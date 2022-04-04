Otomotivde değişim yılı

Türkiye otomotiv sektörüne yön veren çatı örgütlerinde büyük değişim yaşandı. ODD ve OSD gibi derneklerde yeni yönetim göreve geldi

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü otomotivde bayrak değişimi yaşandı. Sektörün çatı örgütleri olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Otomotiv Distribütörleri Derneği'nde (ODD) yeni yönetim göreve geldi. OSD'de 2018'den bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Haydar Yenigün, görevini Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu'ya devretti. OSD'nin yeni döneminde Başkan Vekili Süer Sülün, Başkan Yardımcıları Münür Yavuz, Erdoğan Şahin ve Aykut Özüner oldu. ODD'de ise Ali Bilaloğlu dönemi kapandı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali Haydar Bozkurt seçildi. Yeni dönemde A. Şükrü Bekdikhan, İzzet Berk Çağdaş, Özgür Yücetürk, Gino Bottaro, İbrahim Anaç, Murat Berkel yönetim kurulu üyesi oldu.







BAŞKANLIK YARIŞI

Otomotiv sektörünün bir başka çatı örgütü Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) genel kurulu nisan sonunda yapılacak. 2021'den bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Turgay Mersin, en kuvvetli aday olarak öne çıkıyor. Ancak kulislerde iki ismin daha başkanlık için aday olacağı konuşuluyor. Otomotiv firmalarında da önemli değişiklikler yaşandı. Haydar Yenigün'ün Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı olarak atanması ile Ford Otosan Genel Müdürlüğü'ne Güven Özyurt atandı. Bir başka yönetim değişikliği Nissan Türkiye'de oldu. Görev süresini tamamlayan Emre Doğueri, görevini son olarak Nissan Belçika Genel Müdürü olan Charbel Abi Ghanem devretti.



FABRİKALARA TÜRK YÖNETİCİ

2022 başında Oyak Renault ve Toyota'da değişim yaşandı. 1 Ocak itibariyle Oyak Renault Genel Müdürlüğü'ne Kaan Özkan atandı. Erdoğan Şahin 1 Ocak tarihinde Toyota Otomotiv Sanayi Genel Müdür olarak görevine başladı. Daha önce her iki fabrikanın başında da yabancı yöneticiler vardı.