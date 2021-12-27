Elektrikli oto dönemi başlıyor

Elektrikli otomobillerin pazar payı yılın 11 ayında yüzde 0.1’den yüzde 0.5’e yükseldi. Yeni satışa sunulacak modellerle birlikte elektrikli otomobillerin pazar payının iki yıl içinde katlanması bekleniyor

Otomotiv dünyasında büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Benzinli ve dizel motorlu araçların yerini çevreci hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobiller alıyor. Özellikle elektrikli otomobillere olan talepte büyük artış görülüyor. Türkiye'de de benzer bir gelişme var. Satış rakamları dünya ortalamalarına kıyasla az olsa da Türkiye'de de son bir yıldır hızlı yükseliş dikkat çekiyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre elektrikli otomobil satışları 2021 Ocak-Kasım'da yüzde 325.2 arttı. Yılın 11 ayında 2 bin 415 adet elektrikli otomobil satıldı. 2020'nin aynı döneminde bu sayısı sadece 568 adetti. Elektrikli otomobillerin pazar payı da 2020'ye göre artarak yüzde 0.1'den yüzde 0.5'e yükseldi. Yeni satışa sunulacak modellerle birlikte elektrikli otomobillerin pazar payının iki yıl içinde katlanması bekleniyor. Audi, Citroen, Hyundai, Kia, Nissan, Opel, Peugeot, Skoda, Volkswagen ve Volvo gibi markalar da yüzde 100 elektrikli otomobillerini Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor. Ayrıca Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ilk elektrikli SUV modelinin de 2022 sonunda Gemlik'teki fabrikada üretimi başlayacak.







ÇİP KRİZİ ETKİLEDİ

2022'nin ilk sürprizi Volvo'dan gelecek. Marka Türkiye'de tamamen elektrikli XC40 Recharge modelini ocakta satışa sunacak. 2021 sonunda elektrikli küçük aracı Ami'yi kurumsal müşteriler için getiren Citroen, C4'ün elektrikli versiyonunu yılın ilk çeyreğinde tanıtmayı hedefliyor. Yılın ikinci çeyreğinde Hyundai'nin tamamen elektrikli modeli Ioniq 5 yollara çıkacak. Opel Mokka'nın elektrikli versiyonun yılın ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Renault Grubu da elektrikli Dacia Spring ve elektrikli Megane modelini yılın ikinci yarısında satışa sunmayı planlıyor. Aslında 2022 Türkiye'de elektrikli otomobil yılı olacaktı. Ancak çip krizi nedeniyle üretimde yaşanan sıkıntılar elektrikli otomobillerin Türkiye'ye geliş takvimini olumsuz etkiledi. Bazı modellerin geliş tarihi ötelendi. Bütün yaşananlara rağmen Türkiye'de elektrikli otomobil döneminin başladığını söyleyebiliriz.



2023'DE YOLLARA ÇIKACAK

OTOMOTİV sektörünün en yeni markası Cupra'nın ilk yüzde 100 elektrikli modeli Born, Türkiye'ye 2023'de satışa sunulacak. Ancak Born, Galataport'taki Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi'nde sergilenmeye başladı. 150 bg (110 kW) veya 204 bg (150 kW) elektrikli motor seçenekleri bulunan otomobil, WLTP normlarına göre yaklaşık 420-540 km menzil sunuyor.







94 YILLIK ŞİRKET DÖNÜŞÜYOR

94 yıllık bir tarihe sahip olan Volvo, tamamen elektrikli bir otomobil şirketine dönüşüyor. 2025'e kadar satışlarının yarısının tamamen elektrikli otomobillerden oluşmasını planlayan şirket, 2030'a kadar sadece elektrikli otomobil satmayı hedefliyor. Şirket, bu hedefe ulaşmak için Northvolt ortaklığı ile yeni nesil elektrikli Volvo ve Polestar otomobilleri için batarya üretecek.



SERİ ÜRETİM 2022 SONUNDA

TÜRKIYE'NIN yerli otomobili Togg'un ilk elektrikli SUV modelinin seri üretimi 2022 sonunda başlayacak. 2023'ün ilk çeyreğinde ise satışa sunulacak. C-SUV modelini C-Sedan modeli izleyecek. Bu arada Togg'un dünyadaki ilk tanıtımı ABD-Las Vegas'da 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES-2022'de gerçekleşecek.



KIRALAMADA HİBRİT VE ELEKTRİKLİ OTO SAYISI ARTIYOR

TÜRKİYE'DE filoların alternatif enerjiye geçişi hızlandı. 2021'in üçüncü çeyreğinde kiralama sektörünün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payı hızla artmaya devam etti. Sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 74.9 ile dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 19.2'ye çıktı. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 5.9'a ulaştı.