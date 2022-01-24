Otomotiv 2022’ye hızlı başladı

Tedarik sorunu nedeniyle 2021’de gelemeyen modeller satışa sunulmaya başladı. Bu yıl 30’un üzerinde yeni model yollara çıkacak. Makyajlı modellerle birlikte bu sayı 50’yi bulacak

Pandemi ve çip krizi 2021'de Türkiye otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Tedarik sorunu nedeniyle birçok modelin Türkiye'ye gelişi ötelendi. Çip krizinin sürmesine rağmen Türkiye otomotiv sektörü, 2022'ye hızlı girdi. Yeni yılla birlikte yeni modeller birbiri ardına yollara çıkmaya başladı. Fiat Egea'nın en yeni modeli Cross Wagon, tam elektrikli Volvo XC40 Recharge, üçüncü nesil Nissan Qashqai ocakta satışa sunuldu. Yeni model yağmuru yıl içinde hızlanarak devam edecek. Birçok marka çip krizinin izin verdiği ölçüde yeni modellerini Türkiye'ye getirmenin planlarını yapıyor. Bu yıl 30'un üzerinde yeni model yollara çıkacak. Bu sayı makyajlı modellerle birlikte 50'yi bulacak. Satışa sunulacak modeller şöyle: "Honda HR-V, Citroen Ami, Hyundai Ioniq 5, Kia EV, Dacia Spring, elektrikli Opel Mokka, elektrikli BMW i4, Peugeot 308, Opel Astra, DS4, DS9, elektrikli Renault Megane E-Tech, elektrikli Citroen C4, Skoda Fabia, Citroen CX5, elektrikli Subaru Solterra, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross, Audi E-Tron, Audi E-Tron GT, BMW 2 Serisi Active Tourer, Volkswagen T-Cross, Volkswagen Taigo, Volkswagen California, Mercedes-Benz 'in elektrikli modelleri EQA, EQB, EQE, Lexus NX."







ÇİP SORUNU DEVAM EDİYOR

Nissan Türkiye ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Emre Doğueri, çip krizi nedeniyle Türkiye'ye üç ay gecikmeli gelen yeni Qashqai'nin lansmanında konuştu. Doğueri, yeni nesil Qashqai'nin Crossover tutkunlarının beklediğine değeceğini ifade etti. Doğueri, "2021 tedarik krizinin etkilediği bir yıl oldu. Araç bulmakta zorlandık. Bugün fabrikalarımız çalışıyor. Ama çip krizi tamamen bitmiş değil. Tedarikle ilgili bir sıkıntı yaşamayacağımızı umut ediyoruz. En kötüyü arkamızda bıraktığımızı düşünüyoruz" dedi. Tedarik sorunu nedeniyle 2021'i yüzde 1.9 pazar payı ile kapattıklarını ifade eden Doğueri, şunları söyledi: "Yeni nesil Qashqai'den sonra, ikinci çeyrekte Qashqai'nin e-power versiyonunu, üçüncü çeyrekte ise yeni X-Trail'i satışa sunacağız. Bu modellerin dopingi ile yıl sonunda yüzde 2.5 pazar payı hedefliyoruz. Toplam satışlarımızın yüzde 70'i Qashqai olacak."



NASA İMZASI VAR

BUGÜNE kadar dünyada 5 milyon, Türkiye'de 155 binden fazla satan Nissan Qashqai'nin üçüncü nesli Türkiye'de yola çıktı. Yeni Qashqai'de 1.3 litre benzinli, hafif hibrit (mild hybrid) motor teknolojisi, 4x4 çekiş sistemi ve shift-by-wire özelliği içeren geliştirilmiş XTRONIC CVT şanzımanı dikkat çekiyor. Qashqai'de NASA teknolojisi ile geliştirilen Nappa deri koltuklar yolculara maksimum konfor sağlıyor. Her bir araç için üretimi 25 günde tamamlanan bu özel teknoloji ürünü koltuklar, tercih edildiğinde kullanıcılara ısıtma ve hafıza özelliklerini de standart olarak sunuyor.



MENZİLİ 418 KM

"Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülünü kazanan XC40 SUV'un elektrikli versiyonu olan XC40 Recharge, Volvo'nun ilk tamamen elektrikli modeli. Dört tekerlekten çekişli XC40 Recharge, 418 kilometre menzil sunuyor. Hızlı şarj sistemiyle 40 dakikada yüzde 80 düzeyinde şarj ediliyor. Otomobili AC duvar prizi ya da AC wallbox ile şarj etmek de mümkün.

***



TÜRKİYE ÜRETİMDE DÜNYA 13'ÜNCÜSÜ OLDU

2021'de dünyada toplam otomotiv üretimi pandemi koşullarının devam etmesine rağmen yüzde 1 artışla 79 milyon 81 bin adete çıktı. 2020'de üretim 78 milyon 84 bin seviyesinde gerçekleşti. Avrupa, Japonya'da üretim düşerken, dünyanın en büyük üreticisi Çin'de üretim 2020 ile aynı seviyede gerçekleşti. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Güney Asya gibi bölgelerde ise yükseliş görüldü. Türkiye'de otomotiv sanayi üretimi ise 1 milyon 332 adet oldu. Türkiye 2021'deki üretimle dünyada bir basamak yukarı çıkarak 13'ncü sıraya yerleşti. Dünya üretimindeki payı ise yüzde 1.6'dan yüzde 1.7'e çıktı.







190 ÜLKEYE İHRACAT

Dünyadaki en büyük 12 üretici şöyle: "Çin, ABD, Japonya, Almanya, Güney Kore, Hindistan, Meksika, İspanya, Brezilya, Fransa, Rusya." Türkiye, Slovakya, Çekya, İtalya ve İngiltere gibi ülkeleri geride bıraktı. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, Türkiye'nin yerinin ilk 10 arasında olduğunu söyledi. Tedarik sanayi ihracatının 2021'de yüzde 26.1 artışla 11.82 milyar dolara çıktığını ifade eden Saydam, 2021'de yedi ülkeye ilk kez olmak üzere toplam 190 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Saydam, tedarik sanayi ihracatının toplam otomotiv ihracatı içindeki payının 2021'de yüzde 40'a çıktığını kaydetti.



2022'DE 2 MİLYAR $ YATIRIM

TEDARİK sanayicilerinin yatırımlara devam ettiğini söyleyen Saydam, "Yatırımlar 2021'de yaklaşık 1.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2022'de bu rakam 2 milyar doları bulacak. Üyelerimizin yatırımları çeşitli belirsizliklere veya olumsuz risk tablolarına rağmen devam etmekte ve bu olumlu bir gelişme" dedi.