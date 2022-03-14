Avrupa'nın parça üssü

Pandeminin ardından tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılarla birlikte siparişler Çin ve Uzakdoğu ülkelerinden Türkiye'ye yöneldi. Otomotiv tedarik sanayisinin ihracatı arttı

Türkiye otomotiv sanayisinin şubat ihracatı yüzde 1 artışla 2.5 milyar dolar oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, şubat ayında da başarı grafiğini sürdüren tedarik sanayisi, ihracatta çift haneli artış yaşadı. Şubatta yine en büyük ürün grubunu oluşturan tedarik sanayisinin ihracatı yüzde 18 artarak 1 milyar 126 milyon dolara yükseldi.



PAYI YÜZDE 45'E ÇIKTI

Böylece tedarik sanayisinin toplam otomotiv ihracatındaki payı yüzde 45'e çıktı. 2021'de bu pay yüzde 40 seviyesindeydi. Pandemiyle birlikte tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılarla birlikte, siparişler Çin ve Uzakdoğu ülkelerinden Türkiye'ye kaydı. 2021'de görülmeye başlanan bu eğilim 2022'de de devam ediyor.

Otomotiv ana sanayi ihracatında ise çift haneli düşüşler görüldü. Diğer ürün gruplarından binek otomobillerde ihracat şubatta yüzde 7 azalışla 819 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 20.5 azalarak 417 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 0.2 azalarak 67 milyon dolar olarak gerçekleşti.







2021 İHRACATI 11.8 MİLYAR $

Otomotiv sanayisinin ihracatı 2021'de yüzde 15 artışla 29.3 milyar dolar oldu. İhracatta yaşanan bu yükselişte tedarik sanayisinin payı büyük oldu. Bu dönemde tedarik sanayi yüzde 26 artışla 11.8 milyar dolarlık ihracat performansına imza atmayı başardı.







ALMANYA EN BÜYÜK PAZAR

Tedarik sanayisinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracatta yüzde 15 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 17, ABD'ye yüzde 30, Rusya'ya yüzde 21, Polonya'ya yüzde 24, Romanya'ya yüzde 28 ihracat artışı yaşandı. yıllarda tüm dünyada en çok tercih edilen karoser rengi ise kırmızı oldu.

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"TÜRKİYE'DE YILIN OTOMOBİLİ" İÇİN 36 ADAY YARIŞIYOR

Bu yıl yedincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında aday modeller belli oldu. 2022'nin otomobili 36 yeni model arasından seçilecek

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenecek olan "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için aday modeller açıklandı. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yapacağı oylama sonucu 36 aday arasından belirlenecek 7 finalist otomobil 11 Nisan'da açıklanacak. 10 Mayıs tarihinde yapılacak test sürüşünün ardından OGD üyelerinin oylarıyla en fazla puanı alan finalist, 7 Haziran tarihinde düzenlenecek ödül töreninde belli olacak. Ek olarak, geçen yıl ilk kez verilen tasarım ödülü bu yıl tekrar verilecek. OGD üyeleri, bu yıl aday modeller arasından "Yılın Tasarımı" ödülünün sahibini de belirleyecek. Bu yıl yedincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için belirlenen aday 36 otomobil şu şekilde sıralanıyor:



YENİ MODELLER

"Audi Q3 Sportback, BMW iX, BMW iX3, BMW 4 Serisi Gran Coupe, BMW 4 Serisi Cabrio, Citroen C4, Cupra Formentor, Cupra Leon, Cupra Ateca, DFSK Seres, DS9, Honda HR-V, Honda City, Honda Jazz, Honda Civic, Honda Accord, Hyundai Bayon, Hyundai Tucson, Hyundai Kona, Hyundai Elantra, Hyundai Santa Fe, Kia Sportage, Mercedes-Benz C Serisi, Mercedes- Benz EQS, Mercedes Maybach S Serisi, MG ZS, MG EHS, Nissan Qashqai, Opel Mokka, Porsche Taycan Cross Turismo, Renault Taliant, Seat Tarraco, Volvo XC40 Recharge, VW Golf, VW T-Cross, VW Taigo."

"Türkiye'de Yılın Otomobili 2022" Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları, TÜVTÜRK ve ALJ Finans sponsorluğunda gerçekleşiyor.

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YILDA 5 MİLYON ELEKTRİKLİ SATACAK

Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis, önümüzdeki 10 yılı kapsayan stratejik planını açıkladı. 2038'e kadar sıfır karbon salımı hedefiyle, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda endüstri lideri olmayı taahhüt eden Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares, "Dare Forward 2030 bize her zamankinden çok daha fazlası olmamız için ilham veriyor. Bu ilham ile vizyonumuzu genişletiyoruz, sınırları aşıyoruz ve ailelerimizin, topluluklarımızın ve faaliyet gösterdiğimiz alanları iyileştirmek için mobilitenin tüm yönlerini dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir yaklaşım benimsiyoruz" dedi.







Carlos Tavares, şöyle devam etti: "Liderlik hedefimiz kapsamında bu on yılın sonuna kadar Avrupa satışlarımızın yüzde 100'ünün ve ABD satışlarımızın yüzde 50'sinin bataryalı elektrikli araçlar (BEV) olmasını hedefliyoruz. 2030'a kadar 75'in üzerinde BEV modeline sahip olmayı ve küresel çapta beş milyon araçlık yıllık BEV satışına ulaşmayı planlıyoruz. Bugün, Jeep markasının 2023 başlarında pazara sunulacak olan tamamen elektrikli ilk SUV'unu ve 2024'te sunulacak olan yeni Ram 1500 BEV pikap modelinin ön gösterimini sunmaktan heyecan duyuyoruz."

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TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ YÜZDE 2 ARTTI

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre yılın ilk iki ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 12 azalarak 196 bin 194 adet, otomobil üretimi de yüzde 20 azalarak 109 bin 322 adet gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 204 bin 72 adedi buldu. Ocak-Şubat aylarında ticari araç üretimi yüzde 2 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 4, hafif ticari araç grubunda da üretim yüzde 2 arttı. Yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 86 bin 842 adet, traktör üretimi de 7 bin 908 adet olarak gerçekleşti.







KAPASİTE KULLANIMI % 61

Ocak-Şubat döneminde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı ise yüzde 61 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 61, kamyon grubunda yüzde 66, otobüsmidibüs grubunda yüzde 20 ve traktörde yüzde 63 seviyesinde oldu.

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TİCARİ ARAÇTA VOLTAJ YÜKSELİYOR

Volkswagen Yeni ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo'nun dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Markanın hafif ticari araç sınıfındaki tamamen elektrikli ilk modeli olan ID.Buzz, eylülde Avrupa'da satışa sunulacak. ID. Buzz, elektrikli araç regülasyon ve homologasyon süreçlerinin tamamlanmasına paralel olarak Türkiye pazarına sunulacak.



310 NM TORK

ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo modellerinde toplam 82 kWh enerji sağlayan yüksek voltajlı lityum iyon batarya bulunuyor. Batarya, arka aksa entegre edilmiş olan 150 kW'lık elektrik motorunu besliyor. Maksimum hız elektronik olarak 145 km/s ile sınırlandırılmış. Aracın elektrikli motoru 310 Nm'lik maksimum tork üretiyor.