanında pandemi ile birlikte iptal edilen otomobil fuarlarında normalleşme başlıyor. Otomotiv dünyasının en önemli buluşmalarından biri Uluslararası Otomobil Fuarı IAA Mobility 2021, 7-12 Eylül tarihleri arasında Almanya'da gerçekleşiyor. Frankfurt yerine artık Münih'te düzenlenen fuar, hibrit ve elektrikli araçların gövde gösterisine sahne olacak.

Audi, BMW, Cupra, Dacia, Ford, Hyundai, Kia, Leapmotor, Mercedes-Benz, MINI, Polestar, Porsche, Renault, Volkswagen, XPeng markaları fuarda yer alacak. Otomobil dışında, elektrikli minibüs, elektrikli otobüs markaları da katılıyor. Ayrıca elektrikli bisiklet, motosiklet, scooter ve uçan taksiler de yeni mobility çözümlerini sergileyecek.

Dünyanın 66 ülkesine 15 bini aşkın aracı yollarda olan TEMSA, bu yıl 7-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek IAA Mobility 2021 Fuarı'nda, elektrikli araçları Avenue Electron ve MD9 electriCİTY'nin yanı sıra, batarya paketlerini sergileyecek.



FUARA ULAŞIMI SAĞLAYACAK

Geçtiğimiz yıl başladığı elektrikli araç ihracatını hızla devam ettiren TEMSA'nın standında sergileyeceği Avenue Electron ve MD9 electriCİTY araçları, aynı zamanda fuar alanında ulaşım hizmeti de verecek.



MODEL ATAĞI JOGGER'LA DEVAM EDIYOR

Dacia, tamamen elektrikli şehir otomobili Spring, kompakt Sandero ve SUV sınıfındaki Duster modellerinin ardından şimdi Jogger'ı tanıttı. Marka, 5 ve 7 kişilik versiyonlara sahip, yeni modeli Jogger ile C segmentindeki iddiasını güçlendiriyor. Dacia Jogger; yeni TCe 110 benzinli ve ECO-G 100 olmak üzere iki farklı motorla pazara sunulacak. 2023'de hibrit motor seçeneği de eklenecek. Jogger, markanın ilk hibrit modeli olacak. 2022 ilk çeyrekte yola çıkacak Jogger'ın, Kasım 2021'de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yaklaşık 30 ülkede siparişe açılması planlanıyor.



ÇİNLİLERİN ALMANYA SINAVI

Münih'te WEY, Xpeng ve Leapmotor gibi Çinli markalar da katılıyor. Avrupa'ya açılmayı planlayan WEY'in ilk durağı Almanya'ya olacak. LeapMotor ise C11 ve T03 modellerini sergileyecek. XPeng'in sürprizi ise sedan P7 olacak.