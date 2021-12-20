Türk CEO’lar direksiyona geçti

Toyota’dan sonra Oyak Renault’nun da genel müdürü Türk oldu. Böylece Türk otomotiv sanayisinde yeni bir dönem başladı. Ford Ufuk Otosan, Tofaş ve Hyundai Assan’da da Türk CEO’lar görev yapıyor

Türk otomotiv sanayisinde yeni bir dönem başladı. Otomobil fabrikalarının direksiyonuna Türk yöneticiler geçti. Toyota'dan sonra Oyak Renault'nun da genel müdürlük koltuğuna bir Türk oturdu. Ford Otosan, Tofaş ve Hyundai Assan'da da Türk CEO'lar görev yapıyor. Böylece otomobil üretimi Türklerden sorulmaya başlandı. Türkiye otomotiv sanayisinde daha önce de benzer bir gelişme yaşanmış, bir dönem tüm otomobil fabrikalarının başında Türk yöneticiler görev yapmıştı. 1 Ocak 2022 itibarıyla geçerli olmak üzere Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürlüğü'ne Kaan Özkan atandı. 1992'dan bu yana Oyak Renault bünyesinde lojistik yönetiminden Araç Fabrika Direktörlüğü'ne kadar çeşitli görevlerde bulunan Kaan Özkan, son olarak Renault Slovenya Revoz Fabrikası Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Oyak Renault'da tarık Tunalıoğlu, 2008-2013 yılları arasında, Tunç Başeğmez ise 2016-2018 yılları arasında Genel Müdürlük yaptı. Böylece Özkan, Oyak Renault'daki üçüncü Türk yönetici olacak. Kısa bir süre önce Toyota Sakarya fabrikasında da değişiklik yaşandı. Erdoğan Şahin 1 Ocak 2022 tarihinde Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdür ve CEO'su olarak yeni görevine başlayacak. Şahin 2020 Ağustos ayından bu yana Toyota Çekya Fabrikası'nda Proje Şef Liderliği görevini yürütüyordu. Şahin, Tamer Ünlü ve Orhan Özer'den sonra Toyota'daki üçüncü Türk yönetici olacak. Şirkette Tamer Ünlü 2007-2010, Orhan Özer ise 2010-2016 yılları arasında CEO görevini yürüttü.







HİBRİT MERKEZİ

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Yeni Clio, Clio E-Tech ve yeni Megane Sedan modellerini ve bu modellerde kullanılan motor ve başta vites kutusu olmak üzere mekanik aksamları üretiyor ve 70 ülkeye ihraç ediyor. 2020'de hibrit araçlar için motor seri üretimine başlayan fabrika, hibrit araçlar için motor üretimi yapan merkezler arasında Renault Grubu'nda ilk ve Türkiye'de tek fabrika konumunda bulunuyor.



İKİ MODEL ÜRETİYOR

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya tesislerinde Toyota C-HR ve Corolla olmak üzere iki modelin üretimini gerçekleştiriyor. Üretiminin yüzde 90'ını dünyanın 150'yi aşkın ülkesine ihraç eden Toyota'nın 2021 ihracat hedefi 187 bin adet. Toplam 5 bin 500 kişiyi istihdam eden şirket, 3.6 milyar dolar ihracat geliri elde ediyor.







FABRİKALARIN TAHT KAVGASI

50 yılı aşkın bir geçmişe sahip Türkiye otomotiv sanayisi, bugün dünyanın 15'inci, Avrupa'nın beşinci büyük üreticisi konumunda bulunuyor. Yıllık 2 milyon adetin üzerinde üretim kapasitesine sahip otomotiv sanayi çip krizi nedeniyle kapasitesinin sadece yüzde 63'ünü kullanabiliyor. Buna rağmen otomotiv fabrikaları, üretim hedeflerine birer birer ulaşıyor. Türkiye otomotiv sanayisinde en fazla otomobil üreten fabrika 7 milyon adetle Oyak Renault oldu. Onu 6.6 milyon adetle Tofaş izledi. Toyota 3, Hyundai Assan 2.4 milyon üretim yaptı.



BAŞKAN DA TÜRK OLDU

YÜZDE 100 Renault Grubu iştiraki olarak yapılanan Renault Group Otomotiv A.Ş.'de CEO'luk görevine getirilen Hakan Doğu, aynı zamanda Oyak Renault'nun da Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı. Doğu, 2013'den itibaren Renault Grubu bünyesinde farklı görevler üstleniyor.