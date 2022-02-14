Fabrikalar çevrecilikte Avrupa ile yarışıyor

Son 10 yılda hafif araç üretiminde ortalama araç başına sera gazları, enerji kullanımı ve atık su miktarı yaklaşık yüzde 30 düştü. Böylece otomotiv ana sanayisinin karbon ayak izi azaldı

Türkiye'deki otomotiv ana sanayi tesisleri Avrupa'dakilerle yarışıyor. Avrupa'dakilere göre nispeten yeni olması ve en son teknolojilerin uygulanması sayesinde Türkiye'deki fabrikaların çevresel performansı daha iyi. Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu da fabrikaların ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor. Raporla ilgili açıklamalarda bulunan Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Haydar Yenigün, üretim tesislerinin çevresel performansının yeni yatırımlar ve iyileştirme çalışmaları ile arttığını söyledi. Yenigün, "Otomotiv sanayisi çevresel ve toplumsal sorumluluklarını da yerine getiriyor. Son 10 yılda hafif araç üretiminde ortalama araç başına sera gazlarımız, enerji kullanımımız ve atık su miktarımızda yaklaşık yüzde 30 düşüş sağlandı. Otomobil üretimi yapan tesislerinin boyahane uçucu organik bileşik parametresi 2010-2020 arasında yüzde 17 azaldı. 2020'de ise 300 bin metreküpten fazla atık su yeniden kullanılırken, tesislerde oluşan atıkların yüzde 97'si geri kazandırıldı" dedi.







KARBON AYAK İZİ

Raporda ayrıca Türkiye'de üretilen araçların karbon ayak izi de araştırıldı. Yerli üretim hafif araçlar için ton ağırlık başına karbon ayak izi değerinin 4.449 kg CO2 olduğu tespit edildi. OSD üreticilerinin hafif araçlarının ortalama ağırlığı 1.2 ton olduğu düşünülürse, bir hafif ticari araç için fabrika çıkışı ve dağıtım dahil karbon ayak izi 5.603 kg CO2 olarak hesaplanıyor.







ÇİP KRİZİ TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİNİ ETKİLEMEDİ

TÜRKİYE otomotiv sanayisinde çip ve hammadde krizi kaynaklı sorunlar devam ediyor. 2021'de belirli dönemlerde üretime ara vermek zorunda kalan otomotiv sanayisi, 2022'nin ilk ayında da benzer bir durumla karşılaştı. Bazı fabrikalar üretime ara verirken, bazılarında kapasite kullanımı düştü. Söz konusu bu durum üretim rakamlarına olumsuz yansıdı. Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre Ocak 2022'de toplam üretim yüzde 15 azalarak 90 bin 520 adet, otomobil üretimi ise yüzde 31 azalarak 47 bin 778 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte de toplam üretim 94 bin 114 adede ulaştı. Yılın ilk ayında ticari araç üretimi yüzde 14 artış gösterdi. Ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 12 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 15 arttı.



DENİZ ULAŞIMI AVANTAJ

ÜRETİMDE kullanılan malzemeler, toplam emisyonun yüzde 88.6'sı gibi büyük bir kısmını oluşturuyor. Emisyonun yüzde 7.2'si üretim, yüzde 2.7'si üretim öncesi hammaddelerin lojistiği, yüzde 1.5'i ise üretim sonrası aracın lojistiğinden kaynaklanıyor. Lojistik kaynaklı emisyonların düşük olmasının sebeplerinden biri de hammadde ve malzemelerin satın alınmasında ve nihai ürünlerin dağıtımında kullanılan lojistik seçeneklerinde deniz yolunun yüksek bir oran teşkil etmesinden kaynaklanıyor. Türkiye'de üretilen araçların yüzde 95'i deniz yoluyla yurtdışına gönderiliyor.