Yerli otoyu 250 robot üretecek

Togg, ilk seri aracını 2022’nin son çeyreğinde üretim bandından indirmeye hazırlanıyor. CEO Gürcan Karakaş, “Planlar dahilinde yatırıma devam ediyoruz. Tesiste toplam 250 robot olacak” dedi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un üretileceği Gemlik Tesisleri inşaatında geri sayım devam ediyor. Yaklaşık iki bin kişinin görev yaptığı şantiyede üretim tesislerinin Mayıs 2022'de tamamlanması planlanıyor. Temmuz 2022'de deneme üretimlerinin başlayacağı fabrikada ilk seri üretim araç yılın son çeyreğinde banttan inecek. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait olan elektrikli SUV otomobil 2023'ün ilk üç çeyreğinde yollara çıkacak.

Gemlik Tesisleri'nde inşaatının başladığı 18 Temmuz 2020'den itibaren öncelikle zemin güçlendirme çalışmaları yapıldığı anlatan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen tesislerin toplam 44 bin adet zemin güçlendirme kolonu üzerine inşa edildiğini söyledi. Karakaş, yaklaşık 2 bin kişinin görev yaptığı şantiyedeki üretim birimlerine ilişkin çalışmaların Mayıs 2022'de tamamlanmasının planlandığını ve şu an itibarıyla 62 robotun kurulumuna başlandığını söyledi.



ÜRÜN GAMINDA 5 MODEL VAR

Tesisite toplamda 250 robot olacağını söyleyen Karakaş, şu bilgileri paylaştı: "2023'ün ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk aracımız SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamımız tamamlanacak. 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyoruz."









YENİ LOGO TEKNOLOJİYİ ANLATIYOR

Gürcan Karakaş, yeni Togg logosunu da değerlendirdi. Kullanıcı markası oluşturma sürecini tamamlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Karakaş, "Logomuz, Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı, bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren, bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor. Logomuzdaki dualite teması ise doğu ile batı kültürlerinin rasyonel ve duygusal dünyalarını harmanlayarak farklılaşmamızın temelini oluşturuyor" diye konuştu.



YERLİLİK ORANI % 51

TOGG'un Gemlik Tesisleri'nde, üretim hattı kurulumu çalışmaları başlamış olan gövde binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Karakaş, planlar dahilinde yol aldıklarını belirtti. Kurakaş, şunları söyledi: "Verdiğimiz her sözün arkasında durarak, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Tedarikçilerimizin yüzde 75'ini Türkiye'den seçerek, 51 yerliliği yakaladık, üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Gemlik'i mobilitenin kalbi yaptık. Avrupa'nın en temiz tesislerini kurduk. Yatırım başlama tarihimizde şaşma olmadı. Yeni yılın ilk haftalarında sayıları 240'a ulaşacak teknisyen ve operatör ihtiyacımızı bölgemizden sağladık. Ankara'da Teknoloji Araştırma Merkezimizi, Gebze'de prototip atölyemizi hayata geçirdik. 3 boyutlu modellerle simülasyonları tamamladık. Araç güvenliği ve dayanıklılığı tasarım analizlerini bitirdik. Şasi ve güç aktarma gibi geliştirme ve fonksiyon test prototiplerini Türkiye'de üreterek, test merkezlerine gönderdik. Stuttgart'ta Togg Europe'u kurduk, kullanıcı araştırmalarına başladık. '2022 sonunda bataryamız yerli olacak' dedik, Farasis ortaklığında Siro'yu kurduk. Hızlı ve yaygın alt yapı oluşumuna destek için Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri A.Ş. ile hazırlıklara başladık."



BATARYA ÜRETİMİ İÇİN 30 MİLYAR TL

TOGG ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan ve 30 milyar TL'lik teşvik alan Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri A.Ş. 2031 yılı itibarıyla yıllık 15 GWs hücre, 20 GWs batarya paketi üretim kapasitesine ulaşacak. Siro'nun yerli batarya hücresi, modülü ve paketi üretilmesinde öncü olacağını dile getiren Gürcan Karakaş, Türkiye'de hücre Ar-Ge'si yapacağının da altını çizdi. Karakaş, Siro'nun çevre ülkelerde de otomotiv ve otomotiv dışı sektörlerde iş ortağı olacağını belirtti.



CES'TE DÜNYA SAHNESİNE ÇIKACAK

CEO Gürcan Karakaş, 5-8 Ocak tarihlerinde, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de yer alacaklarını söyledi. Karakaş, "Akıllı cihazımızı Turkish Cargo ile ABD'ye uğurladık. Küresel marka yolculuğumuza 'sanal konvoy' ile tüm dünyadan binlerce insan eşlik etti. Use-Case Mobility® kavramımızı anlatacağız" dedi.