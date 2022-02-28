Elektrikli otoda yeni sayfa

Türkiye’de ilk elektrikli otomobil 2012’de satışa sunuldu. O dönemde Bursa’da üretilen Renault Fluence modelini, elektrikli Zoe takip etti. Marka şimdi de yüzde 100 elektrikli Megan’ı yıl sonunda yollara çıkarmaya hazırlanıyor

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında rekabet büyüyor. BMW, Mercedes-Benz, MG, Porsche ve Renault gibi markaların öncülük ettiği pazarda yeni modeller birbiri ardına satışa sunuluyor. Son olarak BMW tamamen elektrikli ilk Gran Coupe modeli i4'ü, Mercedes- Benz ise EQS modelini tanıttı. Türkiye otomobil pazarında ilk elektrikli otomobili 10 yıl önce satışa sunan Renault da 2022'de atağa geçiyor. Elektrifikasyon konusunda öncü markalardan olan Renault, Megane E-Tech'i yılın son çeyreğinde yollara çıkarmak için hazırlanıyor. Şirket bir dönem Bursa Oyak Renault tesislerinde üretilen elektrikli Fluence modelini 2012'de, hemen ardından 2014'de ise Zoe'yi satışa sunmuştu. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, içten yanmalı motorlara göre daha ucuz işletim maliyetleri ve çevreci olmaları sebebiyle elektrikli araçların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de talebinin arttığını söyledi.



YÜZDE 237 ARTIŞ

2021'de Türkiye elektrikli otomobil pazarının yüzde 237 artışla 2 bin 846 adete çıktığını ifade eden Çağdaş, Zoe'nin ise en çok tercih edilen elektrikli otomobil olduğunu hatırlattı. Çağdaş, şöyle devam etti: "Renault'nun yeni logosunu taşıyan ilk modeli olan yeni Megane E-Tech markanın dönüşümünü simgeliyor. Yeni Megane E-Tech, Renault Grubu'nun elektrikli araç teknolojisindeki öncü konumunu yeni bir boyuta taşıyor. Büyüyen elektrikli otomobil pazarında markamızın gücüne güç katacak Megane E-Tech'i, 2022'nin son çeyreğinde tüketicilerle buluşturmak için heyecan duyuyoruz."







10 MİLYAR KM YOL

Renault'nun elektrikli araçlar konusunda 10 yılı aşkın bir deneyimi bulunuyor. Markanın bugüne kadar sattığı 400 bin elektrikli araç dünya yollarında 10 milyar kilometre yol yaptı. Renault, yeni Megan'la birlikte elektrikli otomobil pazarında yeni bir dönüşüm gerçekleştiriyor. 26 yıl önce kompakt hatcback sınıfına Megan modeliyle giriş yapan Renault, yeni nesil Megan'ı yüzde 100 elektrikli üretecek.



MENZİLİ 450 KM

YENİ Megane E-Tech 96 kW (130 bg) ve 250 Nm ile 160 kW (218 bg) ve 300 Nm olmak üzere iki farklı güç versiyonuyla donatılıyor. 0'dan 100 km/s hıza 7.4 saniyede ulaşan otomobilin maksimum hızı 160 km ile sınırlandırılmış. 40 kWs bataryaya sahip versiyonun menzili 300 km, 60 kWs bataryaya sahip versiyonun menzili ise 450 km.



BU YIL PAZAR PAYI İKİYE KATLANACAK

TÜRKİYE'DE elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 0.1'den 0.5'e çıktı. 2022'de satışların 5 bin adeti geçmesi, pazar payının ise ikiye katlanması bekleniyor. 2021'de en çok satan elektrikli otomobil modeli 772 adetle Renault Zoe, BMW iX3 663 adetle ikinci, Porsche Taycan 353 adetle üçüncü, Mercedes-benz EQC 331 adetle dördüncü, MG ZS ise 318 adetle beşinci sırada yer aldı.



KİRALAMA SEKTÖRÜ YABANCI TURİSTİ BEKLİYOR

ARAÇ kiralama sektörü 2022'de yabancı turistlerle büyüyecek. Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, bu yıl turizmde beklenen hareketliliğin günlük araç kiralamaya yansıyacağını söyledi. Ekici, günlük araç kiralamada yüzde 25-30'a yakın bir büyüme yaşanabileceğini kaydetti. Günlük araç kiralama şirketlerinin bu yıla ilişkin araç alımlarıyla turizmde beklenen toparlanmaya hazırlık yapmaya başladıklarını söyleyen Ekici, "Bu büyüme ile birlikte sektörün iş hacminin 2019 seviyesine yaklaşacağını düşünüyorum" dedi. Pandemi nedeniyle daralan turizm talebinin ardından küçülen günlük kiralama sektöründe araç parkının geçen yıl yaklaşık olarak 35 bin adet olduğuna işaret eden Ekici, bu yıl ise söz konusu rakamın 40-45 bin adet seviyesine ulaşabileceğini söyledi. Ekici, uzun dönem kiralamada ticari araç payının üç-dört yıl içinde yüzde 25'e yükselebileceğini aktardı.