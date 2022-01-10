Otomotivin 2021 ‘en’leri

Pandemi gölgesinde geçen 2021, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir yıl oldu. Tedarik sorunu nedeniyle talep karşılanamadı. Otoda 3-4 ay kuyruk oldu. İkinci elde fiyatlar alsat’çıların devreye girmesiyle arttı

Otomotiv sektörü 2021'de pandeminin olumsuz etkilerini derinden yaşadı. Yıla çip krizi ve tedarik sorunu damga vurdu. Firmalar talebi karşılamakta sıkıntı çekerken, tüketiciler otomobil satın almak için beklemeyi göze aldı. Kuyruklar 3-4 aya uzadı. Tedarik sorunu ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıdı. Fiyatlar al-sat'çıların da etkisiyle arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre 2021'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 4.6 düşüşle 737 bin 350 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları yüzde 7.9 azalarak 561 bin 853 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7.9 artarak 175 bin 497 adede ulaştı. Pazarın yüzde 86.6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 303 bin 143 adetle yüzde 54 pay, B segmenti otomobiller 179 bin 698 adetle yüzde 32 pay aldı.



SEDAN OTODA 1 NUMARA

Sedan segmentinin lideri Fiat Egea oldu. 2021'de Egea 49 bin 698 adet satıldı. İkinci sırada 41 bin 343 adetle Toyota Corolla, üçüncü sırada 29 bin 832 adetle Renault Megane yer aldı.







11 BİN 63 ADET PICK-UP SATILDI

2021'de yüzde 6.3 artışla 11 bin 63 adet pick-up satıldı. Pick-up segmentinin lideri Mitsubishi oldu. Marka 2021'de 3 bin 775 adet L200 satış gerçekleştirdi. İkinci sırada 3 bin 399 adetle Toyota Hilux bulunuyor. Ford Ranger ise 1430 adetle üçüncü sırada yer aldı.



LÜKS SEGMENTİN YENİ LİDERİ

BMW, 2021'de, 157 adet farkla lüks otomobil pazarının lideri oldu. Marka, 15 bin 555 adet satıldı. Mercedes-Benz 15 bin 398 adetle ikinci, Audi 14 bin 36 adetle üçüncü sırada yer aldı.



ELEKTRİKLİ OTO SATIŞI YÜZDE 237 ARTTI

2021'de yüzde 237 artışla 2 bin 846 adet elektrikli otomobil satıldı. Elektriklilerin payı yüzde 0.1'den yüzde 0.5'e çıktı. Renault Zoe, 772 adetle çok tercih edilen elektrikli otomobil oldu.



3'ÜNCÜ KEZ PAZARIN ZİRVESİNDE

Fiat, üçüncü kez toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri oldu. Marka, 2021'i 121 bin 254 adet satış ve yüzde 16.4 pazar payı ile kapattı.







HAFİF TİCARİ ARAÇ YÜZDE 7.9 BÜYÜDÜ

2021'de hafif ticari araç satışları yüzde 7.9 arttı. En çok satılan gövde tipi 138 bin adetle Van'lar oldu. Ford 53 bin 217 adet, Fiat 48 bin 173, Volkswagen ise 14 bin 663 adet satış gerçekleştirdi



HİBRİT OTODA REKOR PAZAR PAYI

2021'de hibrit otomobil satışları yüzde 105 artışla 49 bin 493 adet oldu. Hibritlerin payı yüzde 8.8'e ulaştı. En çok hibrit satışını 19 bin 653 adetle Toyota gerçekleştirdi. Markanın hibrit pazar payı yüzde 40 oldu.



OTOMATİK VİTESİ SEVDİK

Türkiye otomobil pazarında otomatik vitesli otomobillere olan talep arttı. Otomatik vitesli otomobillerin pazar payı 5 puan artarak yüzde 76.2'e yükseldi.



SUV'LAR FARKI KAPADI

2021'de en çok tercih edilen gövde tipi sedanlar oldu. Sedan otomobillerin payı yüzde 39.6 olurken, SUV'ların payı yüzde 34.6'ya çıktı. Sedan ve SUV'ları yüzde 23.9 pay ile hatchback otomobiller takip etti.







EN ÇOK SATAN SUV

Türkiye'nin en çok satan SUV modeli Dacia Duster oldu. Duster, 2021'de 19 bin 38 satış adedine ulaştı. 18 bin 240 adet ile Fiat Egea Cross ikinci, 9 bin 176 adetle ile Peugeot 3008 üçüncü sırada yer aldı.



22'NCİ KEZ BİNEK OTONUN LİDERİ

Renault Mais, 75 bin 561 adet satış ve yüzde 13.45 pazar payıyla 22'nci kez binek otomobil lideri oldu. B segmentinin 36 bin 438 adet satışla lideri olan Clio HB, bu başarıya önemli bir katkıda bulundu.



DİZEL DÖNEMİ BİTTİ

Dizel otomobillerin pazar payı yüzde 19.7 gibi düşük seviyeye geriledi. 2020'de dizelin payı yüzde 39.5 seviyesindeydi. Dizelin yerini benzinli otomobiller aldı. 2020'de yüzde 52.1 olan benzinli otomobillerin payı 2021'de yüzde 66.5'e çıktı.