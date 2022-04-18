Hibrit ve elektrikli otoya doping

Artan akaryakıt fiyatları ekonomik otomobillere olan talebi artırdı. Tüketiciler hibrit ve elektrikli otomobillere yöneldi. İnternette aramalar çoğaldı

Türkiye'de otomobil satın alırken fiyat, marka, ikinci el değeri, tasarım ve yakıt tüketimi gibi kriterlere bakılıyor. Ancak, akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası bu sıralama değişti. Yakıt tüketimi tercihte ilk sıralara yükseldi. Tüketiciler yakıt tüketimi düşük otomobillere yöneldi. Son dönemde yetkili satıcılara yapılan ziyaretler ve telefon aramalarında bir artış yaşanıyor. Çok sayıda tüketici hibrit ve elektrikli otomobilleri soruyor. Ayrıca internette de hibrit ve elektrikli otomobillerle ilgili aramalarda da artış görülüyor. Yapılan araştırmalara göre hibrit araçların dizel araçlara göre yaklaşık yüzde 15, benzinli araçlara göre ise yüzde 36 daha az yakıt tükettiği görülüyor. Hibrit araçlar, yakıt tasarrufunun yanı sıra emisyon miktarındaki azalma nedeniyle çevrenin kirlenmesine daha az etki ediyor. Elektrikli otomobiller ise enerji fiyatlarındaki artışa rağmen, dizel ve benzinli araçlardan daha ekonomik olmayı sürdürüyor. Ayrıca periyodik bakım masrafları da düşük.







FİLOLARIN TERCİHİ

Bireysel müşterilerin yanı sıra şirketler de hibrit ve elektrikli otomobillere ilgi duyuyor. Son dönemde filo araçlarını hibrit ve elektrikli modellerle değiştiren şirketlerin sayısı çoğaldı. Karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen sahibinden.com da, 204 araçtan oluşan şirket filosunun yüzde 79'unu hibrit modellerle değiştirdi. Türkiye'de hibrit ve elektrikli otomobillerin pazar payı yükseliyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre martta hibrit otomobillerin payı yüzde 12.0'e, elektrikli otomobillerin payı ise yüzde 1.3'e yükseldi. 2022 Mart ayında 6 bin 24 hibrit, 638 adet elektrikli oto satışı gerçekleşti. 2021'in aynı döneminde hibritlerin pazar payı yüzde 8.2, elektriklilerin payı ise yüzde 0.2 seviyesindeydi







TALEP VAR ARAÇ YOK

Yılın ilk üç ayında hibrit otomobillerin pazar payı yüzde 9.6, elektrikli otomobillerin payı ise yüzde 0.9 oldu. 2021 Ocak-Mart aylarında hibritlerin payı yüzde 8.7, elektriklilerin payı yüzde 0.2 seviyesindeydi. Bu dönemde 11 bin 227 adet hibrit, 1073 adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobillerin satışı yüzde 243 gibi yüksek oranda arttı. Çip krizi nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşanan hibrit otolarda satışlar yüzde 17.1 düştü. Araç bulamayan firmalar siparişleri karşılayamadı.



TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

GLOBAL danışmanlık şirketi Simon-Kucher & Partners'ın hazırladığı "Otomotiv Sektörünün Gelecek Dönem Yolculuğu 2022" araştırmasına göre, global olarak elektrikli araçlar konusunda en açık fikirli tüketiciler sıralamasında Türkler Norveç'in ardından ikinci sırada bulunuyor. Araştırma elektrikli araçlara yönelik tüketici talebinin geldiği noktayı da ölçüyor. "Bir sonraki aracınızın elektrikli olmasını ister misiniz?" sorusuna içten yanmalı motorlu araç sahiplerinin yüzde 41'i "evet" derken bu tercihlerinin gerekçelerini ucuz şarj, tasarım ve keyifli sürüş deneyimiyle açıklıyorlar. Hibrit elektrikli araç sahiplerinde ise "evet" yanıtı oranı yüzde 90'a çıkıyor.



PAZAR PAYI 10 YILDA 41 KAT ARTTI

2021'DE elektrikli araç satışları yüzde 108 artışla 6.75 milyon adete çıktı. Elektrikli araçların pazar payı 2012'de yüzde 0.2 seviyesinde bulunurken, 2021'de yüzde 8.3'e ulaştı. Böylece, elektrikli araçlar pazar payını 10 yılda 41 kat artırdı.



2030'DA 1 MİLYON ELEKTRİKLİ YOLLARDA

TÜRKİYE'DE 300 şarj noktası olan Sharz.net'in Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül,"Bugün Türkiye'de yaklaşık 7 bin araç ve 2 binin üzerinde şarj istasyonu mevcut. 2030'da 1 milyon elektrikli araç ve yaklaşık 20 bin şarj istasyonu olması bekleniyor. İlerleyen dönemde alışkanlıklar değişecek, akaryakıt istasyonundan enerji almak yerine evlerinde, iş yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, okullarda, hastanelerde, dinlenme tesis otoparklarında araçlarını şarj edebilecekler. Yapılan düzenlemeler ve teşvikler sonrasında elektrikli araçlar olan ilgi de artacak" dedi.